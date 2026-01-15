Marathi Daily Horoscope: ग्रहांचा खेळ सुरू! आज कोणाला पैसा-यश, कोणाला सावध राहण्याचा इशारा?

Marathi Today Horoscope: आज ग्रहांची स्थिती खास आहे. चंद्रमा वृश्चिक राशीत प्रवेश करतोय आणि ज्येष्ठ नक्षत्रात संचार करतोय. सूर्य- शुक्र युती आणि मंगळ- बुध संयोगामुळे आज आर्थिक, वैवाहिक आणि सामाजिक क्षेत्रात विशेष योग बनत आहेत. .आज काही राशींच्या लोकांसाठी दिवस लाभदायक ठरणार आहे, काहींना सावध राहण्याची गरज आहे. कामात सतर्कता, पैशाच्या व्यव्हारात, योग्य नियोजन आणि नातेसंबंधात संयम आवश्यक आहे. चला, जाणून घेऊया मेष ते मीन सर्व राशींसाठी आजचा दिवस कसा जाईल, आणि कोणासाठी पैसा-यशाचा योग आहे व कोणासाठी काळजी घ्यावी लागेल..Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांतीला तिळ-गूळ आणि खिचडी का खाल्ली जाते? जाणून घ्या धार्मिक कथा.मेषआज तुम्ही कामात सक्रिय राहाल. वरिष्ठांकडून सहकार्य मिळेल आणि नवीन प्रकल्प सुरू करण्याची संधी मिळेल. शिक्षण, सरकारी काम आणि आर्थिक व्यवहारात तुम्हाला यश मिळेल. सामाजिक आणि कौटूंबिक जीवनात आनंद असू शकतो, परंतु पाथी आणि कंबारेला यांना थोडीशी अडचण येऊ शकते.उपाय: श्री विष्णू स्तोत्र पठण करा.वृषभआज सहकारी संस्थांकडून, विशेषतः लिंगभेदविरोधी सहकारी संस्थांकडून सहकार्य मिळेल. व्यवसाय, स्पर्धा परीक्षा आणि शैक्षणिक क्षेत्रात तुम्ही प्रगती करू शकाल. आरोग्यावर लक्ष केंद्रित करा पित्त वाढवणारे पदार्थ खाणे टाळा.उपाय: तांदूळ व तीळाचे दान करा.मिथुनआज बुद्धिमत्ता आणि व्यावहारिकता उपयुक्त ठरेल. आर्थिक योजना आणि सहकारी संस्थांकडून सहकार्याचा फायदा तुम्हाला मिळेल. अनपेक्षित खर्च होण्याची शक्यता आहे. वैवाहिक जीवनात सुसंवाद राहील. वायु विकार किंवा पोटॅशियमशी संबंधित समस्या उद्भवू शकते.उपाय: पिवळा चंदनाचा तिला लावा आणि "ओम नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्राचा जप करा.कर्कआज तुम्हाला व्यवसाय आणि सामाजिक कार्यात फायदा होईल. वरिष्ठांकडून मार्गदर्शन मिळेल. घरगुती जीवनात सहकार्य मिळेल, परंतु वैवाहिक मतभेद शक्य आहेत. आरोग्यासाठी प्रयत्न करा थकवा आणि डोकेदुखी होऊ शकते.उपाय: गायत्री मंत्राचा जप करा..सिंहतुमच्या कामावर लक्ष केंद्रित करा. तो मुत्सद्देगिरी आणि चातुर्याद्वारे अडचणींवर मात करेल. परराष्ट्र संबंधांशी संबंधित वासनेचा तुम्हाला फायदा होईल. वैवाहिक जीवनात तुमच्या जोडीदाराच्या भावना समजून घ्या. दुखापत होण्याचा धोका कायम आहे.उपाय: श्रीविष्णु चालीसा पठण करा.कन्याआज तुम्हाला व्यवसाय आणि तांत्रिक क्षेत्रात विशेष फायदे मिळतील. सहकाऱ्यांकडून सहकार्य मिळेल. वैवाहिक जीवन आनंदी राहील. पचनाच्या समस्या टाळा.उपाय: तीळ किंवा तीळयुक्त वस्तू दान करा.तुळआज तुम्हाला अनेक स्रोतांकडून लाभ मिळतील. नोकरी आणि व्यवसाय सुरळीत चालेल. नवीन योजना सुरू करण्यासाठी हा दिवस योग्य आहे. आरोग्य सौम्य आणि उबदार राहील. कुटुंब आणि जोडीदाराकडून तुम्हाला सहकार्य मिळेल.उपाय: श्रीराधाष्टकम पठण करा.वृश्चिकआज तुम्ही कामात व्यस्त असाल, परंतु आर्थिक बाबींमध्ये सावधगिरी बाळगा. घाईघाईने निर्णय घेऊ नका. तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराकडून आणि स्वतःकडून पाठिंबा मिळेल. थकवा आणि कफ संबंधित समस्या संभवतात.उपाय: श्रीहरी स्तोत्र पठण करा..धनुवरिष्ठांकडून मार्गदर्शन मिळेल. कामत प्रगती करतील. तुम्हाला आर्थिक आणि व्यावसायिक लाभ मिळतील. घरखर्च आणि सजावटीवर पैसे खर्च होतील. वैवाहिक जीवन आनंदी राहील.उपाय: भगवान विष्णूला तुपाचा दिवा लावा.मकरवरिष्ठांकडून मार्गदर्शन मिळेल. कामत प्रगती करतील. तुम्हाला आर्थिक आणि व्यावसायिक लाभ मिळतील. घरखर्च आणि सजावटीवर पैसे खर्च होतील. वैवाहिक जीवन आनंदी राहील.उपाय: वडिलांचा आशीर्वाद घ्या.कुंभराजकारणात किंवा सामाजिक कार्यात तुम्हाला आदर मिळेल. आर्थिक बाबतीत केलेल्या प्रयत्नांना यश मिळेल. शत्रूंपासून सावध राहा. पोटफुगीमुळे पाय आणि घोटे दुखू शकतात. तसेच वैवाहिक आणि प्रेमसंबंधित मतभेद संभवतात.उपाय: गायत्री मंत्राचा जप करा.मीनकरिअरमध्ये प्रगती करता येईल. वरिष्ठांकडून सहकार्य मिळेल. सामाजिक प्रतिष्ठा वाढेल. घरगुती जीवन आनंददायी राहील. जोखीमपूर्ण काम टाळा. आणि हृदयरोग असलेल्या लोकांनी काळजी घ्यावी.उपाय: तीळ व तांदूळ दान करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.