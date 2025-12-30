Putrada Ekadashi 2025: विष्णू नारायणाच्या चरणी अर्पण करा आज ही वस्तू आणि मिळवा संतान सुखाचा वरदान

Best Time to Perform Vishnu Puja on Putrada Ekadashi: पौष महिन्यातील शुक्ल पक्षातील एकादशीला पुत्रदा एकादशी म्हणून ओळखले जाते. २०२५ मध्ये फक्त ३० डिसेंबर रोजी एकादशी येईल आणि ही वर्षा महिन्यातील शेवटची एकादशी देखील आहे. एकादशीचा दिवस भगवान विष्णूच्या पूजेसाठी खूप पवित्र मानला जातो. या दिवशी भगवान विष्णूंसह माता लक्ष्मीची पूजा करण्याची परंपरा आहे..महत्वपुत्रदा एकादशीचे व्रत केल्याने भगवान विष्णू मुलांना आनंद देतात आणि संतती झाल्यानंतर येणाऱ्या समस्या दूर करतात. मुलांना चांगले वर्तन, आरोग्य आणि दीर्घायुष्य देण्यासाठी हे व्रत योग्य मानले जाते. जे भक्त श्रद्धेने या दिवशी पूजा करणाऱ्या भक्तांना भगवान नारायणाचा विशेष आशीर्वाद मिळतो..CRPF Recruitment 2025: केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलात नोकरीची सुवर्णसंधी! 25,487 जागांसाठी भरती, 31 डिसेंबरपर्यंत करा अर्ज.मुलांच्या आनंदासाठीजर तुम्हाला मूल हवे असेल तर या किंवा त्या दिवशी भगवान विष्णूला पिवळ्या रंगाच्या वस्तू अर्पण करा.पूजेदरम्यान पिवळे चंदन, पिवळे फुले, पिवळे कपडे, केशर आणि माखन वापरून बनवलेली खीर अर्पण करणे शुभ असते.संतान गोपाळ स्तोत्र पठण केल्यास भगवान प्रसन्न होऊन संतान सुखासाठी आशीर्वाद मिळतात.संपत्ती आणि समृद्धीसाठीपुत्रदा एकादशीच्या दिवशी भगवान विष्णूच्या पूजेमध्ये तुळशीचे पाणी आणि पान खूप महत्वाचे आहे.पूजा आणि आनंदासाठी, तुळशीला पान नक्की अर्पण करा.यामुळे घरात संपत्ती, समृद्धी आणि सुख-शांती येते.लक्षात ठेवा, एकादशीच्या दिवशी पान तोडू नका किंवा तुळशीला पाणी देऊ नका. यासाठी, एक दिवस आधीच तुळशीची पाने तोडून टाका..इच्छा पूर्ण करण्यासाठीकिंवा पवित्र प्रसंगी केळी अर्पण करणे फलदायी मानले जाते.यामुळे कठीण कामे पूर्ण होण्यास मदत होते आणि इच्छित इच्छा पूर्ण होण्यास मदत होते.घरात सुख, शांती आणि समृद्धी निर्माण होईल.आरोग्याच्या फायद्यांसाठीआरोग्यासाठी भगवान विष्णुला पंचामृत अर्पण करा.दूध, दही, तूप, मध आणि गूळ किंवा साखर मिसळून पंचामृत करा.तुळशीला पान अर्पण करणे आवश्यक आहे, कारण तुळशीशिवाय पंचामृत अपूर्ण मानले जाते.यामुळे भगवान विष्णू आरोग्याचे आशीर्वाद देतात..Indian Post: लिखित परीक्षा नाही! भारतीय पोस्ट ऑफिसमध्ये स्टाफ कार ड्रायव्हर भरती; जाणून घ्या अर्ज करण्याची अंतिम मुदत काय?.सोपा उपायया दिवशी भक्त "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" हा मंत्र जपतात.संध्याकाळी, दिवा लावून भगवान विष्णूची आरती करा.गरजूंना फळे, पिवळ्या वस्तू किंवा धान्य दान करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.