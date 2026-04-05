Sankashti Chaturthi : करिअरमधील अडथळे दूर करायचेत? मग आज संकष्टी चतुर्थीनिमित्त श्रीगणेशाला अर्पण करा 'या' ५ गोष्टी; यशाचा मार्ग होईल मोकळा!

Vikat Sankashti Chaturthi Remedies: हिंदू पंचांगानुसार चैत्र महिन्यातील कृष्ण पक्षाच्या चतुर्थीला विकट संकष्टी चतुर्थीचा उत्सव साजरा केला जातो. २०२६ मध्ये ही पावन तिथी ५ एप्रिलला येत आहे. 'विकट' म्हणजे कठीण प्रसंग किंवा मोठ्या अडचणी, तर 'संकष्टी' म्हणजे संकटांचा नाश करणारी. त्यामुळे या दिवशी श्री गणेशाची मनोभावे पूजा केल्यास जीवनातील गंभीर अडथळे दूर होतात, अशी मान्यता आहे.फक्त पूजा किंवा मंत्रजप पुरेसा नसून, बाप्पाला त्याच्या आवडीच्या वस्तू अर्पण केल्यास तो लवकर प्रसन्न होतो, असे मानले जाते. चला तर जाणून घेऊया, या दिवशी गणपती बाप्पाला काय अर्पण करावे..दूर्वागणपती बाप्पाला दूर्वा अत्यंत प्रिय मानली जाते. पौराणिक कथेनुसार, अनलासुर राक्षसाचा पराभव केल्यानंतर गणेशांच्या शरीरात निर्माण झालेली उष्णता दूर्वेमुळे शांत झाली होती.अर्पण करण्याची पद्धत:२१ दूर्वांचे गुच्छ तयार करून 'ॐ गं गणपतये नमः' म्हणत बाप्पाला अर्पण करा.फायदे:बुध ग्रहाशी संबंधित अडचणी कमी होतात आणि करिअरमधील अडथळे दूर होण्यास मदत होते..मोदक किंवा लाडूगणेशाला गोड पदार्थ खूप आवडतात. मोदक हा ज्ञान आणि आनंदाचा प्रतीक मानला जातो.काय करावे:किमान ५ किंवा २१ मोदक/लाडूंचा नैवेद्य दाखवा.फायदे:घरात सुख-समृद्धी वाढते आणि कुटुंबातील नात्यांमध्ये गोडवा टिकून राहतो..लाल सिंदूरगणेशाला सिंदूर अर्पण करणे अत्यंत शुभ मानले जाते. लाल रंग हा उर्जा आणि मंगलाचे प्रतीक आहे.कसे वापरावे:पूजेदरम्यान बाप्पाच्या कपाळावर सिंदूर लावा आणि त्यानंतर स्वतःलाही तिलक लावा.फायदे:आत्मविश्वास वाढतो आणि समाजात सन्मान मिळतो..लाल फुलेलाल रंगाची फुले—विशेषतः जास्वंद किंवा गुलाब—गणेशाला प्रिय आहेत.महत्त्व:ही फुले भक्ती आणि समर्पणाचे प्रतीक मानली जातात.फायदे:नकारात्मक शक्ती दूर राहतात आणि अडचणींवर विजय मिळवण्यास मदत होते..शमीची पानेशमीचे पान गणपतीला अर्पण करण्याची परंपरा कमी लोकांना माहीत आहे, पण त्याला विशेष महत्त्व आहे.विधी:सायंकाळी बाप्पाला शमीची पाने अर्पण करा आणि तुपाचा दिवा लावा.फायदे:कुंडलीतील दोष शांत होण्यास मदत होते आणि व्यवसायात स्थैर्य येते..विकट संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी मनापासून केलेली पूजा आणि या साध्या अर्पणांमुळे बाप्पाची कृपा लवकर प्राप्त होते, अशी मान्यता आहे. श्रद्धा, नियम आणि सकारात्मकता यांच्यामुळे जीवनातील अनेक अडथळे सहज दूर होऊ शकतात. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.