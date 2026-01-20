Ratha Saptami 2026: यंदा रथ सप्तमी कधी आहे? जाणून घ्या तारीख, शुभ मुहूर्त आणि म्हणायचे मंत्र

Ratha Saptami Date, Time, Puja Vidhi and Mantras: हिंदू संस्कृतीत प्रत्येक सणाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. इंग्रजी नववर्ष सुरू झाल्यावर पहिला सण येतो तो मकर संक्रांती आणि त्यानंतर येणारा सण म्हणजे रथ सप्तमी. माघ महिन्यातील शुक्ल पक्षातील सप्तमी तिथीला रथ सप्तमी म्हणून ओळखले जाते. धार्मिक मान्यतेनुसार सृष्टीच्या आरंभी सूर्याची किरणं याच दिवशी पृथ्वीवर पडली. त्यामुळे या दिवसाला सूर्याचा प्रकटदिन किंवा सूर्य जयंती असेही म्हणतात. मत्स्य पुराण, पद्म पुराण आणि भविष्य पुराणात रथ सप्तमी व्रताचे मोठे महत्त्व सांगितले आहे. या दिवशी मनापासून सूर्याची पूजा केल्यास पापांचा नाश होतो आणि पुण्य प्राप्त होते, अशी श्रद्धा आहे.रथ सप्तमीला माघी सप्तमी, महती सप्तमी, सप्त-सप्तमी, पुत्र सप्तमी अशा वेगवेगळ्या नावांनीही ओळखले जाते. यंदा ही तिथी कधी येणार आहे आणि पूजा विधी अन मंत्र जाणून घ्या. .रथ सप्तमी २०२६हिंदू पंचांगांनुसार माघ महिन्यातील शुक्ल पक्षातील सप्तमी तिथी २४ जानेवारी २०२६, शनिवार रोजी रात्री १२:४० वाजता सुरू होईल आणि २५ जानेवारी २०२६, रविवार रोजी रात्री ११:११ वाजता समाप्त होईल. त्यामुळे उदया तिथीप्रमाणे, रथ सप्तमी २५ जानेवारी २०२६ रोजी साजरी केली जाईल. विशेष म्हणजे याच दिवशी रविवार असल्याने आणि सूर्य जयंतीही असल्याने या वर्षीची रथ सप्तमी अधिक फलदायी मानली जात आहे..Pradosh Vrat 2026: दुर्मिळ संयोग! २०२६च्या सुरुवातीला तीन प्रदोष व्रत एकत्र, वाचा सविस्तर माहिती एका क्लिकवर.रथ सप्तमी स्नान व पूजा शुभ मुहूर्तरथ सप्तमीच्या दिवशी स्नानासाठी सकाळी ५:३२ ते ७:१२ हा काळ अत्यंत शुभ मानला जातो. तर सूर्यदेवांची पूजा आणि दान करण्यासाठी सकाळी ११:१३ ते दुपारी १२:३३ हा शुभ मुहूर्त आहे. या काळात विधीपूर्वक आणि मनापासून पूजा केली तर अधिक फलप्राप्ती होते, असं मानलं जातं..रथ सप्तमी मंत्ररथ सप्तमीला पूजा करताना काही मात्र जपले तर फलप्राप्ती निश्चित आहे.“नमस्ते रुद्ररूपाय रसानां पतये नमः।वरुणाय नमस्तेऽस्तु।”“यद् यज्जन्मकृतं पापं यच्च जन्मान्तरार्जितम्।मनोवाक्कायजं यच्च ज्ञाताज्ञाते च ये पुनः।इति सप्तविधं पापं स्नानान्ते सप्तसप्तिके।सप्तव्याधिसमाकीर्णं हर भास्करि सप्तमि॥”“सप्तसप्तिवह प्रीत सप्तलोकप्रदीपन।सप्तम्या सहितो देव गृहाणार्घ्य दिवाकर॥”“सप्तसप्तिवह प्रीत सप्तलोकप्रदीपन।सप्तम्या सहितो देव गृहाणार्घ्य दिवाकर॥”“मम सर्व कामना सिद्ध्यर्थे सूर्यनारायण प्रीत्यर्थे सूर्यपूजनं करिष्ये।”.Festivals Muhurat: नववर्ष २०२६मध्ये सणांनीही साधला ‘संडे’; ४६ लग्न मुहूर्त; महाशिवरात्र, रंगपंचमी, घटस्थापना, दीपावलीही रविवारी.रथ सप्तमी व्रताचे फळरथ सप्तमीच्या दिवशी उपवास करून सूर्यदेवांची विधिपूर्वक पूजा केली तर सगळी पापं नष्ट होतात, असं शास्त्रात सांगितलं आहे. वर्षभर प्रत्येक शुक्ल सप्तमीला सूर्याची पूजा करून वर्षाअखेरीस ब्राह्मणांना दान दिल्यास विशेष पुण्य लाभते, अशीही मान्यता आहे. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.