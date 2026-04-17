Lucky Plants for Home : कुंडीत लावा 'ही' 2 युनिक झाडे! घराकडे खेचतात पैसा; उघडतात यशाची दारे, पण रोपटं लावताना करू नका एक चूक

घरात सुख-समृद्धी आणि सकारात्मक ऊर्जा नांदावी यासाठी वास्तुशास्त्र आणि फेंगशुईमध्ये काही झाडांना अत्यंत महत्त्वाचे स्थान दिले आहे. असे मानले जाते की, निसर्गाचा अंश असलेल्या या वनस्पती केवळ हवा शुद्ध करत नाहीत, तर घरामध्ये लक्ष्मीचा वास वाढवण्यासही मदत करतात. कुंडीत लावलेली ही छोटी झाडे तुमच्या घराच्या सौंदर्यात भर घालतातच, पण सोबतच आर्थिक अडथळे दूर करून प्रगतीचे मार्ग मोकळे करतात. आज आपण अशाच ३ युनिक झाडांची माहिती घेणार आहोत जी तुमच्या घरात पैसा आणि यश आकर्षित करू शकतात..पहिले खास झाड म्हणजे 'मनी ट्री' (Pachira Aquatica). हे झाड अनेकदा आपण ऑफिस किंवा घराच्या मुख्य हॉलमध्ये पाहतो. या झाडाचे खोड एकमेकांत विणलेले असते, जे एकता आणि शक्तीचे प्रतीक मानले जाते. मनी ट्रीच्या पाच पानांचा जुडगा पाच नैसर्गिक तत्त्वांचे (पृथ्वी, जल, अग्नी, वायू आणि आकाश) प्रतिनिधित्व करतो. हे झाड घराच्या नैऋत्य कोपऱ्यात लावल्यास घरातील पैशांची बचत वाढते आणि अनपेक्षित धनलाभाचे योग जुळून येतात असे मानले जाते..दुसरे अत्यंत प्रभावी झाड म्हणजे 'क्रॅसुला' (Crassula Ovata), ज्याला 'जेड प्लांट' किंवा 'मनी प्लांट'चे आधुनिक रूपही म्हटले जाते. याची पाने जाड, लहान आणि गोलाकार असतात. दिसायला अतिशय देखणे असलेले हे झाड विज्ञानाच्या दृष्टीनेही ऑक्सिजनचा उत्तम स्रोत आहे. वास्तुशास्त्रानुसार क्रॅसुला झाड घराच्या प्रवेशद्वारापाशी उजव्या बाजूला ठेवणे अत्यंत शुभ असते. हे झाड जणू चुंबकीय शक्तीसारखे संपत्तीला स्वतःकडे आकर्षित करते, त्यामुळे व्यवसायात वृद्धी होण्यासाठी हे एक सर्वोत्तम लकी प्लांट ठरते..तिसरे युनिक झाड म्हणजे 'लकी बॅम्बू' (Lucky Bamboo). कुंडीत किंवा काचेच्या बाऊलमध्ये पाणी ठेवून लावता येणारे हे झाड शांती आणि नशिबाचे प्रतीक आहे. घराच्या पूर्व किंवा आग्नेय दिशेला लकी बॅम्बू ठेवल्याने घरातील नकारात्मकता नष्ट होते आणि आर्थिक स्थैर्य येते. मात्र ही झाडे लावताना एक महत्त्वाची चूक टाळली पाहिजे ती म्हणजे झाडाची पाने सुकू देणे किंवा झाड पूर्णपणे मरू देणे. वाळलेली किंवा सुकलेली झाडे घरात ठेवल्याने प्रगतीत बाधा येते त्यामुळे झाडांची नियमित देखभाल करणे आणि त्यांना ताजेतवाने ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.