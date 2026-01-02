Pradosh Vrat 2026: दुर्मिळ संयोग! २०२६च्या सुरुवातीला तीन प्रदोष व्रत एकत्र, वाचा सविस्तर माहिती एका क्लिकवर

Three Pradosh Vrats in January 2026: नववर्षाची सुरुवात अनेकांसाठी नवे संकल्प, आनंद आणि नव्या आशांनी भरलेली असते. मात्र २०२६ हे वर्ष केवळ तारखांचा बदल नसून, अध्यात्मिकदृष्ट्या एक खास संदेश घेऊन येत आहे. वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी भगवान शंकरांना अर्पित असलेलं प्रदोष व्रत निर्माण झालं. एवढंच नाही तर त्या एकाच महिन्यात तीन प्रदोष व्रतांचा दुर्मिळ योग जुळून आला आहे. असा योग फारच क्वचित पाहायला मिळतो आणि तो भक्तांसाठी खूप शुभ व लाभदायक मानला जातो. त्यामुळे नववर्षाची सुरुवातच शिवकृपेने झाली असून, भक्तांसाठी ही एक खास आणि पवित्र संधी ठरत आहे..जानेवारी २०२६ मधील प्रदोष व्रतांच्या तारखाजानेवारी २०२६ हा महिना प्रदोष व्रतांसाठी विशेष महत्त्वाचा ठरणार आहे. या महिन्यात तीन वेळा प्रदोष व्रत येणार आहे:१ जानेवारी २०२६ – पौष महिना, शुक्ल पक्ष (गुरु प्रदोष व्रत)१६ जानेवारी २०२६ – माघ महिना, कृष्ण पक्ष (प्रदोष व्रत)३० जानेवारी २०२६ – माघ महिना, शुक्ल पक्ष (शुक्र प्रदोष व्रत)एका महिन्यात तीन प्रदोष व्रत येणे हा फारच क्वचित घडणारा योग आहे आणि तो भक्तांसाठी खूप शुभ आणि लाभदायक मानला जातो..प्रदोष व्रत पूजाविधी- प्रदोष व्रताच्या दिवशी भक्तांनी पहाटे उठून स्नान करून व्रताचा संकल्प करा. - दिवसभर उपवास करून संध्याकाळी पूजेची तयारी करा. घरातील देवघरात शंकराची पिंड किंवा भगवान शंकर आणि माता पार्वतीची प्रतिमा स्थापित करा.- दूध, दही, तूप, मध आणि गंगाजल यांचं पंचामृत तयार करून शंकराच्या पिंडीवर अभिषेक करा. - बेलपत्र, धतुरा, अक्षता, पांढरी फुलं आणि कण्हेरीची फुलं अर्पण करणं विशेष शुभ मानलं जातं.- तसेच“ॐ नमः शिवाय” या मंत्राचा जप करा आणि जमल्यास शिवचालिसा किंवा प्रदोष व्रत कथेचं पठण करा..पूजा संपल्यानंतर देवाची दीप आरती करून आपल्या चुकांसाठी क्षमा मागा आणि वर्षभर सुख, शांती आणि समृद्धीची प्रार्थना करा. व्रत पूर्ण झाल्यावर उपवास मोडताना फळं किंवा प्रसाद खाता येतो.२०२६ चे नववर्ष, जे एका दुर्मिळ आणि पवित्र योगाने सुरू होत आहे, भक्तांसाठी आध्यात्मिक प्रगती, सकारात्मकता आणि देवाचा आशीर्वाद मिळवण्याची एक उत्तम संधी घेऊन येत आहे. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.