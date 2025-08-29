संस्कृती

Pitru Paksha 2025: यंदा 6 कि 7 सप्टेंबर यंदा पितृपक्ष कधी? एका क्लिकवर सर्व महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घ्या

Pitru Paksha 2025: पितृपक्ष हा पूर्वजांना समर्पित असतो. या काळात श्राद्ध तर्पण आणि पिंडदान करण्याचे महत्त्व आहे. असं मानलं जातं की पितृपक्षाच्या काळात पितर पृथ्वीवर येतात आणि कुटुंबाला आशीर्वाद देतात. असं म्हटलं जातं की या काळात श्राद्ध केल्याने पितरांना मोक्ष मिळतो, म्हणून त्याची योग्य तारीख आणि श्राद्धाचे नियम जाणून घेऊया.
Pitru Paksha 2025 start date 6 or 7 September: हिंदू धर्मात पितृपक्षाला खुप महत्व असते. यालाच श्राद्ध देखील म्हणतात. या काळात पूर्वजांच्या आत्म्याच्या शांतीसाठी श्राद्ध, तर्पण आणि पिंडदान केले जाते. असं मानलं जातं की पितृपक्षाच्या वेळी आपले पूर्वज पृथ्वीवर येतात आणि त्यांच्या कुटुंबियांना आशीर्वाद देतात. हा त्यांच्या आत्म्यांना मुक्त करण्याचा आणि त्यांच्याबद्दल आदर दाखवण्याचा काळ आहे. या वर्षी पितृपक्ष कधी सुरू होईल याबद्दल लोकांच्या मनात थोडा गोंधळ आहे याबाबत आज सविस्तरपणे जाणून घेऊया.

