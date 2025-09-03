Pitru Paksha 2025: पितृपक्षात करा 'हे' काम, पूर्वजांचे आशीर्वाद कायम राहतील

पितृपक्ष २०२५ मध्ये पूर्वजांसाठी श्राद्ध, तर्पण आणि पिंडदान केल्याने त्यांच्या आत्म्याला शांती मिळते आणि कुटुंबाला आशीर्वाद मिळतात. या काळात गरजूंना दान करणे, सुंदरकांडाचे पठण आणि गीतेच्या सातव्या अध्यायाचे पठण करणे शुभ मानले जाते. नवीन वस्त्र, दागिने खरेदी टाळावी आणि शुभ कार्ये करणे वर्ज्य आहे..Pitru Paksha 2025: पितृपक्षात पूर्वजांसाठी श्राद्ध, तर्पण आणि पिंडदान केले जाते. पितृपक्षाचा हा १५ दिवसांचा काळ पूर्वजांना अन्न आणि नैवेद्य अर्पण करून श्रद्धांजली वाहण्यासाठी सर्वोत्तम मानला जातो. हिंदू धर्मात असे मानले जाते की जर पूर्वजांचा आशीर्वाद एखाद्या व्यक्तीवर राहिला तर त्याच्या आयुष्यात सुख आणि समृद्धी राहते. दुसरीकडे, जर पूर्वज तुमच्यावर रागावले तर तुम्हाला अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते. अशावेळी जर तुम्ही पितृपक्षात या गोष्टी केल्या तर पूर्वजांचे आशीर्वाद तुमच्यावर राहतात..पुढील काम नक्की करापितृपक्षात श्राद्ध, तर्पण आणि पिंडदान केल्याने पूर्वजांच्या आत्म्याला शांती मिळते. अशावेळी तुम्ही ही कामे देखील करावीत. यासोबतच पितृपक्षात दररोज सुंदरकांडाचे पठण करावे. यासोबतच, पितृदोषापासून मुक्ती मिळविण्यासाठी पितृपक्षात गीतेच्या सातव्या अध्यायाचे पठण करावे, जे सर्वोत्तम मानले जाते..Pitru Paksha 2025: 7 दिवसांनी सुरू होणार पितृपक्ष, 'या' राशीच्या लोकांच्या अपूर्ण इच्छा होतील पूर्ण.पुढील गोष्टी दान करापितृपक्षाच्या काळात गरजूंना दान करणे विशेष महत्त्वाचे मानले जाते. पितृपक्षाच्या काळात गाय, जमीन, कपडे, काळे तीळ, सोने, तूप, गूळ, तांदूळ, चांदी, मीठ या १० गोष्टींचे दान करणे शुभ मानले जाते. .हे काम चुकूनही करू नकाजर तुम्हाला या सर्व कामांचे फायदे पहायचे असतील तर पितृपक्षाचे काही नियम लक्षात ठेवावे. या काळात लग्न, मुंडन इत्यादी कोणतेही शुभ कार्य केले जात नाही. तसेच, मांसाहार आणि मद्यपान इत्यादींपासून दूर राहावे..खरेदीया काळात नवीन कपडे, दागिने खरेदी करण्यासही मनाई आहे आणि एखाद्या व्यक्तीने नवीन वाहन, घर किंवा जमीन इत्यादी खरेदी करू नये. जर या नियमांकडे दुर्लक्ष केले तर ते तुम्हाला नकारात्मक परिणाम देखील देऊ शकते..पितृपक्ष म्हणजे काय आणि त्याचे महत्त्व काय आहे? पितृपक्ष हा हिंदू धर्मातील 15 दिवसांचा कालावधी आहे, जो भाद्रपद महिन्यातील पौर्णिमेपासून ते अमावास्येपर्यंत असतो. या काळात पूर्वजांना श्रद्धांजली अर्पण केली जाते, ज्यामुळे त्यांचे आत्मे शांती प्राप्त करतात आणि कुटुंबाला त्यांचे आशीर्वाद मिळतात..पितृपक्षात कोणती कामे करावीत जेणेकरून पूर्वजांचे आशीर्वाद मिळतील? पितृपक्षात श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन आणि दानधर्म करावे. तसेच, गरिबांना अन्न, वस्त्र आणि पैशांचे दान करणे, तसेच पवित्र नद्यांजवळ तर्पण करणे शुभ मानले जाते..पितृपक्षात कोणत्या गोष्टी टाळाव्यात? पितृपक्षात नवीन वस्तू खरेदी करणे, शुभ कार्ये जसे लग्न किंवा गृहप्रवेश करणे, मांसाहार आणि मद्यपान टाळावे. तसेच, नकारात्मक विचार आणि वादविवाद टाळून शांत आणि स-pillared-Box text: भक्तीपूर्ण वातावरण ठेवावे..पितृपक्षात दान करण्याचे काय महत्त्व आहे?पितृपक्षात दान केल्याने पूर्वजांच्या आत्म्याला शांती मिळते आणि त्यांचे आशीर्वाद कुटुंबाला प्राप्त होतात. अन्न, वस्त्र, पाणी, तूप, तीळ आणि पैशांचे दान विशेषतः शुभ मानले जाते, कारण यामुळे पुण्य मिळते..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.