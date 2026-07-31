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Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन कधी आहे? राखी बांधण्याची योग्य वेळ कोणती? जाणून घ्या मुहूर्त आणि संपूर्ण माहिती

Raksha Bandhan 2026 Date: यावर्षी रक्षाबंधन नेमकं कधी आहे, राखी बांधण्याचा शुभ मुहूर्त, भद्रा काळ आणि श्रावण पौर्णिमेची संपूर्ण माहिती एका क्लिकवर जाणून घ्या.
When is Raksha Bandhan 2026? Know Date, Muhurat and Time 

When is Raksha Bandhan 2026? Know Date, Muhurat and Time 

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

Raksha Bandhan 2026 Date, Muhurat and Time: श्रावण महिन्याची चाहूल लागली की महाराष्ट्रात सण-उत्सवांची रेलचेल सुरू होते. या सणांमध्ये प्रत्येकाला ज्याची सर्वाधिक उत्सुकता असते, तो म्हणजे रक्षाबंधन. भाऊ-बहिणीच्या प्रेमाचं, जिव्हाळ्याचं आणि आयुष्यभराच्या नात्याचं प्रतीक असलेला हा सण दरवर्षी श्रावण पौर्णिमेला साजरा केला जातो.

या दिवशी बहीण भावाच्या मनगटावर राखी बांधून त्याच्या उत्तम आरोग्य, दीर्घायुष्य आणि सुख-समृद्धीसाठी प्रार्थना करते. त्याबदल्यात भाऊ तिच्या रक्षणाची आणि कायम साथ देण्याची ग्वाही देतो. याच दिवशी महाराष्ट्रातील कोळी बांधव नारळी पौर्णिमा देखील मोठ्या उत्साहात साजरी करतात.

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