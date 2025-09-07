संस्कृती

Pitru Paksha 2025: १०० वर्षांनी पुन्हा एकदा! पितृपक्षाचा दुर्लभ योग; जाणून घ्या काय आहे खास?

Pitru Paksha yog after 100 years: आजपासून, म्हणजेच ७ सप्टेंबरपासून पितृपक्षाला औपचारिक सुरुवात झाली असून, हा कालावधी २१ सप्टेंबरपर्यंत चालणार आहे. यंदाचा पितृपक्ष विशेष मानला जात आहे, कारण यावर्षी तो एका दुर्मीळ योगासोबत आला आहे. चला तर मग, जाणून घेऊया यंदाच्या पितृपक्षाचं नेमकं खास वैशिष्ट्य काय आहे
Monika Shinde
थोडक्यात:

  1. यंदाचा पितृपक्ष १०० वर्षांनी दुर्मिळ ग्रहणयोगासह आला आहे, ज्यामुळे तो अत्यंत खास आहे.

  2. चंद्रग्रहणाने सुरू होणारा आणि सूर्यग्रहणाने संपणारा हा काळ आध्यात्मिक दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा आहे.

  3. या काळात पूर्वजांचे श्राद्ध आणि तर्पण केल्याने त्यांच्या आत्म्याला शांती आणि कुटुंबाला समृद्धी मिळते.

