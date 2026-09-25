संस्कृती

Pitru Paksha 2026 Vastu Tips: पितृपक्षात 'या' ५ गोष्टी खरेदी करणे पडेल महागात; आर्थिक अडचण येऊन बिघडेल घरातील शांती! जाणून घ्या वास्तुनियम...

Pitru Paksha Shopping Rules: झाडू, मीठ अन् मोहरीचे तेल; पाहा पितृपक्षात 'या' वस्तूंची नवीन खरेदी केल्याने घरावर काय होतो परिणाम? सर्वपित्री अमावास्येपर्यंत पाळा 'हे' नियम...
Pitru Paksha 2026: 5 Things You Should Avoid Buying According to Vastu

Pitru Paksha 2026: 5 Things You Should Avoid Buying According to Vastu

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Pitru Paksha 2026 Guidelines: आपल्या दिवंगत पूर्वजांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी आणि त्यांचे स्मरण करण्यासाठी भाद्रपद पौर्णिमेनंतरचा काळ अत्यंत पवित्र मानला जातो. यंदा २७ सप्टेंबरपासून पितृपक्षाची सुरुवात होत असून १० ऑक्टोबरला सर्वपित्री अमावास्येने या पंधरवड्याची सांगता होईल. वास्तुशास्त्र आणि धार्मिक मान्यतेनुसार, हा काळ उत्सवाचा किंवा नवीन गोष्टी उपभोगण्याचा नसून संयम, साधेपणा आणि दानाचा असतो. त्यामुळे या १५ दिवसांमध्ये काही विशेष वस्तूंची खरेदी करणे वर्ज्य मानले जाते.

Loading content, please wait...
Vehicle
salt
home appliances
vastu tips
Pitru Paksha
Happy, successful life
Home
Puja items shopping
Vastu Shastra guidelines
Home decor beliefs
Pitrupaksha significance
grocery shopping deals
Best Shopping Tips
Home Decor
astrology and finance
Marathi News Esakal
www.esakal.com