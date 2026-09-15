Rishi Panchami 2026: ऋषिपंचमीला नांगर न लागलेल्या रानभाज्यांचा नैवेद्य का दाखवला जातो? जाणून घ्या धार्मिक अन् वैज्ञानिक कारण!

Rishi Panchami Wild Vegetables Naivedya: ऋषिपंचमी म्हटली की महिलांचे कठोर व्रत, कश्यपादी सप्तऋषींची पूजा आणि पारंपरिक आहाराची विशेष आठवण होते. या व्रताशी जोडलेली एक अत्यंत महत्त्वाची लोकपरंपरा म्हणजे ‘नांगर न लागलेल्या जमिनीत उगवलेल्या रानभाज्या आणि कंदमुळांचा आहार’. शेतीच्या नियमित मशागतीपासून दूर राहून, निसर्गाने स्वतःहून दिलेल्या वनस्पतींचा आहार घेण्याची ही परंपरा आजही अनेक कुटुंबांमध्ये श्रद्धेने आणि निष्ठेने पाळली जाते. राज्यभरात ऋषिपंचमीनिमित्त पारंपरिक आहाराचे महत्त्व नव्याने अधोरेखित होते. या परंपरेमागील धार्मिक आणि वैज्ञानिक कारणे खालीलप्रमाणे आहेत- .न नांगरलेल्या जमिनीतील आहाराचे धार्मिक अन् पर्यावरणीय महत्त्वऋषिपंचमीच्या दिवशी महिला उपवास किंवा व्रत करतात. या दिवशी आहार घेताना नियमित शेतीत पिकवलेल्या पिकांपेक्षा नांगर न लागलेल्या जमिनीत नैसर्गिकरीत्या उगवलेल्या भाज्या, कंदमुळे किंवा रानभाज्यांना प्राधान्य दिले जाते.निसर्गाविषयी आदर: या प्रथेमागे फक्त धार्मिक श्रद्धा नसून निसर्गाच्या चक्राविषयी कृतज्ञता आणि आदर व्यक्त करण्याची लोकपरंपरा दडलेली आहे.समरसतेचा संदेश: शेतीसाठी जमिनीवर नांगर चालवून निसर्गाला त्रास न देता, स्वाभाविकपणे उगवलेल्या वनस्पतींचा स्वीकार करणे म्हणजे निसर्गाशी समरस होणे होय, असा संदेश यातून मिळतो..ऋषी पंचमीला महिला १०८ वेळा आघाड्याच्या काडीने दात का घासतात? काय आहे याचं महत्त्व, जाणून घ्या.आधुनिक काळात पारंपरिक आहारपद्धतीचे पुनरुज्जीवनशहरीकरण, आधुनिक शेती आणि बदलत्या जीवनशैलीमुळे अनेक पारंपरिक रानभाज्या आपल्या रोजच्या आहारातून हद्दपार झाल्या आहेत. स्थानिक आणि ऋतूनुसार सहज उपलब्ध होणाऱ्या वनस्पतींचा वापर लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे.पण, ऋषिपंचमीसारख्या सणांच्या माध्यमातून या पारंपरिक आहारपद्धतींची आठवण आजही जिवंत आहे. महिला या दिवशी एकत्र येऊन पारंपरिक पद्धतीने रानभाज्यांची भाजी आणि भात तयार करतात. आधुनिक काळात ही समृद्ध आहारपरंपरा नव्याने समजून घेण्याची आणि जपण्याची मोठी गरज निर्माण झाली आहे..रजोनिवृत्तीचा काळ अन् पोषक तत्त्वांची गरजऋषिपंचमीच्या या पारंपरिक आहारामागे वैज्ञानिक आणि आरोग्यदायी दृष्टिकोन असल्याचे आहारतज्ज्ञ सांगतात-शारीरिक स्थित्यंतर: हे व्रत प्रामुख्याने चाळिशी-पन्नाशीच्या महिला करतात. हा काळ महिलांच्या आयुष्यातील रजोनिवृत्तीचा (Menopause) असतो, ज्यामध्ये शरीरात मोठे शारीरिक आणि मानसिक बदल होत असतात.पोषक तत्त्वांचा पुरवठा: या काळात महिलांच्या शरीराला विशेष पोषक तत्त्वांची गरज असते. व्रताच्या दिवशी खाल्ल्या जाणाऱ्या हातसडीच्या तांदळातून भरपूर प्रमाणात क्षार आणि 'ब' जीवनसत्त्व मिळते.निसर्गरम्य पोषण: ताज्या हिरव्या रानभाज्यांमधून शरीराला लोह (Iron), 'अ' आणि 'क' जीवनसत्त्व मुबलक प्रमाणात मिळते. महिलांना या काळात योग्य पोषण आहार मिळावा, हाच या व्रतामागील मुख्य उद्देश असावा..Ganesh Chaturthi 2026: बाप्पाच्या चरणांशी उंदीर का असतो? उंदीर मामा कसा बनला गणपती बाप्पाचे वाहन? जाणून घ्या रंजक कथा! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.