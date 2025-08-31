Radh Ashtami 2025: राधाष्टमीच्या शुभ दिवशी कोणते उपाय केल्याने राधा राणी खुश होते? असा मिळवा आशीर्वीद

Radha Ashtami 2025: श्रावण महिन्यापासून भारतात वेगवेगळे सण सुरु होतात. हिंदू धर्मात श्रीकृष्णजन्मष्टमीला जसे महत्त्व आहे तसेच राधा अष्टमीला देखील महत्त्व आहे. भाद्रपद महिन्यातील शुक्ल पक्षातील अष्टमी तिथीला दरवर्षी राधा जाते. मथुरा, बरसाना आणि वृंदावन मध्ये राधेचा जन्मदिवस असलेला हा सण खूप मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. यंदा राधा अष्टमी आज म्हणजेच ३१ ऑगस्ट रोजी साजरी केली जाणार आहे. त्यानिमित्ताने जाणून घेऊया राधा अष्टमीला काय केल्यास राधेचे आशीर्वाद कसे मिळतील. .पुढील उपाय केल्याने मिळतात राधेचे आशीर्वादराधा-कृष्णाची पूजाराधा अष्टमीच्या दिवशी भक्तांनी राधा आणि श्रीकृष्ण दोघांची पूजा केली तर वैवाहिक आयुष्यात आणि प्रेमाच्या नात्यात गोडवा टिकून राहतो. राधा कृष्णाची पूजा करताना दोघांना पिवळ्या रंगाचे वस्त्र घालायला आणि पिवळ्या रंगाचीच फुलं अर्पण करायला सांगतिले जाते..सोळा शृंगारराधेला सोळा शृंगार अत्यंत प्रिय मानले जातात. या दिवशी राधेला संपूर्ण सोळा शृंगार, जसेकी बांगड्या, कुंकू, फुले, गजरा अशा गोष्टी अर्पण केल्या तर वैवाहिक जीवनात आनंद आणि समजूत वाढते. घरात सौख्य, समृद्धी आणि प्रेम नांदते अशी मान्यता आहे.खीर आणि खडीसाखरेचा प्रसादराधाष्टमीला पूजा संपन्न झाली की खीर आणि खडीसाखरेचा नैवेद्य दाखवा. नंतर हा प्रसाद घरातील सर्वांना वाटा. यामुळे घरात शांतता आणि समृद्धी नांदते असे मानले जाते..पिवळ्या वस्त्रांचे दानराधाष्टमीच्या दिवशी पिवळी वस्त्रे दान करणे अत्यन्त शुभ मानले जाते. अशी मान्यता आहे की, या दिवशी पिवळी वस्त्र दान केल्याने घरातील अडचणी दूर होऊन जीवनात समाधान, समृद्धी आणि ऐश्वर्य निर्माण होते.राधा-कृष्णाचा जपपूजा करताना श्री राधा कृष्णाचे नमः या मंत्राचा जप करावा. याव्यतिरिक्त तुम्ही राधे राधे असे १०८ वेळा माळजपही करू शकता. मंत्रजप केल्याने मन शुद्ध होते आणि नाकारत्मकता दूर होऊन अंतर्मनाला शांती लाभते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.