संस्कृती

Marathi Daily Horoscope: ग्रहांचा खेळ सुरू! आज कोणाला पैसा-यश, कोणाला सावध राहण्याचा इशारा?

Daily Horoscope Predictions: आज गुरुवार १५ जानेवारी ग्रहांच्या हालचालींमुळे काहींना आर्थिक लाभ व यास मिळण्याची संधी उपलब्ध होत आहे, तर काहींना सावधगिरी बाळगण्याचा इशारा येत आहे. तुमच्या राशीसाठी आजचा दिवस कसा असेल पाहुयात
Daily Horoscope Predictions

Daily Horoscope Predictions

esakal

Monika Shinde
Updated on

Marathi Today Horoscope: आज ग्रहांची स्थिती खास आहे. चंद्रमा वृश्चिक राशीत प्रवेश करतोय आणि ज्येष्ठ नक्षत्रात संचार करतोय. सूर्य- शुक्र युती आणि मंगळ- बुध संयोगामुळे आज आर्थिक, वैवाहिक आणि सामाजिक क्षेत्रात विशेष योग बनत आहेत.

