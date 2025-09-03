संस्कृती

Pitru Paksha 2025: पितृपक्षात करा 'हे' काम, पूर्वजांचे आशीर्वाद कायम राहतील

Pitru Paksha 2025: भाद्रपद पौर्णिमेपासून आश्विन अमावस्येपर्यंत पितृपक्ष असतो. हा काळ पूर्वजांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी समर्पित आहे. यंदा पितृपक्ष ७ सप्टेंबर ते २१ सप्टेंबर या कालावधीत चालणार आहेत. अशावेळी या काळात काही विशेष कामे करून तुम्ही पूर्वजांचे आशीर्वाद मिळवू शकता.
पितृपक्ष २०२५ मध्ये पूर्वजांसाठी श्राद्ध, तर्पण आणि पिंडदान केल्याने त्यांच्या आत्म्याला शांती मिळते आणि कुटुंबाला आशीर्वाद मिळतात. या काळात गरजूंना दान करणे, सुंदरकांडाचे पठण आणि गीतेच्या सातव्या अध्यायाचे पठण करणे शुभ मानले जाते. नवीन वस्त्र, दागिने खरेदी टाळावी आणि शुभ कार्ये करणे वर्ज्य आहे.

Pitru Paksha 2025: पितृपक्षात पूर्वजांसाठी श्राद्ध, तर्पण आणि पिंडदान केले जाते. पितृपक्षाचा हा १५ दिवसांचा काळ पूर्वजांना अन्न आणि नैवेद्य अर्पण करून श्रद्धांजली वाहण्यासाठी सर्वोत्तम मानला जातो. हिंदू धर्मात असे मानले जाते की जर पूर्वजांचा आशीर्वाद एखाद्या व्यक्तीवर राहिला तर त्याच्या आयुष्यात सुख आणि समृद्धी राहते. दुसरीकडे, जर पूर्वज तुमच्यावर रागावले तर तुम्हाला अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते. अशावेळी जर तुम्ही पितृपक्षात या गोष्टी केल्या तर पूर्वजांचे आशीर्वाद तुमच्यावर राहतात.

Pitru Paksha

