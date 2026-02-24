Rangpanchami 2026: यंदा रंगपंचमी कधी आहे? महत्त्व, पारंपरिक कथा आणि उत्सवाचा अर्थ जाणून घ्या

Rangpanchami Festival 2026: यंदा होळी ३ मार्च २०२६ रोजी साजरी होणार आहे. होळीच्या ५ दिवसांनी हा सण साजरा केला जातो. रंगपंचमी हा सण फक्त हिंदू धर्माचा एक महत्वाचा भाग नाही, तर तो भारतीय समाजातील विविधता आणि एकतेचे प्रतीक देखील आहे..होळीच्या पाच दिवसांनी साजरा केला जाणारा रंगपंचमीचा सण यंदा ८ मार्च रोजी साजरा करण्यात येणार आहे. हा सण प्रामख्याने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानच्या काही भागात मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जातो..RBI Assistant Job 2026: RBI असिस्टंट पदासाठी किती मिळतो इन-हँड पगार? जाणून घ्या फायदे आणि निवड प्रक्रिया.रंगपंचमीचे महत्त्वरंगपंचमीचे महत्त्व मुख्यतः रंगांद्वारे प्रेम, बंधुत्व आणि उत्साह याचा संदेश पसरवण्यात आहे. या दिवशी लोक एकमेकांवर रंग फेकून आनंद साजरा करतात आणि सामाजिक एकता वाढवतात. होळीच्या दिवशी आपण रंगांनी खेळतो, पण रंगपंचमी अधिक आध्यात्मिक आणि पुण्यपूर्ण मानली जाते. हा दिवस दैवी प्रेम आणि आनंदाचे प्रतीक आहे. असे म्हणतात की या दिवशी हवेत फेकलेले रंग किंवा अबीर-गुलाल देवांना आकर्षित करतात. याला "देवांची होळी" असेही म्हणतात. या दिवशी देव-देवतांना रंग अर्पण केले जातात. धार्मिक श्रद्धेनुसार, रंगांचा प्रभाव रज आणि तम (नकारात्मक ऊर्जा) नष्ट करतो आणि सत्त्व (सकारात्मक ऊर्जा) वाढवतो. हे वाईटावर चांगल्याचा विजयाचे प्रतीक मानले जाते..पौराणिक कथारंगपंचमीशी संबंधित मुख्यतः दोन आख्यायिका प्रचलित आहेत:श्रीकृष्ण आणि राधा : द्वापार युगात, राधा राणी आणि गोपींसोबत होळी खेळल्यानंतर, श्रीकृष्णाने पंचमी सण खास उत्सवात साजरा केला. ब्रज आणि इतर प्रदेशांमध्ये पंचमीला रंग खेळण्याची परंपरा अशाप्रकारे सुरू झाली..Indian Army Recruitment 2026: भारतीय सैन्यात अधिकारी होण्याची सुवर्णसंधी...! 349 पदांसाठी अधिसूचना जाहीर; असा करा अर्ज.कामदेवाचा पुनर्जन्म : आख्यायिकेनुसार, भगवान शिवांनी कामदेवाला जाळल्यानंतर रतीने त्याच्या पुनरुत्थानासाठी प्रार्थना केली. कामदेवाचा पुनर्जन्म पंचमीला झाला आणि देवतांनी त्याच्या आनंदात रंगांचा उत्सव साजरा केला.याशिवाय, होलिकेचे दहन आणि दुष्ट हिरण्यकशिपूच्या वधाचा दिवस म्हणून देखील रंगपंचमी साजरी केली जाते. हा दिवस वाईटावर चांगल्याचा विजय दर्शवतो, विशेषतः होळीच्या दुसऱ्या दिवशी रंगांचा खेळ करून..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.