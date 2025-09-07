Pitru Paksha 2025: १०० वर्षांनी पुन्हा एकदा! पितृपक्षाचा दुर्लभ योग; जाणून घ्या काय आहे खास?

थोडक्यात:यंदाचा पितृपक्ष १०० वर्षांनी दुर्मिळ ग्रहणयोगासह आला आहे, ज्यामुळे तो अत्यंत खास आहे.चंद्रग्रहणाने सुरू होणारा आणि सूर्यग्रहणाने संपणारा हा काळ आध्यात्मिक दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा आहे.या काळात पूर्वजांचे श्राद्ध आणि तर्पण केल्याने त्यांच्या आत्म्याला शांती आणि कुटुंबाला समृद्धी मिळते..Pitru Paksha Yog 2025: आजपासून, म्हणजेच ७ सप्टेंबरपासून पितृपक्षाला औपचारिक सुरुवात झाली असून, हा कालावधी २१ सप्टेंबरपर्यंत चालणार आहे. यंदाचा पितृपक्ष विशेष मानला जात आहे कारण यावर्षी तो एका दुर्मीळ योगासोबत आला आहे. चला तर मग, जाणून घेऊया यंदाच्या पितृपक्षाचं नेमकं खास वैशिष्ट्य काय आहे..पितृपक्ष म्हणजे काय?पितृपक्ष किंवा श्राद्धपक्ष हा हिंदू धर्मातील एक अत्यंत महत्त्वाचा काळ आहे, जो आपल्या पूर्वजांना श्राद्ध करून त्यांना आत्मिक शांती देण्याचा सण मानला जातो.यंदाचा पितृपक्ष का आहे विशेष?यंदाचा पितृपक्ष (श्राद्धपक्ष) अत्यंत विशेष मानला जात आहे कारण जवळपास १०० वर्षांनंतर अशा प्रकारचा दुर्लभ योग पुन्हा एकदा घडत आहे. या वर्षी पितृपक्षाची सुरुवात आज (७ सप्टेंबर) चंद्रग्रहणाने होत असून, समारोप (२१ सप्टेंबर) सूर्यग्रहणाने होणार आहे. अशा प्रकारचा संयोग शताब्दीत एकदाच येतो, ज्यामुळे या काळाचे धार्मिक, आध्यात्मिक आणि ज्योतिषशास्त्रीय महत्त्व खूप वाढले आहे..Family Travel Trends: तीन पिढ्या, थोडा वेळ, जास्त आनंद! जाणून घ्या नवे कौटुंबिक ट्रॅव्हल ट्रेंड्स.हा दुहेरी ग्रहणयोग शतकांनंतर पहिल्यांदाच येत असल्याने याला विशेष आध्यात्मिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. ग्रहणांच्या काळात केलेले श्राद्ध आणि पितृकर्म धार्मिक शास्त्रांनुसार अधिक फलदायी मानले जातात. त्यामुळे यंदाचा पितृपक्ष आपल्या कुटुंबासाठी आणि आपल्या जीवनासाठी खूप शुभ मानला जात आहे.पितृपक्षाचे धार्मिक आणि आध्यात्मिक महत्त्वपितृपक्षामध्ये आपल्या पूर्वजांना श्रद्धांजली वाहण्याचा, त्यांच्या आत्म्याला शांती आणि मुक्ती मिळवून देण्याचा संधी असते. हिंदू धर्मानुसार, जर पूर्वजांचे श्राद्ध विधी पूर्ण होत नसतील, तर त्यांच्या आत्म्याला शांती मिळत नाही आणि त्यामुळे त्यांची अशांतता आपल्या जीवनात अडथळे आणू शकते..या काळात करावयाचे काही महत्त्वाचे कर्मश्राद्ध आणि तर्पणपाण्याद्वारे पिंडदान करणे, पूर्वजांच्या आत्म्यास शांती देण्यासाठी केलेले कर्म.दानधर्मगरजूंना अन्नदान, वस्त्रदान व अन्य धर्मकर्म करणे.सत्कर्म आणि ध्यानसात्विक आहार घेणे, मन शांत ठेवणे, व्रत आणि ध्यान करणे.या सर्व कर्मांनी पूर्वजांच्या आत्म्यास शांती मिळते आणि आपल्या कुटुंबाला समृद्धीची प्राप्ती होते, असे समजले जाते..Red - White Onion: लाल आणि पांढरा कांदा खाताय? हे नक्की वाचाचं .यंदाचा पितृपक्ष कसा विशेष आहे?ग्रहणांची साक्षीचंद्रग्रहण आणि सूर्यग्रहणाच्या काळात श्राद्ध केल्याने विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होते.शतकांनंतरचा योगजवळपास १०० वर्षांनंतर असा योग एकदाच येतो, ज्यामुळे या काळात केलेले पितृकर्म अतिशय फलदायी ठरतात.अशांत आत्म्यांना शांतीअशा योगात पूर्वजांच्या अशांत आत्म्यांना शांती मिळवून देणे अधिक शक्य होते.कुटुंबाच्या प्रगतीसाठी संधीयोग्य काळात श्राद्ध केल्यास कुटुंबाच्या सुख-समृद्धीस लाभ होतो, असे समजले जाते..FAQsप्रश्न १: पितृपक्ष म्हणजे काय? (What is Pitru Paksha?)उत्तर: पितृपक्ष हा हिंदू धर्मातील असा काळ आहे ज्यात आपल्या पूर्वजांना श्राद्ध करून त्यांना आत्मिक शांती दिली जाते.प्रश्न २: यंदाचा पितृपक्ष का विशेष मानला जात आहे? (Why is this year's Pitru Paksha special?)उत्तर: कारण यंदा १०० वर्षांनी दुहेरी ग्रहणयोग (चंद्रग्रहण आणि सूर्यग्रहण) आला आहे, जो शतकांत एकदाच होतो.प्रश्न ३: पितृपक्षात कोणते मुख्य कर्म केले जातात? (What are the main rituals during Pitru Paksha?)उत्तर: श्राद्ध, तर्पण, दानधर्म, सात्विक आहार, व्रत आणि ध्यान हे प्रमुख कर्म आहेत.प्रश्न ४: ग्रहण योगाचा श्राद्धावर काय प्रभाव पडतो? (How does the eclipse yoga affect Pitru Paksha rituals?)उत्तर: ग्रहणयोगात केलेले श्राद्ध आणि पितृकर्म अधिक फलदायी आणि आध्यात्मिकदृष्ट्या प्रभावशाली मानले जातात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.