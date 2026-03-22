Raam Navami 2026: रामनवमीपूर्वी 'या' 5 गोष्टी घरात आणा, सुख-समृद्धी निश्चित अन् माता लक्ष्मीचे आगमनही होईल

चैत्र महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या नवव्या दिवशी साजरा होणारा रामनवमी हा सण देशभरात श्रद्धा आणि भक्तीचा एक विशेष सण मानला जातो. हा दिवस भगवान श्रीरामांची जयंती आहे, ज्यांना धर्म, प्रतिष्ठा आणि आदर्श जीवनाचे प्रतीक मानलं जातं. या दिवशी प्रत्येक घरात भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण आणि त्यांचे परम भक्त बजरंगबली यांची मोठ्या भक्तीभावाने आणि उत्साहाने पूजा केली जाते. यंदा रामनवमी २६ मार्चला साजरी केली जाणार आहे. रामनवमीपूर्वी घरी काही वस्तू आणल्याने वास्तूदोष किंवा दृष्ट दूर होते आणि घरात समृद्धी येते. .सर्वप्रथम, राम दरबार मूर्ती घरात आणणे अत्यंत शुभ मानलं जातं. राम दरबार मूर्तीमध्ये भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण आणि हनुमान एकत्र दर्शवलेले असतात, जे कुटुंबातील प्रेम, ऐक्य आणि शांतीचे प्रतीक आहे. ही मूर्ती आपल्या घरातील प्रार्थनास्थळी ठेवून तिची दररोज पूजा केल्याने घरात सकारात्मक ऊर्जा येते..पंचमुखी हनुमानजींचा फोटोआपल्या प्रार्थना कक्षात पंचमुखी हनुमानाचा फोटो किंवा मूर्ती ठेवणे अत्यंत फायदेशीर मानले जाते. असा विश्वास आहे की पंचमुखी हनुमान सर्व दिशांमधून नकारात्मक ऊर्जा दूर करतात आणि घराचे सर्व प्रकारच्या संकटांपासून रक्षण करतात. त्यांची नियमित पूजा केल्याने आणि हनुमान चालिसेचे पठण केल्याने मनाला शांती मिळते आणि जीवनातील अडथळे हळूहळू दूर होतात..रामचरितमानसाला विशेष महत्त्व घरात रामचरितमानस आणि हनुमान चालिसा ठेवणे हे देखील अत्यंत शुभ आहे. या पवित्र ग्रंथांचे नियमित पठण केल्याने घरात भक्तीमय वातावरण टिकून राहते आणि मानसिक शांती व आध्यात्मिक शक्ती वाढते. .तुळशीची माळघरात पिवळे कपडे आणि तुळशीच्या माळा ठेवणं शुभं मानलं जातं. पिवळा रंग भगवान विष्णू आणि भगवान राम यांच्याशी संबंधित असून तो समृद्धी आणि शांतीचे प्रतीक आहे, तर तुळशीच्या माळा पवित्रता आणि सकारात्मक ऊर्जेचा स्रोत मानल्या जातात. रामनवमीपूर्वी या वस्तू घरात आणून त्यांची योग्य प्रकारे स्थापना केल्याने घरात सुख आणि समृद्धी येते. शिवाय, वास्तूदोष किंवा दृष्ट हळूहळू नाहीशी होते, ज्यामुळे कुटुंबात आनंद येतो..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.