Ratha Saptami 2026: कुंडलीत सूर्यदोष आहे? तर रथ सप्तमीच्या दिवशी हा उपाय करायला चुकवू नका!

Ratha Saptami 2026 Surya Dosha Remedies: यंदा रथ सप्तमी २५ जानेवारी २०२६ रविवार रोजी साजरा केला जाणार आहे. हा दिवशी सूर्यदेवांच्या उपासनेसाठी समर्पित मानले जाते. .या दिवशी सूर्यदेव आपल्या रथावरून पृथ्वीवर प्रकाश आणि ऊर्जा पसरवतात, अशी धार्मिक मान्यता आहे. ज्यांना कुंडलीत सूर्यदोष आहे. त्यांच्यासाठी हा दिवशी दोष निवारणासाठी सर्वोत्तम मानला जातो..रथ सप्तमीला योग्य उपायसूर्यदोष दूर करण्यासाठी रथ सप्तमीच्या दिवशी खालील उपाय करणे लाभदायक ठरते- सकाळी लवकर उठून अंघोळ करा- नंतर सूर्यदेवांना तांब्याच्या ताब्यांत पाणी घेऊन त्यात गूळ, लाल फुले, लाल चंदन टाका आणि सूर्यदेवांना अर्घ्य अर्पण करा.- सूर्य मंत्राचा जप करा: "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र उच्चारा.- दानधर्म करा: लाल वस्त्र, गहू, गूळ, केशर, तांबे किंवा सोने यांचे दान केल्यास लाभ वाढतो.- माणिक रत्न धारण करा: ज्यांना शक्य असेल, ते सूर्यदोष निवारणासाठी माणिक रत्न धारण करू शकतात..रथ सप्तमीचे शुभ योगया दिवशी अनेक शुभ योग तयार होतात, जे दोष निवारणासाठी विशेष प्रभावी मानले जातात. योग्य मुहुर्तात पूजा, व्रत व दान केल्यास परिणाम अधिक चांगले मिळतात.