संस्कृती

Pitru Paksha 2025: पितृपक्ष सुरू होताच, चुकूनही करू नका 'हे' 6 काम, पितृदोषापासून राहाल दूर

Pitru Dosha remedies during Pitru Paksha 2025 : पितृपक्षात पाळा हे ६ नियम, पितरांचे आशीर्वाद मिळवा
Pitru Paksha 2025:

Pitru Paksha 2025:

Sakal

पुजा बोनकिले
Updated on
Summary

पितृपक्षाच्या काळात पितरांचे आशीर्वाद मिळवण्यासाठी काही नियम पाळणे आवश्यक आहे.

या काळात शुभ कार्य, खोटे बोलणे, अपशब्द वापरणे, मद्यपान आणि विशिष्ट अन्नपदार्थांचे सेवन टाळावे.

पितरांना तर्पण अर्पण करताना काळे तीळ वापरावेत आणि दुपारी पाणी अर्पण करावे. या नियमांचे पालन केल्यास पितरांचे आशीर्वाद मिळतात.

How to avoid Pitru Dosha in Pitru Paksha 2025:  पितृ पक्षाला श्राद्ध असेही म्हणतात. हिंदू धर्मात पितृ पक्षाचे खूप विशेष महत्त्व आहे. धार्मिक मान्यतेनुसार या 15 दिवसांत पितर आपल्या कुटुंबाला आशीर्वाद देण्यासाठी पृथ्वीवर येतात. त्यांच्या आत्म्याच्या शांतीसाठी तर्पण इत्यादी विधी केले जातात. असं म्हटलं जातं की, विधीनुसार पितरांच्या नावाने तर्पण इत्यादी केल्याने वंश वाढतो आणि पितरांच्या आशीर्वादाने व्यक्तीला सुख आणि सौभाग्य मिळते. शास्त्रांनुसार पितृ पक्षात काही नियम पाळले पाहिजेत. अन्यथा, पितर नाराज होतात. पितृ पक्षाचे नियम जाणून घेऊया, या काळात काय करावे आणि काय करू नये हे जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
lifestyle
culture
Pitru Paksha

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com