Pitru Paksha 2026 Vastu Tips: पितृपक्षात 'या' ५ गोष्टी खरेदी करणे पडेल महागात; आर्थिक अडचण येऊन बिघडेल घरातील शांती! जाणून घ्या वास्तुनियम...

Pitru Paksha 2026 Guidelines: आपल्या दिवंगत पूर्वजांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी आणि त्यांचे स्मरण करण्यासाठी भाद्रपद पौर्णिमेनंतरचा काळ अत्यंत पवित्र मानला जातो. यंदा २७ सप्टेंबरपासून पितृपक्षाची सुरुवात होत असून १० ऑक्टोबरला सर्वपित्री अमावास्येने या पंधरवड्याची सांगता होईल. वास्तुशास्त्र आणि धार्मिक मान्यतेनुसार, हा काळ उत्सवाचा किंवा नवीन गोष्टी उपभोगण्याचा नसून संयम, साधेपणा आणि दानाचा असतो. त्यामुळे या १५ दिवसांमध्ये काही विशेष वस्तूंची खरेदी करणे वर्ज्य मानले जाते..सोन्या-चांदीचे दागिने आणि नवीन कपडेपितृपक्ष हा पितरांविषयी आदर आणि कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा काळ आहे. या दिवसांत स्वतःच्या हौसेसाठी किंवा आनंदासाठी नवीन वस्त्रे, दागिन्यांची खरेदी करू नये, कारण यामुळे व्यक्तीचे लक्ष भौतिक सुखांकडे वळते. वास्तुशास्त्रानुसार या काळात नवीन कपडे आणल्याने घरातील ऊर्जेचे संतुलन बिघडू शकते. जर काही खरेदी करायचीच असेल, तर ती स्वतःसाठी न करता गरजू किंवा ब्राह्मणांना दान देण्यासाठी करावी..Vastu Tips: घरात पितरांचे फोटो कोणत्या दिशेला लावावेत अन् कुठे लावू नयेत? पाहा वास्तुशास्त्राचे महत्त्वाचे नियम!.नवीन गाडी, घर किंवा जमीनघर, फ्लॅट, जमीन किंवा वाहनांसारख्या मोठ्या गोष्टींची खरेदी ही समृद्धीशी जोडलेली असते. वास्तुशास्त्रानुसार पितृपक्षात नवीन मालमत्ता खरेदी करणे किंवा गृहप्रवेश करणे अशुभ मानले जाते. या पंधरवड्यात खरेदी केलेल्या मालमत्तेत किंवा वाहनात नकारात्मक ऊर्जा (Negative Energy) राहण्याची शक्यता असते, ज्यामुळे घरात वास्तुदोष निर्माण होऊ शकतात. अशा गुंतवणुकीसाठी पितृपक्ष संपल्यानंतर येणाऱ्या नवरात्रीचा काळ सर्वोत्तम मानला जातो..नवीन झाडू (केरसुणी)झाडूला देवी लक्ष्मीचे प्रतीक मानले जात असले, तरी पितृपंधरवड्यात नवीन झाडू घरात आणणे वर्ज्य आहे. वास्तुटिप्सनुसार, या काळात नवीन झाडू खरेदी केल्यास घरातील सकारात्मक ऊर्जेवर (Positive Energy) विपरीत परिणाम होतो आणि आर्थिक अडचण किंवा धनहानी होऊ शकते. त्यामुळे पितृपक्ष संपेपर्यंत जुनाच झाडू वापरावा.मोहरीचे तेलज्योतिषशास्त्र आणि वास्तुशास्त्रानुसार मोहरीच्या तेलाचा संबंध शनिदेवाशी असतो. घरगुती वापरासाठी या पंधरवड्यात मोहरीचे नवीन तेल विकत आणल्यास घरात तणाव, वादविवाद आणि राहू-शनिचे वास्तुदोष वाढू शकतात. पण, हे तेल एखाद्या गरजू व्यक्तीला किंवा मंदिरात शनीच्या उपायासाठी दान करायचे असल्यास खरेदी करण्यास हरकत नाही..Vastu Tips: लेकीला माहेरहून कधीही देऊ नका 'या' ५ वस्तू; नात्यात निर्माण होईल दुरावा! पाहा काय सांगते वास्तुशास्त्र... .मीठवास्तुशास्त्रानुसार मीठ हे वातावरणातील नकारात्मक ऊर्जा शोषून घेणारे मानले जाते. पण, पितृपक्षात नवीन मिठाचे पाकीट विकत आणणे योग्य मानले जात नाही, कारण यामुळे पितृदोष किंवा ग्रहांचा तीव्र नकारात्मक प्रभाव घरात वाढू शकतो. घरात आधीपासून असलेले मीठ वापरण्यास कोणतीही अडचण नसते.वास्तुशास्त्रानुसार पितृपक्षात काय करावे?ईशान्य कोपऱ्याची स्वच्छता: पितृपक्षात घरातील ईशान्य (North-East) दिशा स्वच्छ आणि मोकळी ठेवावी, ज्यामुळे पितरांचा आशीर्वाद मिळतो.दक्षिण दिशेला दिवा: दररोज संध्याकाळी घरातील दक्षिण (South) दिशेला तुपाचा किंवा तेलाचा दिवा लावावा. ही दिशा पितरांची मानली जाते.दानधर्म: या पंधरवड्यात काळे तीळ, गूळ, तूप, धान्य आणि पादत्राणे दान केल्याने घरातील वास्तुदोष आणि पितृदोष शांत होतात आणि कुटुंबात सुख-शांती नांदते. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.