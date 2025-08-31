Pitru Paksha 2025: 7 दिवसांनी सुरू होणार पितृपक्ष, 'या' राशीच्या लोकांच्या अपूर्ण इच्छा होतील पूर्ण

Pitru Paksha 2025 zodiac signs benefits: पितृपक्ष येत्या 7 सप्टेंबरपासून सुरू होणार असून, 21 सप्टेंबरला सर्वपितृ अमावस्येला संपेल. हा 15 दिवसांचा कालावधी हिंदू धर्मात पितरांच्या स्मरणासाठी आणि त्यांच्या आत्म्याच्या शांतीसाठी विशेष मानला जातो. या काळात श्राद्ध, तर्पण आणि पिंडदान यांसारख्या विधींमुळे पितरांचा आशीर्वाद मिळतो, ज्यामुळे कुटुंबाला सुख, समृद्धी आणि यश प्राप्त होते. पितृपक्षात सात्विक जीवनशैली आणि पवित्रता पाळणे आवश्यक आहे. या पितृपक्षात कोणत्या राशींना लाभ मिळेल आणि अपूर्ण इच्छा पूर्ण होतील हे जाणून घेऊया..मिथूनया पितृपक्षात, काही राशी आहेत ज्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणतील. त्यांना जीवनात पैसा, नोकरी आणि व्यवसायात लाभ मिळेल. त्यांना पूर्वजांचा आशीर्वाद मिळेल..Pitru Paksha 2025: पितृपक्षात घरातून काढा 'या' वस्तू, मिळवा पितृंचा आशीर्वाद.मकरपितृपक्षात मकर राशीचे लोक आनंदी राहतील. कौटुंबिक जीवनात आनंद आणि समृद्धी राहील. नोकरीचा ताण संपेल. नात्यांमध्ये दुरावा येऊ नये म्हणून शांत राहा. पूर्वजांचे ध्यान करा..धनुया राशीच्या लोकांसाठी पुढील १५ दिवस खूप फलदायी असतील. कोणत्याही प्रकल्पाशी संबंधित समस्या संपतील. उत्पन्नाचे स्रोत वाढतील. समाजात गमावलेली प्रतिष्ठा परत मिळेल. गुंतवणूक फायदेशीर राहील..पितृपक्ष 2025 कधी सुरू होईल आणि किती काळ चालेल?पितृपक्ष 7 सप्टेंबर 2025 पासून सुरू होईल आणि 21 सप्टेंबर 2025 रोजी सर्वपितृ अमावस्येला संपेल. .कोणत्या राशींना पितृपक्षात विशेष लाभ मिळेल? वृश्चिक, धनु आणि मीन राशींना ग्रहगोचरामुळे आणि पितरांच्या आशीर्वादाने अपूर्ण इच्छा पूर्ण होऊ शकतात..पितृपक्षात कोणती काळजी घ्यावी?मांसाहार, तामसिक भोजन टाळावे, सात्विक आहार घ्यावा आणि मांगलिक कार्ये थांबवावीत..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.