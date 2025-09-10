Pitru Paksha 2025: पितृपक्षात 'या' 3 प्राण्यांना करावे अन्नदान, जाणून घ्या पूजेचे नियम

पितृपक्ष 2025 मध्ये पूर्वजांच्या आत्म्याच्या शांतीसाठी नैवेद्य दाखवणे आणि तर्पण करणे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. या काळात कुत्रे, कावळे आणि पक्ष्यांना अन्नदान करणे शुभ मानले जाते. पितृपक्षात देव-देवतांची पूजा निषिद्ध नसली तरी पूर्वजांचे स्मरण करणे आवश्यक आहे. घरात मंदिर असल्यास पूर्वजांचे फोटो देव-देवतांच्या मूर्तींसोबत ठेवू नयेत..Pitru Paksha 2025 dates and rules: पितृदोष टाळण्यासाठी सर्वात योग्य काळ म्हणजे पितृपक्ष मानला जातो, जो ७ सप्टेंबरपासून सुरू झाला आहे. असं मानलं जातं की या काळात पूर्वजांच्या आत्म्याच्या शांतीसाठी नैवेद्य दाखवले जातात. असं मानलं जातं की 15 दिवस दररोज पूर्वजांच्या नावाने तर्पण आणि दान केल्याने कुटुंबात शांती आणि आनंद कायम राहतो. धार्मिक श्रद्धेनुसार पितृपक्षात सर्व प्रकारची शुभ कामे करणे अशुभ मानले जाते. तर या काळात कोणत्या प्राण्यांना अन्नदान करावे हे जाणून घेऊया..Pitru Paksha 2025 Shopping Tips: शॉपिंगसाठी ‘या’ तारखा शुभ, दोष न लागता पूर्वजांचे आशीर्वाद मिळतील .पितृपक्षात घरी पूजा करू शकता. ते निषिद्ध नाही. या काळात, जर घरात बाळ गोपाळ असेल तर त्याला दररोज आंघोळ घालावी, सजवावे आणि त्याची सेवा करावी. पितृपक्षात, पूजेदरम्यान पूर्वजांचे स्मरण केले पाहिजे. देवाला अन्न अर्पण करताना देखील त्यांचे स्मरण केले पाहिजे. याशिवाय, नैवेद्यासोबत कुत्रे, कावळे आणि पक्ष्यांनाही अन्न अर्पण करावे..मंदिरात पूर्वजांचे फोटोजर घरात मंदिर असेल तर पूर्वजांचे फोटो देव-देवतांच्या मूर्तींसोबत ठेवू नका. असं केल्यानं घरात नकारात्मक ऊर्जा निर्माण होते. तसेच वास्तुदोष निर्माण होतो. सकाळी स्नान केल्यानंतर काय करावे?पितृपक्षात सकाळी उठल्यानंतर स्नान करून देव-देवतांची पूजा करावी. धार्मिक मान्यतेनुसार, पितृपक्षात देव-देवतांची पूजा केल्याशिवाय श्राद्ध, पिंडदान इत्यादींचे फळ मिळत नाही..प्रश्न: पितृपक्ष कधी सुरू होईल आणि कोणत्या तारखेपर्यंत चालेल?उत्तर: पितृपक्षची सुरुवात ७ सप्टेंबर २०२५ (रविवार) रोजी होईल आणि २१ सप्टेंबर २०२५ (रविवार) रोजी सर्व पितृ अमावस्या किंवा महालय अमावस्या असा समारोप होईल. हा १६ दिवसांचा कालावधी आहे, ज्यात पूर्वजांच्या आत्म्यांना शांती देण्यासाठी श्राद्ध, तर्पण आणि पिंडदान केले जाते. पहिल्या दिवशी चंद्र ग्रहण असल्याने सूतक काळानंतर पूजा करावी. प्रश्न: पितृपक्षात कोणत्या ३ प्राण्यांना अन्नदान करावे?sourcesउत्तर: पितृपक्षात गायी, कावळे आणि कुत्र्यांना अन्नदान करावे. गायींना चारा किंवा हिरवा गवत, कावळ्यांना भाकरी किंवा तांदूळ, आणि कुत्र्यांना रोटी किंवा दूध द्यावे. हे प्राणी पूर्वजांचे प्रतिनिधी मानले जातात आणि अन्नदानाने पूर्वज तृप्त होतात, ज्यामुळे कुटुंबाला आशीर्वाद मिळतो. .प्रश्न: पितृपक्षातील पूजेचे मुख्य नियम काय आहेत?उत्तर: पूजेसाठी शाकाहारी भोजन, सात्त्विक वातावरण आणि शुद्धता आवश्यक आहे. तर्पणासाठी तिळ, कुशा घास आणि जल वापरावे; पिंडदानासाठी तांदूळ, तूप आणि मध मिसळून पिंड बनवावेत. ब्राह्मणांना भोजन दान करावे, विवाह किंवा नवीन खरेदी टाळावी, आणि मांसाहार, मद्य यापासून दूर राहावे. पूजा कुटुंबातील ज्येष्ठ पुरुष किंवा कोणत्याही सदस्याने श्रद्धेने करावी..प्रश्न: पितृपक्षात अन्नदानाचे महत्त्व काय आहे?उत्तर: अन्नदान पूर्वजांच्या आत्म्यांना तृप्त करून मोक्ष प्राप्त करवते आणि कुटुंबाला समृद्धी, आरोग्य आणि शांती देते. गरजूंना, ब्राह्मणांना आणि प्राण्यांना अन्न देणे हे श्राद्धाचा भाग आहे, ज्यामुळे पितृ दोष नष्ट होतो. महाभारतातील कर्णाच्या कथेनुसार, अन्नदानाने पूर्वज आनंदित होतात आणि वंशाला आशीर्वाद देतात..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.