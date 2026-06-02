Chanakya Relation Guide : तुम्ही जोडीदाराकडून 'या' 3 गोष्टींची अपेक्षा कधीच करू नका, नाहीतर तुमचं नातं हळू हळू होईल कमजोर

आचार्य चाणक्य यांच्या मते, कोणतेही नाते दीर्घकाळ टिकवण्यासाठी एकमेकांचा आदर आणि मर्यादा समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. अनेकदा जोडपे एकमेकांवर इतके अवलंबून राहतात की ते जोडीदाराला एक स्वतंत्र व्यक्ती मानणे विसरून जातात. जेव्हा नात्यात अवास्तव अपेक्षांचा डोंगर उभा राहतो तेव्हा प्रेमाची जागा निराशा घेऊ लागते. चाणक्य नीती आपल्याला याच धोक्यांपासून सावध करते आणि नात्याला कमकुवत करणाऱ्या ३ मुख्य अपेक्षांबद्दल मार्गदर्शन करते..पहिली अपेक्षा - विचारांचे शंभर टक्के साम्यतुम्ही आणि तुमचा जोडीदार दोन वेगवेगळ्या वातावरणात वाढलेले स्वतंत्र जीव आहात. त्यामुळे तुमच्या जोडीदाराने प्रत्येक गोष्टीत तुमच्याशी सहमत व्हावे किंवा तुमच्यासारखाच विचार करावा ही अपेक्षा ठेवणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. चाणक्यांच्या मते, दोन व्यक्तींच्या मतात भिन्नता असणे स्वाभाविक आहे. जर तुम्ही जोडीदारावर स्वतःचे विचार लादण्याचा प्रयत्न केला किंवा त्याने नेहमी तुमच्या सुरात सूर मिसळावा अशी सक्ती केली तर नात्यातील मोकळेपणा संपतो आणि तिथे गुदमरल्यासारखे वाटू लागते..Health Numerology : 'या' 2 मुलांकाचे लोक घेतात अति टेन्शन! वयापेक्षा जास्त ताण घेतल्याने कमी वयातच जडतात आजार.दुसरी अपेक्षा - भूतकाळाचा संपूर्ण विसरप्रत्येक व्यक्तीचा एक भूतकाळ असतो ज्यामध्ये काही चांगल्या आणि काही वाईट आठवणी असू शकतात. नात्यात आल्यानंतर जोडीदाराने आपल्या भूतकाळातील प्रत्येक पान पूर्णपणे पुसून टाकावे किंवा त्या आठवणींपासून संपूर्णपणे मुक्त व्हावे अशी अवास्तव अपेक्षा कधीही ठेवू नका. चाणक्य सांगतात की, माणसाचा भूतकाळ हा त्याच्या अनुभवांचा भाग असतो. जोडीदाराच्या भूतकाळाला सतत उकरून काढणे किंवा त्यावरून सद्याच्या नात्यावर संशय घेणे नात्याचा पाया हळूहळू पोखरून काढतो..Happy Life Tips : सुरुवातीला तुमच्यावर जीव ओवाळून टाकणारे लोक हळू हळू बोलणं का टाळू लागतात? नेमकं कुणाचं काय चुकतं जाणून घ्या.तिसरी अपेक्षा - वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा त्यागप्रेम म्हणजे बंधने नव्हे तर एकमेकांना फुलण्याची संधी देणे होय. लग्नानंतर किंवा नात्यात आल्यानंतर जोडीदाराने आपले मित्र, छंद, कुटुंब आणि स्वतःची स्पेस पूर्णपणे सोडून द्यावी आणि फक्त तुमच्याभोवतीच त्याचे जग केंद्रित ठेवावे ही अपेक्षा अत्यंत घातक ठरते. आचार्य चाणक्य स्पष्ट करतात की, प्रत्येक व्यक्तीला स्वतःचे स्वतंत्र अस्तित्व टिकवून ठेवण्याचा अधिकार आहे. जेव्हा तुम्ही जोडीदाराच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर गदा आणता तेव्हा ते नाते प्रेमाचे न राहता एका कैदेसारखे वाटू लागते.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.