Pitru Paksha 2025: पितृपक्षात 'या' 3 प्राण्यांना करावे अन्नदान, जाणून घ्या पूजेचे नियम

Pitru Paksha 2025 dates and rules: पितृपक्षात पूर्वजांची मनोभावे पूजा केली जाते. यामुळे पितृदोष कमी होतात. तसेच या काळात काही प्राण्यांना अन्नदान करणे शुभ मानले जाते. हे तीन प्राणी कोणते आहेत हे जाणून घेऊया.
पुजा बोनकिले
पितृपक्ष 2025 मध्ये पूर्वजांच्या आत्म्याच्या शांतीसाठी नैवेद्य दाखवणे आणि तर्पण करणे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते.

या काळात कुत्रे, कावळे आणि पक्ष्यांना अन्नदान करणे शुभ मानले जाते.

पितृपक्षात देव-देवतांची पूजा निषिद्ध नसली तरी पूर्वजांचे स्मरण करणे आवश्यक आहे. घरात मंदिर असल्यास पूर्वजांचे फोटो देव-देवतांच्या मूर्तींसोबत ठेवू नयेत.

Pitru Paksha 2025 dates and rules: पितृदोष टाळण्यासाठी सर्वात योग्य काळ म्हणजे पितृपक्ष मानला जातो, जो ७ सप्टेंबरपासून सुरू झाला आहे. असं मानलं जातं की या काळात पूर्वजांच्या आत्म्याच्या शांतीसाठी नैवेद्य दाखवले जातात. असं मानलं जातं की 15 दिवस दररोज पूर्वजांच्या नावाने तर्पण आणि दान केल्याने कुटुंबात शांती आणि आनंद कायम राहतो. धार्मिक श्रद्धेनुसार पितृपक्षात सर्व प्रकारची शुभ कामे करणे अशुभ मानले जाते. तर या काळात कोणत्या प्राण्यांना अन्नदान करावे हे जाणून घेऊया.

