Raksha Bandhan 2026: पौर्णिमा 9:47 ला संपणार, मग राखी बांधायची कधी? ‘हे’ 3 मुहूर्त ठरतील खास

रक्षाबंधन हा भाऊ-बहिणीच्या प्रेम, जिव्हाळा आणि विश्वासाचं नातं घट्ट करणारा सण आहे. या दिवशी बहीण भावाच्या मनगटावर राखी बांधून त्याच्या सुखी आणि दीर्घ आयुष्यासाठी प्रार्थना करते. हिंदू धर्मातील अनेक सण-उत्सवांप्रमाणे रक्षाबंधनाच्या दिवशीही शुभ वेळेला महत्त्व दिलं जातं. धार्मिक मान्यतेनुसार योग्य मुहूर्तावर राखी बांधल्यास हा विधी अधिक शुभ मानला जातो.यंदा राखी बांधण्यासाठी तीन विशेष शुभ वेळा सांगण्यात येत आहेत. या वेळेत भावाला राखी बांधून तुम्ही रक्षाबंधनाचा विधी पूर्ण करू शकता..राखी बांधण्यासाठी 3 शुभ मुहूर्तपहिला मुहूर्त: सकाळी 5:45 ते 9:48दुसरा मुहूर्त: दुपारी 1:40 ते 4:15तिसरा मुहूर्त: सायंकाळी 6:29 ते 8:22या तीनपैकी आपल्या सोयीचा शुभ मुहूर्त निवडून राखी बांधता येईल..राखी बांधण्यापूर्वी पूजा कशी करावी?रक्षाबंधनाच्या दिवशी सर्वप्रथम भावाला स्वच्छ पाटावर बसवावे. त्यानंतर त्याच्या कपाळावर कुंकू किंवा गंध लावून अक्षता वाहाव्यात. भावाची आरती करून त्याच्या उजव्या हाताच्या मनगटावर राखी बांधावी. राखी बांधल्यानंतर भावाला मिठाई भरवावी. शेवटी त्याच्या उत्तम आरोग्यासाठी, सुख-समृद्धीसाठी आणि दीर्घायुष्यासाठी प्रार्थना करावी..शुभ मुहूर्तावर राखी बांधण्याला का महत्त्व?हिंदू धर्माच्या परंपरेत शुभ कार्य योग्य मुहूर्तावर करण्याची पद्धत प्रचलित आहे. त्यामागे त्या कार्याची सुरुवात मंगल वेळेत व्हावी, अशी धार्मिक भावना आहे. त्यामुळे रक्षाबंधनाच्या दिवशीही राखी बांधण्यासाठी शुभ वेळ निवडली जाते. या मुहूर्तावर केलेला राखी बांधण्याचा विधी शुभ आणि मंगलकारी मानला जातो..28 ऑगस्टला साजरं होणार रक्षाबंधनमहाराष्ट्रातील पंचांगानुसार यंदा 28 ऑगस्ट 2026 रोजी रक्षाबंधन साजरं केलं जाणार आहे. पंचांगानुसार पौर्णिमा तिथी 27 ऑगस्ट 2026 रोजी सकाळी 9:08 वाजता सुरू होऊन 28 ऑगस्ट रोजी सकाळी 9:47 वाजता समाप्त होईल.पंचांगकर्त्यांच्या माहितीनुसार, 28 ऑगस्ट हा रक्षाबंधनाचा दिवस मानला जात असल्याने पौर्णिमा तिथी संपल्यानंतरही दिवसभर रक्षाबंधनाचा उत्सव साजरा करता येईल. त्यामुळे बहिणी आपल्या सोयीने दिलेल्या शुभ मुहूर्तांपैकी योग्य वेळ निवडून भावाला राखी बांधू शकतात..टीपवरील मुहूर्त आणि धार्मिक विधी पंचांग व पारंपरिक धार्मिक मान्यतांवर आधारित आहेत. स्थानिक पंचांगानुसार वेळेत फरक असू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.