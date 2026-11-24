Numerology: अंक ज्योतिषामध्ये जन्म तारखेवरून मिळणाऱ्या एकेरी अंकाला 'मूलांक' म्हटले जाते. 1 ते 9 या प्रत्येक मूलांकाचे स्वतःचे वेगळे गुणधर्म असतात आणि त्यांचा प्रभाव व्यक्तीच्या वागण्यावर तसेच नातेसंबंधांवर पडतो. पालक आणि मुलाचा मूलांक सारखाच असेल, तर त्यांच्या विचारांत, आवडी-निवडींत आणि वागणुकीत साम्य दिसू शकते किंवा काही बाबतीत वेगळेपणही जाणवू शकते.समान मूलांक असल्यामुळे पालक आणि मुलाचे नाते कसे राहू शकते, याचा मूलांक 1 ते 9 नुसार आढावा खालीलप्रमाणे आहे- .मूलांक 1 आणि 2 असणाऱ्यांचे नातेमूलांक 1 (स्वामी सूर्य): या मूलांकाचे लोक आत्मविश्वासी, महत्त्वाकांक्षी आणि स्वतंत्र बाण्याचे असतात, तसेच त्यांच्यात नेतृत्वाचे गुण दिसून येतात. पालक आणि मूल दोघांचाही मूलांक 1 असेल, तर दोघेही आपले म्हणणे ठामपणे मांडू शकतात. पालक मुलाच्या प्रगतीसाठी प्रोत्साहन देतात, मात्र दोघांचाही स्वभाव ठाम असल्याने काही वेळा मतभेद किंवा टकराव होऊ शकतो.मूलांक 2 (स्वामी चंद्र): या मूलांकाचे लोक संवेदनशील, भावनिक, कल्पक आणि इतरांच्या भावना समजून घेणारे असतात. पालक आणि मुलाचा मूलांक 2 असल्यास दोघांमध्ये भावनिक जवळीक आणि समजूतदारपणा चांगला राहू शकतो. ते एकमेकांच्या अडचणी लवकर ओळखतात, पण अधिक हळव्या स्वभावामुळे लहानसहान गोष्टी मनाला लागू शकतात..Numerology: अभ्यासापेक्षा मस्ती आणि खेळण्यात जास्त रमतात 'या' मूलांकांची मुले; पालकांची चिंता वाढवणारा अंकशास्त्राचा अंदाज.मूलांक 3 आणि 4 असणाऱ्यांचे नातेमूलांक 3 (स्वामी बृहस्पति): या मूलांकाचे लोक शिस्तप्रिय, महत्त्वाकांक्षी आणि सल्ला देणारे मानले जातात. पालक आणि मूल दोघांचा मूलांक 3 असेल, तर दोघांसाठीही शिक्षण, करिअर आणि यशाचे महत्त्व मोठे असते. पालक मुलासाठी उत्तम मार्गदर्शक ठरू शकतात, पण दोघांची स्वतःची मते आणि तत्त्वे असल्याने कधीकधी विचारांची टक्कर होऊ शकते.मूलांक 4 (स्वामी राहु): या मूलांकाचे लोक कष्टाळू, वेगळ्या पद्धतीने विचार करणारे आणि काहीसा वेगळा स्वभाव असणारे असतात. पालक आणि मुलाचा मूलांक 4 असल्यास अनेक विषयांवर त्यांच्या विचारांमध्ये साम्य आढळू शकते..मूलांक 5 आणि 6 असणाऱ्यांचे नातेमूलांक 5 (स्वामी बुध): बुद्धिमत्ता, संवादाची हातोटी, जिज्ञासा आणि बदलांची आवड ही या मूलांकाची वैशिष्ट्ये आहेत. पालक आणि मुलाचा मूलांक 5 असेल, तर त्यांच्यात संवादाचा सूर चांगला जुळतो. दोघेही नवनवीन गोष्टी शिकण्यावर भर देतात आणि त्यांचे नाते एखाद्या चांगल्या मित्रांप्रमाणे खुलू शकते.मूलांक 6 (स्वामी शुक्र): सुखसुविधांची आवड आणि कुटुंबाप्रती समर्पण हा या मूलांकाचा स्वभाव असतो. पालक आणि मूल दोघांचा मूलांक 6 असल्यास त्यांच्यात आपुलकी आणि भावनिक ओढ मजबूत राहू शकते. कुटुंबातील आनंदाला प्राधान्य देणे हे या नात्याचे प्रमुख वैशिष्ट्य असते..Numerology: पॉकेट मनी उडवत नाहीत तर जपून वापरतात! 'या' ३ मूलांकांची मुले जन्मापासूनच असतात फायनान्शियल जिनियस....मूलांक 7, 8 आणि 9 असणाऱ्यांचे नातेमूलांक 7 (संबंध केतु): भावनिक खोली, गंभीरपणा, चिंतनशील वृत्ती, आध्यात्मिकता आणि एकांताची आवड हे या मूलांकाचे गुण आहेत. पालक आणि मुलाचा मूलांक 7 असल्यास ते एकमेकांच्या भावना सहज समजू शकतात, त्यामुळे त्यांचे नाते खूप छान जुळू शकते.मूलांक 8 (स्वामी शनि): कष्टाळूपणा, संयम, जबाबदारीची जाणीव आणि व्यावहारिक दृष्टिकोन या मूलांकात पाहायला मिळतो. पालक आणि मूल दोघांचाही मूलांक 8 असल्यास दोघांच्या गंभीर स्वभावामुळे कधीकधी नात्यात अंतर किंवा कोरडेपणा येऊ शकतो.मूलांक 9 (स्वामी मंगळ): धाडसी आणि उत्साही वृत्ती ही या मूलांकाची ओळख आहे. पालक आणि मुलाचा मूलांक 9 असेल, तर दोघांमध्ये जोश आणि आत्मविश्वास दिसून येतो. मात्र, राग आणि तत्काळ प्रतिक्रिया देण्याच्या सवयीमुळे काही वेळा वाद किंवा मतभेद निर्माण होऊ शकतात.अंक ज्योतिषाच्या मान्यतेनुसार, समान मूलांकामुळे पालक आणि मुलाच्या स्वभावात काही साम्य दिसू शकते. तरीही नाते अधिक घट्ट आणि सुसंवादी राहण्यासाठी परस्पर समजूतदारपणा आणि इतर अनेक गोष्टींचा मेळ असणे तितकेच महत्त्वाचे ठरते.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.