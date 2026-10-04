Pitru Paksha 2026: सर्वपित्री अमावस्येला नवरात्रीच्या पूजेचे सामान खरेदी करावे की नाही? जाणून घ्या नियम...

Navratri Puja Shopping Rules: हिंदू पंचांगानुसार, पितृपक्ष पंधरवड्याचा शेवटचा दिवस म्हणजेच सर्वपित्री अमावस्या! या दिवशी पूर्वजांच्या आत्म्याच्या शांतीसाठी श्राद्ध, तर्पण आणि दानधर्म केले जाते. पितृपक्ष संपताच दुसऱ्या दिवसापासून आदिशक्तीच्या उपासनेचा सण म्हणजेच 'शारदीय नवरात्री'ला (Shardiya Navratri 2026) प्रारंभ होतो.अशा स्थितीत नवरात्रीच्या तयारीसाठी देवीच्या पूजेचे साहित्य, घटस्थापनेचे सामान किंवा इतर खरेदी सर्वपित्री अमावस्येच्या दिवशी करावी की करू नये, असा प्रश्न अनेक भाविकांच्या मनात उपस्थित होतो. या संदर्भात शास्त्रामध्ये आणि ज्योतिषात नेमके काय नियम सांगितले आहेत, ते सविस्तर जाणून घेऊयात..सर्वपित्री अमावस्येला खरेदी करणे शुभ की अशुभ?धार्मिक मान्यतेनुसार आणि शास्त्रातील नियमांनुसार, पितृपक्षाच्या कालावधीत किंवा शेवटच्या दिवशी (सर्वपित्री अमावस्या) कोणत्याही नवीन वस्तूंची खरेदी करणे अथवा शुभ कार्याची सुरुवात करणे वर्ज्य मानले जाते.पितरांना समर्पित काळ: सर्वपित्री अमावस्येची तिथी ही पूर्णपणे पितरांच्या शांती, तृप्ती आणि मोक्षप्राप्तीसाठी समर्पित असते.अमावस्येचा नियम: या दिवशी घरामध्ये पूर्वजांचे स्मरण केले जाते. त्यामुळे या दिवशी नवरात्रीच्या पूजेसाठी लागणारे नवीन साहित्य, कपडे किंवा वस्तू खरेदी करणे धर्मशास्त्रानुसार अयोग्य मानले जाते..Pitru Paksha 2026: कावळ्याने अन्नाला स्पर्श केला नाही तर श्राद्ध अपूर्ण मानतात का? जाणून घ्या धर्मशास्त्रातील नियम व पर्याय.नवरात्रीच्या पूजेच्या सामानाची खरेदी कधी करावी?पंचांगानुसार, शारदीय नवरात्रीची सुरुवात ११ ऑक्टोबर २०२६ पासून होत आहे. सर्वपित्री अमावस्येला खरेदी टाळून नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी म्हणजेच घटस्थापनेच्या दिवशी सकाळी पूजेचे साहित्य खरेदी करणे अत्यंत शुभ आणि फलदायी मानले जाते..घटस्थापनेसाठी लागणारे मुख्य साहित्य-कलश, दिवा आणि ओढणीनारळ, गहू किंवा जवअक्षता, धूप आणि अगरबत्ती११ ऑक्टोबर रोजी सकाळी शुभ मुहूर्तावर ही खरेदी करून देवीची पूजा आणि घटस्थापना करणे अत्यंत मंगलकारी ठरेल..काय लक्षात ठेवावे?पितृपक्षाचा काळ हा संयम, श्रद्धा आणि पूर्वजांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा काळ आहे. त्यामुळे सर्वपित्री अमावस्येपर्यंत फक्त पितरकार्यावर लक्ष केंद्रित करावे आणि नवरात्रीच्या पूजेचे सामान नवरात्रीच्या पहिल्याच दिवशी सकाळी खरेदी करावे..Vastu Tips: घरात भिंतीवर जुने कॅलेंडर का ठेवू नये? वास्तूशास्त्रानुसार जाणून घ्या कॅलेंडरची योग्य दिशा आणि नियम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.