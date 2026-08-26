Raksha Bandhan 2026: पीरियड्समध्ये भावाला राखी बांधता येते का? जाणून घ्या सत्य काय अन् परंपरा काय

CAN YOU TIE RAKHI DURING PERIODS: रक्षाबंधनाची तयारी सुरू असताना राखी, मिठाई आणि औक्षणाची लगबग प्रत्येक घरात पाहायला मिळते. पण याच दिवशी जर एखाद्या बहिणीला मासिक पाळी आली तर? भावाला राखी बांधता येईल का, पूजा करता येईल का, याबाबत अनेकांच्या मनात संभ्रम निर्माण होतो. काही घरांमध्ये परंपरेनुसार काही नियम पाळले जातात, तर आजच्या काळात मासिक पाळीकडे नैसर्गिक प्रक्रिया म्हणून पाहिले जाते. मग धार्मिक मान्यता नेमकी काय सांगते आणि मासिक पाळीत राखी बांधण्याबाबत काय करता येते? जाणून घेऊया..मासिक पाळी आणि धार्मिक नियम काय सांगतात?सनातन परंपरेमध्ये मासिक पाळी ही महिलांच्या शरीरातील नैसर्गिक प्रक्रिया मानली जाते. मात्र, जुन्या काही धार्मिक परंपरांमध्ये मासिक पाळीच्या काळात पूजा, मंदिरात जाणे किंवा काही धार्मिक विधींमध्ये सहभागी न होण्याची प्रथा होती.यामागे महिलांना या काळात शारीरिक आराम मिळावा, त्यांना जास्त कामाचा ताण येऊ नये, असा विचार असल्याचे अनेक अभ्यासक सांगतात..Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधनाच्या दिवशी राखी बांधताना किती गाठी बांधायच्या असतात? जाणून घ्या यामागची खास मान्यता.देवाच्या पूजेबाबत काय मान्यता आहे?रक्षाबंधनाच्या दिवशी अनेक घरांमध्ये सर्वप्रथम घरातील देवाला किंवा कुलदैवताला राखी अर्पण केली जाते. काही कुटुंबांमध्ये श्रीकृष्णाला किंवा गणपतीला राखी बांधण्याचीही पद्धत आहे.पारंपरिक नियम काटेकोरपणे पाळणाऱ्या कुटुंबांमध्ये मासिक पाळीच्या काळात महिलांनी देवाच्या मूर्तीला स्पर्श करू नये किंवा पूजा साहित्य तयार करू नये, अशी मान्यता असू शकते.अशावेळी घरातील आई, बहीण, वहिनी किंवा इतर कोणी पूजा आणि देवाला राखी अर्पण करण्याची जबाबदारी घेऊ शकते..मासिक पाळीत भावाला राखी बांधता येते का?रक्षाबंधनाचा मुख्य अर्थ हा भाऊ-बहिणीमधील प्रेम, विश्वास आणि एकमेकांच्या सुखासाठी असलेल्या शुभेच्छांशी जोडलेला आहे. त्यामुळे मासिक पाळी आली म्हणून बहिणीने भावाला राखी बांधू नये, असा सर्वमान्य धार्मिक नियम नाही.काही कुटुंबांमध्ये मात्र परंपरेनुसार काही नियम पाळले जातात. त्यामुळे घरातील धार्मिक परंपरा आणि स्वतःची श्रद्धा यानुसार निर्णय घेता येतो.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Raksha Bandhan 2026: यंदा राखीच्या थाळीला द्या हटके लुक; काही मिनिटांत करा अशी सुंदर सजावट, सगळेच करतील कौतुक.आजच्या काळात विचारसरणीतही बदलआज अनेक अभ्यासक आणि समाजशास्त्रज्ञ मासिक पाळीकडे शरीराची एक नैसर्गिक प्रक्रिया म्हणून पाहतात. मासिक पाळी येणे हे अशुद्धपणाचे लक्षण नाही.पूर्वी महिलांना या काळात विश्रांती मिळावी, यासाठी त्यांना घरातील कामे आणि काही धार्मिक जबाबदाऱ्यांपासून दूर ठेवले जात असावे, असेही काही अभ्यासक मानतात..त्यामुळे रक्षाबंधनाच्या दिवशी मासिक पाळी आली म्हणून बहिणीने भावापासून दूर राहण्याची गरज नाही. भाऊ-बहिणीच्या नात्यातील प्रेम आणि भावना या कोणत्याही नैसर्गिक शारीरिक प्रक्रियेपेक्षा मोठ्या आहेत.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.