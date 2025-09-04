Pitru Paksha 2025: पितृपक्ष सुरू होताच, चुकूनही करू नका 'हे' 6 काम, पितृदोषापासून राहाल दूर

पितृपक्षाच्या काळात पितरांचे आशीर्वाद मिळवण्यासाठी काही नियम पाळणे आवश्यक आहे. या काळात शुभ कार्य, खोटे बोलणे, अपशब्द वापरणे, मद्यपान आणि विशिष्ट अन्नपदार्थांचे सेवन टाळावे. पितरांना तर्पण अर्पण करताना काळे तीळ वापरावेत आणि दुपारी पाणी अर्पण करावे. या नियमांचे पालन केल्यास पितरांचे आशीर्वाद मिळतात..How to avoid Pitru Dosha in Pitru Paksha 2025: पितृ पक्षाला श्राद्ध असेही म्हणतात. हिंदू धर्मात पितृ पक्षाचे खूप विशेष महत्त्व आहे. धार्मिक मान्यतेनुसार या 15 दिवसांत पितर आपल्या कुटुंबाला आशीर्वाद देण्यासाठी पृथ्वीवर येतात. त्यांच्या आत्म्याच्या शांतीसाठी तर्पण इत्यादी विधी केले जातात. असं म्हटलं जातं की, विधीनुसार पितरांच्या नावाने तर्पण इत्यादी केल्याने वंश वाढतो आणि पितरांच्या आशीर्वादाने व्यक्तीला सुख आणि सौभाग्य मिळते. शास्त्रांनुसार पितृ पक्षात काही नियम पाळले पाहिजेत. अन्यथा, पितर नाराज होतात. पितृ पक्षाचे नियम जाणून घेऊया, या काळात काय करावे आणि काय करू नये हे जाणून घेऊया. .पुढील गोष्टी करू नका१) धार्मिक शास्त्रांनुसार विवाह, गृहप्रवेश, दुकान मुहूर्त, नवीन व्यवसाय सुरू करणे इत्यादी कोणतेही शुभ कार्य पितृ पक्षात करू नका.२) पितृपक्षात कोणाशीही खोटे बोलू नका किंवा अपशब्द वापरू नका. कोणालाही फसवू नका कारण असं केल्यानं तुमचे पूर्वज नाराज होऊ शकतात. तसेच, पितृपक्षात ब्रह्मचर्य पाळणे खूप महत्वाचे आहे..Pitru Paksha 2025: पूर्वजांचे फोटो लावण्यासाठी कोणती दिशा शुभ आणि कोणती अशुभ , वाचा सविस्तर.३) पितृपक्षात मद्यपान, सुपारी, वांगी, कांदा, मांसाहार, पांढरे तीळ, भोपळा, मुळा, लसूण, शिळे अन्न, काळे मीठ, सत्तू इत्यादींचे सेवन निषिद्ध मानलं जातं. असं केल्यानं तुमच्या पूर्वजांना राग येतो.४) पितृपक्षात पितरांना तर्पण अर्पण करण्यासाठी काळे तीळ वापरले जातात. म्हणून, चुकूनही तर्पण अर्पण करण्यासाठी पांढरे तीळ वापरू नका. तसेच, श्राद्धासाठी अन्न शिजवण्यासाठी लोखंडी भांडी वापरू नका. स्टीलची भांडी देखील वापरू नका. तुम्हाला हवे असल्यास, तुम्ही पितळेच्या भांड्यांमध्ये अन्न खाऊ शकता..५) दुपार हा पितरांना पाणी अर्पण करण्यासाठी सर्वोत्तम काळ मानला जातो. म्हणून, ब्रह्म मुहूर्तात श्राद्ध करू नका. दुपारचा वेळ तुमच्या पितरांना पाणी अर्पण करण्यासाठी अधिक शुभ मानला जातो..६) पितृपक्षात पितरांसाठी जे काही अन्न बनवले जात आहे ते न चाखता तयार करावे आणि जेवण बनवणाऱ्या व्यक्तीने ते प्रथम खाऊ नये. तसेच, पितृपक्षात, जर कोणी गाय, ब्राह्मण, कुत्रा, भिकारी इत्यादी तुमच्या दारात आले तर त्यांचा अपमान करू नका.७) पितरांचे आशीर्वाद मिळविण्यासाठी पितृपक्षात या सर्व नियमांचे पालन करा. जेणेकरून पितरांचे आशीर्वाद तुमच्या कुटुंबावर नेहमीच राहतील..पितृपक्षात चुकूनही कोणती 6 कामे टाळावी?पितृपक्षात लहान-लहान चुका पितृदोषाला निमंत्रण देतात. यामध्ये मांसाहार, मद्यपान, शुभ कार्ये, नवीन खरेदी, तामसिक भोजन आणि अपमान करणे यांचा समावेश आहे..पितृदोष कसा टाळता येईल? पितृदोष टाळण्यासाठी पितृपक्षात नियमांचे पालन करा, सात्विक आहार घ्या, तर्पण आणि श्राद्ध करा, आणि नकारात्मक कृत्यांपासून दूर राहा..पितृपक्षात का शुभ कार्ये टाळावी?शास्त्रानुसार, पितृपक्षात पितरांना समर्पित असल्याने शुभ कार्ये (जसे लग्न, गृहप्रवेश) टाळावीत, जेणेकरून पितरांचा राग टळेल..पितृपक्ष कधी सुरू होईल 2025 मध्ये?पितृपक्ष 2025 मध्ये 7 सप्टेंबरपासून सुरू होईल आणि 21 सप्टेंबरला समाप्त होईल, ज्यामुळे या काळात पितरांना आनंदी ठेवणे महत्त्वाचे आहे..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.