PITRU PAKSHA 2026 VASTU TIPS: घरात सुख-शांती आणि सकारात्मकता राहिल टिकून! पितृपक्षापूर्वी फक्त 'या' ४ वस्तू बाहेर काढा

VASTU TIPS FOR POSITIVE ENERGY AND PROSPERITY: गणेशोत्सव संपला की पितृपक्षाला सुरूवात होते. या काळात आपल्या पूर्वजांचे स्मरण केले जाते, त्यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली जाते. मात्र हा कालावधी सुरू होण्यापूर्वी प्रत्येक घराघरात स्वच्छता केली जाते. पण हेच करताना जुन्या वस्तूंकडे तुमचं दुर्लक्ष होतं का? वास्तुशास्त्रानुसार पितृपक्ष सुरू होण्यापूर्वी काही वस्तू बाहेर काढणं महत्त्वाचं असतं. असं मानलं जातं की या वस्तूंमुळे घरातल्या सकारात्मक वातावरणावर परिणाम होऊ शकतो आणि आर्थिक प्रगतीतही अडथळे निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे पितृपक्ष सुरू होण्यापूर्वी घराची स्वच्छता करताना या 4 वस्तू घरात असतील तर त्या काढून टाका, अशी वास्तुशास्त्रात मान्यता आहे..खंडित मूर्तीघरातल्या देवघरात तुटलेल्या किंवा खंडित मूर्ती ठेवणं शुभ मानलं जात नाही. वास्तुशास्त्रानुसार, अशा मूर्तींमुळे घरातील सकारात्मक वातावरणावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे देवघरातील एखादी मूर्ती तुटलेली असेल तर ती घरात ठेवू नका; धार्मिक पद्धतीने तिचे विसर्जन करा किंवा पुरोहितांचा सल्ला घ्या. .Pitru Paksha 2026: यंदा पितृ पंधरवडा कधीपासून सुरू होणार? जाणून घ्या महत्त्वाच्या तिथी.बंद किंवा खराब घड्याळघरात बंद पडलेले किंवा खराब घड्याळ ठेवणंही अशुभ मानलं जातं. वास्तुशास्त्रानुसार, अशा घड्याळामुळे काम, करिअर आणि आर्थिक प्रगतीत अडथळे येऊ शकतात. त्यामुळे घड्याळ बंद असेल तर ते दुरुस्त करून घ्या किंवा वापरात नसेल तर घरातून काढून टाका.तुटलेले किंवा चिर गेलेली भांडीवास्तुशास्त्रानुसार घरात तुटलेली किंवा चिरलेली भांडी ठेवणंही शुभ मानलं जात नाही. अशा भांड्यांमुळे घरात नकारात्मकता आणि आर्थिक अडचणी वाढू शकतात. त्यामुळे पितृपक्षापूर्वी अशी वापरात नसलेली भांडी घरातून काढून टाका..फाटलेले आणि जुने चप्पल-बूटघरात जुने, फाटलेले किंवा वापरात नसलेले चप्पल-बूट ठेवणं अशुभ मानलं जातं. अशी मान्यता आहे की, यामुळे घरात नकारात्मकता वाढू शकते आणि अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे पितृपक्षापूर्वी खराब चप्पल-बूट घरातून काढून टाका..Vastu Tips for Kitchen: फ्रिजच्या वर ‘या’ ४ वस्तू ठेवताय? आजच हटवा, होऊ शकतं मोठं नुकसान!.पितृपक्षापूर्वी घराची स्वच्छता करापितृपक्ष हा पूर्वजांचे स्मरण करण्याचा काळ आहे. त्यामुळे या काळापूर्वी घराची स्वच्छता करून घर नीटनेटकं ठेवावं. घरात पडलेल्या तुटलेल्या किंवा खराब वस्तू काढून टाकून घर स्वच्छ ठेवणे शुभ मानले जाते. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.