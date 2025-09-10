संस्कृती

Pitru Paksha 2025: पितरांची मृत्यू तिथी माहिती नाही? 'या' अमावास्येला करा श्राद्ध, मिळतील पूर्वजांचे आशीर्वाद

Pitru Paksha 2025: पितृपक्षात मृत्यूतारीख माहित नसली तरी अमावास्येला श्राद्ध करून पितरांचे आशीर्वाद मिळवा.
Pitru Paksha 2025

Pitru Paksha 2025

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

Pitru Paksha 2025: हिंदू धर्मात सणाला, प्रथेला विशेष महत्त्व आहे. तसेच पितृ पक्षाला देखील महत्त्व आहे. धार्मिक श्रद्धेनुसार, या कालावधीमध्ये पितरांसाठी श्राद्ध, पूजा, पिंडदान अशा विधी केल्या जातात. यामुळे पितरांच्या आत्म्याला शांती आणि मोक्ष प्राप्त होतो अशी मान्यता आहे.

Loading content, please wait...
culture
Pitru Paksha
Sarvapitri Amavasya

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com