Pitru Paksha 2025: यंदा 6 कि 7 सप्टेंबर यंदा पितृपक्ष कधी? एका क्लिकवर सर्व महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घ्या

Pitru Paksha 2025 start date 6 or 7 September: हिंदू धर्मात पितृपक्षाला खुप महत्व असते. यालाच श्राद्ध देखील म्हणतात. या काळात पूर्वजांच्या आत्म्याच्या शांतीसाठी श्राद्ध, तर्पण आणि पिंडदान केले जाते. असं मानलं जातं की पितृपक्षाच्या वेळी आपले पूर्वज पृथ्वीवर येतात आणि त्यांच्या कुटुंबियांना आशीर्वाद देतात. हा त्यांच्या आत्म्यांना मुक्त करण्याचा आणि त्यांच्याबद्दल आदर दाखवण्याचा काळ आहे. या वर्षी पितृपक्ष कधी सुरू होईल याबद्दल लोकांच्या मनात थोडा गोंधळ आहे याबाबत आज सविस्तरपणे जाणून घेऊया. .यंदा पितृ पक्ष कधी?हिंदू कॅलेंडरनुसार यंदा भाद्रपद महिन्यातील पौर्णिमा तारीख 07 सप्टेंबर रोजी सकाळी 01:41 वाजता सुरू होईल. त्याच वेळी, ती 07 सप्टेंबर रोजी रात्री 11:38 वाजता संपेल. कॅलेंडर पाहता, या वर्षी पितृपक्ष 07 सप्टेंबर 2025 पासून सुरू होईल. तसेच, ती 21 सप्टेंबर 2025 रोजी संपेल..पितृ पक्षाचे महत्त्व पितृपक्षात श्राद्ध केल्याने पूर्वजांना मोक्ष मिळतो. तसेच वशांना आनंदाने आशीर्वाद देतात. या काळात केलेले दान आणि तर्पण सुख-समृद्धी आणते आणि सर्व प्रकारचे त्रास दूर करते. धार्मिक मान्यतेनुसार या काळात पूर्वजांशी संबंधित विधी केल्याने कुंडलीतून पितृदोष नाहीसा होतो. .श्राद्धाचे नियम (पितृ पक्ष २०२५ श्राद्ध नियम)पितृपक्षात दररोज सकाळी स्नान केल्यानंतर दक्षिणेकडे तोंड करून पाण्यात काळे तीळ मिसळून तर्पण करावे.श्राद्धाच्या दिवशी ब्राह्मणाला घरी बोलावून त्याला जेवू घालणं शुभ मानलं जातं. जेवणात खीर, पुरी आणि त्यांच्या आवडीच्या इतर गोष्टींचा समावेश असावा.श्राद्धानंतर, गरजूंना त्यांच्या क्षमतेनुसार दान द्यावे.पितृपक्षाच्या 15 दिवसांत घरात फक्त सात्विक अन्नच बनवावे. लसूण, कांदा आणि मांसाहार पूर्णपणे निषिद्ध आहे.या काळात घर आणि मन दोन्ही स्वच्छ आणि शुद्ध ठेवले पाहिजे..प्रश्न: पितृपक्ष 2025 कधी सुरू होणार आहे?उत्तर: पितृपक्ष 7 सप्टेंबर 2025 पासून भाद्रपद पूर्णिमेपासून सुरू होईल आणि 21 सप्टेंबर 2025 ला सर्वपितृ अमावस्येला संपेल. .प्रश्न: पितृपक्षात श्राद्ध कोणत्या तिथीला करावे?उत्तर: श्राद्ध मृत्यू तिथीनुसार करावे; तिथी माहीत नसल्यास सर्वपितृ अमावस्येला (21 सप्टेंबर) करावे. .प्रश्न: 7 सप्टेंबरच्या चंद्रग्रहणाचा श्राद्धावर काय परिणाम होईल?उत्तर: चंद्रग्रहणामुळे सूतक काळ सकाळी 12:58 वाजता सुरू होईल, त्यामुळे श्राद्ध दोपहरपूर्वी करणे उचित आहे. .प्रश्न: पितृपक्षात कोणत्या गोष्टी टाळाव्यात?उत्तर: मांसाहार, मद्यपान, नवीन खरेदी (उदा. तेल, मीठ, झाडू) आणि मांगलिक कार्य टाळावेत..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.