Pitru Paksha 2025: पूर्वजांचे फोटो लावण्यासाठी कोणती दिशा शुभ आणि कोणती अशुभ , वाचा सविस्तर

पितृ पक्ष 2025 मध्ये पूर्वजांचे फोटो लावण्यासाठी योग्य दिशा निवडणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. चुकीच्या दिशेने लावलेले फोटो कुटुंबासाठी समस्या निर्माण करू शकतात, तर योग्य दिशेने लावलेले फोटो आशीर्वाद देतात..Pitru Paksha 2025: हिंदू धर्मात पितृपक्षाला खुप महत्व आहे. यंदा ७ सप्टेंबरपासून पितृपक्ष सुरू होणार आहे. या काळात पूर्वजांची पूजा आणि श्राद्ध करण्याला खुप महत्व आहे. तसे कुटुंबातील एखाद्या सदस्याच्या मृत्यूनंतर त्याचा फोटो श्रद्धेने लावला जातो. असं मानलं जातं की पूर्वजांचा फोटो घरी ठेवल्याने पूर्वज कुटुंबातील सदस्यांवर आशीर्वाद वर्षाव करतात. परंतु चुकीच्या दिशेने लावलेले फोटो देखील समस्या निर्माण करू शकते. यामुळे कोणती काळजी घ्यावी हे जाणून घेऊया. .पूर्वजांचे फोटो घरात लावण्यासाठी वास्तुशास्त्रात दिशानिर्देश आणि नियम देखील सांगितले आहेत. म्हणून, पूर्वजांचे फोटो कोणत्या दिशेने लावावेत आणि कोणत्या दिशेने लावू नयेत हे जाणून घेऊया..उत्तर दिशावास्तुशास्त्रानुसार, पूर्वजांचे फोटो लावण्यासाठी उत्तर दिशा शुभ मानली जाते. फोटो लावताना त्यांचे तोंड दक्षिणेकडे असावे हे लक्षात ठेवा..Pitru Paksha 2025: पितृपक्षात करा 'हे' काम, पूर्वजांचे आशीर्वाद कायम राहतील.बेडरूमवास्तुशास्त्रानुसार, बैठकीच्या खोलीत, बेडरूममध्ये आणि प्रार्थना कक्षात कधीही पूर्वजांचे फोटो लावू नका. या ठिकाणी पूर्वजांचे फोटो ठेवल्याने कुटुंबात समस्या वाढतात..हे देखील लक्षात ठेवा की कधीही मृत पूर्वजांचे फोटो जिवंत व्यक्तीसोबत लावू नका. तसेच, पूर्वजांचे एकापेक्षा जास्त फोटो लावणे टाळावे. असे करणे अशुभ मानले जाते. .प्रश्न: पितृपक्षात पूर्वजांचे फोटो लावण्यासाठी कोणती दिशा सर्वात शुभ आहे?उत्तर: वास्तुशास्त्रानुसार, पूर्वजांचे फोटो दक्षिण दिशेत किंवा दक्षिण-पश्चिम कोपऱ्यात लावणे शुभ आहे. यामुळे पितृ प्रसन्न होतात आणि कुटुंबावर त्यांचा आशीर्वाद राहतो. .प्रश्न: पूर्वजांचे फोटो कोणत्या ठिकाणी लावणे टाळावे? उत्तर: पूर्वजांचे फोटो ड्रॉइंग रूम, बेडरूम किंवा उत्तर-पूर्व दिशेत लावणे टाळावे, कारण यामुळे वास्तुदोष आणि पितृदोष निर्माण होऊ शकतो..प्रश्न: पितृपक्षात पूर्वजांचे फोटो लावताना कोणती खबरदारी घ्यावी? उत्तर: हसरे आणि सकारात्मक फोटो लावावेत, एकाच पूर्वजाचा फोटो लावावा, आणि जिवंत व्यक्तींच्या फोटोंजवळ पूर्वजांचे फोटो लावणे टाळावे..प्रश्न: पितृपक्षात पूर्वजांचे फोटो लावण्याशिवाय इतर कोणते उपाय करावेत?उत्तर: दक्षिण दिशेत दीप प्रज्वलन, तर्पण, सात्विक भोजन, गरजूंना दान, आणि पीपल, बड, तुळस यांसारख्या वृक्षांचे पूजन करावे..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.