Pitru Paksha 2025: पितृपक्षात कोणत्या वस्तू खरेदी करू नये? वाचा एका क्लिकवर

पितृपक्ष २०२५ मध्ये पूर्वजांना समर्पित १५ दिवसांच्या काळात काही वस्तू खरेदी करणे अशुभ मानले जाते. या काळात नवीन मालमत्ता, वाहन, दागिने, कपडे, भांडी आणि इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू खरेदी टाळावी. अशा खरेदीमुळे पितृ दोष होऊ शकतो आणि पूर्वजांचा राग येऊ शकतो, ज्यामुळे जीवनात अडथळे येऊ शकतात..Pitru Paksha 2025 prohibited purchases: पितृपक्षाचा काळ पूर्वजांना समर्पित असतो. पितृपक्षाच्या १५ दिवसांत पितरांसाठी श्राद्ध, तर्पण आणि पिंडदान करणे उत्तम मानले जाते. या वर्षी पितृपक्ष ७ सप्टेंबरपासून सुरू होईल आणि २१ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत चालेल..श्राद्ध पक्षाच्या १५ दिवसांत अनेक नियमांचे पालन करावे लागते. तसेच या काळात काही वस्तू खरेदी करणे अशुभ मानलं जातं. पितृपक्षात खरेदी केलेल्या या वस्तूंमुळे पूर्वज नाराज होतात. पितृपक्षात कोणत्या वस्तू खरेदी करू नयेत हे जाणून घ्या..मालमत्ता पितृपक्षात नवीन मालमत्ता, फ्लॅट, जमीन किंवा दुकान इत्यादी खरेदी करणे टाळावे. या वेळी खरेदी केलेल्या या गोष्टी कुटुंबात पितृदोषाचा प्रभाव वाढवतात. घर इत्यादींसोबतच, पितृपक्षात नवीन वाहन खरेदी करणे देखील टाळावे. या वेळी वाहने अशुभ परिणाम देतात..दागिनेपितृपक्षाच्या पंधरवड्यात सोने आणि चांदीचे दागिने खरेदी करणे टाळावे. असे केल्याने पूर्वजांना राग येतो. तसेच, पितृपक्षात नवीन कपडे खरेदी करू नयेत. या दिवसांत जुने आणि साधे कपडे घाला..Pitru Paksha 2025: पूर्वजांचा सन्मान करण्यासाठी अन् घरी सकारात्मक ऊर्जा आणण्यासाठी फॉलो करा 'या' सोप्या वास्तु टिप्स .नवीन भांडी पितृपक्षाच्या १५ दिवसांत घरासाठी नवीन भांडी खरेदी करू नयेत. श्राद्ध विधी इत्यादींसाठी तुम्ही जुनी भांडी किंवा घरातील ताटे वापरू शकता..इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूपितृपक्षात फ्रिज, संगणक, मशीन इत्यादी खरेदी करणे अशुभ आहे. या काळात सुख आणि विलासिता संबंधित वस्तू खरेदी न केल्यास बरे होईल..स्वयंपाकघरातील वस्तू पितृपक्षात, मोहरीचे तेल, झाडू आणि मीठ यासारख्या स्वयंपाकघराशी संबंधित काही वस्तू खरेदी करू नयेत. असे मानले जाते की यामुळे त्रिदोष होतो आणि अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. म्हणून, तुम्ही या गोष्टी आधीच खरेदी कराव्यात..पितृपक्षात काही वस्तू खरेदी का करू नये?नवीन वस्तूंची खरेदी, विशेषत: मौल्यवान वस्तू, सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करते, जी पितरांच्या पूजनाच्या पावित्र्याशी विसंगत आहे आणि यामुळे पितृ दोष होऊ शकतो..पितृपक्षात किराणा सामानासारख्या आवश्यक वस्तू खरेदी करू शकतो का? होय, रोजच्या गरजेच्या वस्तू जसे की अन्नपदार्थ खरेदी करणे सामान्यत: चालते, कारण बंदी प्रामुख्याने विलासी किंवा महत्त्वाच्या खरेदीवर आहे..पितृपक्षात खरेदी केल्यास काय होईल?असे मानले जाते की अशा खरेदीमुळे पितृ दोष किंवा पितरांचा राग होऊ शकतो, ज्यामुळे जीवनात अडथळे येऊ शकतात. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.