Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन कधी आहे? राखी बांधण्याची योग्य वेळ कोणती? जाणून घ्या मुहूर्त आणि संपूर्ण माहिती

Raksha Bandhan 2026 Date, Muhurat and Time: श्रावण महिन्याची चाहूल लागली की महाराष्ट्रात सण-उत्सवांची रेलचेल सुरू होते. या सणांमध्ये प्रत्येकाला ज्याची सर्वाधिक उत्सुकता असते, तो म्हणजे रक्षाबंधन. भाऊ-बहिणीच्या प्रेमाचं, जिव्हाळ्याचं आणि आयुष्यभराच्या नात्याचं प्रतीक असलेला हा सण दरवर्षी श्रावण पौर्णिमेला साजरा केला जातो.या दिवशी बहीण भावाच्या मनगटावर राखी बांधून त्याच्या उत्तम आरोग्य, दीर्घायुष्य आणि सुख-समृद्धीसाठी प्रार्थना करते. त्याबदल्यात भाऊ तिच्या रक्षणाची आणि कायम साथ देण्याची ग्वाही देतो. याच दिवशी महाराष्ट्रातील कोळी बांधव नारळी पौर्णिमा देखील मोठ्या उत्साहात साजरी करतात..रक्षाबंधन 2026 कधी आहे?वैदिक पंचांगानुसार, श्रावण पौर्णिमा तिथी 27 ऑगस्ट 2026 रोजी सकाळी 9:08 वाजता सुरू होईल आणि 28 ऑगस्ट 2026 रोजी सकाळी 9:48 वाजता समाप्त होईल.हिंदू पंचांगातील उदयतिथीच्या नियमानुसार, 28 ऑगस्ट रोजी सूर्योदयाच्या वेळी पौर्णिमा तिथी असल्यामुळे यंदा रक्षाबंधन शुक्रवार, 28 ऑगस्ट 2026 रोजी साजरे केले जाईल. जरी तिथी सकाळी 9:48 पर्यंतच असली, तरी उदयतिथीमुळे हा दिवस रक्षाबंधनासाठी मान्य मानला जातो..राखी बांधण्याचा शुभ मुहूर्तयंदा राखी बांधण्यासाठी सकाळचा वेळ अत्यंत शुभ मानला जात आहे. एकूण सुमारे 3 तास 51 मिनिटांचा शुभ कालावधी उपलब्ध असेल.मुख्य शुभ मुहूर्त: सकाळी 5:57 ते 9:48चर मुहूर्त: सकाळी 5:57 ते 7:33लाभ-उन्नती मुहूर्त: सकाळी 7:33 ते 9:10अमृत मुहूर्त: सकाळी 9:10 ते 10:46.यंदा भद्राकाळाचा अडथळा आहे का?रक्षाबंधनाच्या दिवशी अनेकजण भद्राकाळाबाबत संभ्रमात असतात. मात्र, 2026 मध्ये 28 ऑगस्ट रोजी रक्षाबंधनाच्या दिवशी भद्राचा कोणताही प्रभाव राहणार नाही. त्यामुळे त्या दिवशी राखी बांधण्यासाठी कोणताही अडथळा नाही.मात्र, 27 ऑगस्ट रोजी श्रावण पौर्णिमा सुरू होताच भद्रा सुरू होईल..भद्रा कालावधी27 ऑगस्ट, सकाळी 9:08 ते रात्री 9:32पाताळ भद्रा: सकाळी 9:08 ते दुपारी 1:35पृथ्वी भद्रा: दुपारी 1:35 ते रात्री 9:32धार्मिक श्रद्धेनुसार, पृथ्वी भद्रा सुरू असताना विवाह, गृहप्रवेश, पूजन यांसारखी शुभ कार्ये टाळावीत, असे मानले जाते. त्यामुळे 27 ऑगस्ट रोजी दुपारी 1:35 ते रात्री 9:32 या कालावधीत शुभ कार्ये न करण्याचा सल्ला दिला जातो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.