Putrada Ekadashi 2025: विष्णू नारायणाच्या चरणी अर्पण करा आज ही वस्तू आणि मिळवा संतान सुखाचा वरदान

Significance of Putrada Ekadashi 2025: आज पुत्रदा एकादशी निमित्त विष्णू नारायणाच्या चरणी ही वस्तू अर्पण करा आणि संतान सुखाचा वरदान मिळवा. चला तर जाणून घेऊया कोणते उपाय करावे
Monika Shinde
Best Time to Perform Vishnu Puja on Putrada Ekadashi: पौष महिन्यातील शुक्ल पक्षातील एकादशीला पुत्रदा एकादशी म्हणून ओळखले जाते. २०२५ मध्ये फक्त ३० डिसेंबर रोजी एकादशी येईल आणि ही वर्षा महिन्यातील शेवटची एकादशी देखील आहे. एकादशीचा दिवस भगवान विष्णूच्या पूजेसाठी खूप पवित्र मानला जातो. या दिवशी भगवान विष्णूंसह माता लक्ष्मीची पूजा करण्याची परंपरा आहे.

