Sant Tukaram Maharaj Beej 2026: संत तुकाराम बीज का साजरी केली जाते अन् तुम्हाला या दिवसाचं महत्त्व माहित आहे का?

Sant Tukaram Beej Explained: महाराष्ट्रातील भक्तिपरंपरेतील अनेक संतांपैकी एक म्हणजे संत तुकाराम महाराज. महाराष्ट्राला लाभलेल्या अभंग संस्कृतीचे जनक. त्यांच्या अभंगांमध्ये विठोबाच्या भक्तीचा गूढ आणि गहन प्रवाह आहे. एवढंच नाही, तर तुकोबारायांच्या अभंगांमधून सामाजिक सुधारणांचा संदेशही स्पष्टपणे आपल्याला पाहायला मिळतो. 'आम्ही जातो अमुच्या गावा, अमुचा रामराम घ्यावा' असं म्हणत संत तुकाराम महाराज वैकुंठात गेले. त्या दिवशी फाल्गुन कृष्ण द्वितीयेची तिथी होती. त्यामुळे दरवर्षी या तिथीला 'तुकाराम बीज' साजरी केली जाते. यंदा ही तिथी आज म्हणजेच ५ मार्चला आली आहे. देहूनगरी वारकऱ्यांनी आणि संपूर्ण भक्तिभावाने फुलणार आहे. .तुकाराम बीज म्हणजे काय अन् ती का साजरी करतात?तुकाराम बीज हा संत तुकारामांचा पुण्यतिथीचा दिवस आहे, जो फाल्गुन कृष्ण द्वितीया रोजी साजरा केला जातो. 'बीज' म्हणजे द्वितीया तिथी. या दिवशी संत तुकारामांनी आपल्या शेवटच्या कीर्तनात विठ्ठलाचं नामस्मरण करत सडेहे वैकुंठ गमन केलं, असं समजलं जातं. वैकुंठ गमन म्हणजे भक्तीच्या सामर्थ्याने आत्म्याचे मुक्तीप्राप्तीचे प्रतीक..Sant Tukaram Maharaj Beej : देहूत वैष्णवांची मांदियाळी! बीज सोहळ्यासाठी विविध भागांतून दिंड्या दाखल.संत तुकारामांचा जीवन प्रवाससंत तुकाराम महाराजांचा जन्म पुणे जिल्ह्यातील देहू गावात इ.स. १५९८ किंवा १६०८ मध्ये झाला. त्यांचं मूळ नाव तुकाराम बोल्होबा अंबिले होतं. त्यांच्या आई-वडिलांचे नाव कनकाई आणि बोल्होबा, विठ्ठलाचे भक्त होते. त्यांचा परिवार देहूमधल्या प्रतिष्ठित सावकारांपैकी होता. तुकारामांचे कुटुंब सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या आदरणीय होते.तुकारामांच्या जीवनात अनेक दु:खाचे क्षण आले. १८ वर्षांच्या वयात त्यांना आई-वडिलांचा आणि नंतर पहिल्या पत्नी व मुलाचा मृत्यू भोगावा लागला. दुसऱ्या विवाहात जीजाबाई (आवली) यांच्यासोबत जोडले गेले, पण त्या कठोर स्वभावाच्या होत्या. या संकटांनी तुकारामांचे मन संसारापासून विरक्त केले. त्यांनी भावनाथ पर्वताजवळ जाऊन विठ्ठल भक्ती आणि ध्यानात स्वतःला रमवले..एक स्वप्न अनुभवताना, बाबा चैतन्य नावाच्या संताने त्यांना 'रामकृष्ण हरी' मंत्राची दीक्षा दिली. त्यानंतर संत तुकारामांनी जवळजवळ १७ वर्षे भक्ती आणि उपदेशाचा मार्ग चालवला. त्यांनी सुमारे ४,५०० अभंगांची रचना केली, जी 'तुकाराम गाथा' म्हणून प्रसिद्ध आहे. त्यांच्या अभंगांमध्ये भक्ती, दया, समता आणि सामाजिक सुधारणा यांचे संदेश स्पष्टपणे दिसतात. ते म्हणत:"अभंग म्हणजे विठोबाचे गान, भक्तीचे अमृताचे पान."संत तुकारामांनी जातिभेद, धार्मिक दांभिकता आणि सामाजिक अन्यायाच्या विरोधात आवाज उठवला. त्यांच्या विचारांमुळे काही लोकांनी विरोधही केला, तरीही अनेक निंदक त्यांच्या भक्त झाले. असेही सांगितले जाते की, त्यांचा सामना शिवाजी महाराजांशी झाला होता. संत तुकारामांचा निधन इ.स. १६४९ किंवा १६५० मध्ये झाल्याचे मानले जाते, आणि ते आपल्या कीर्तनात सडेहे वैकुंठ गमनात गेले असे श्रद्धेने मानले जाते..तुकाराम बीजाचे महत्त्वतुकाराम बीज हा दिवस भक्तांसाठी प्रेरणादायी ठरतो, कारण: आध्यात्मिक महत्व: हा दिवस भक्ती आणि नामस्मरणाची ताकद दाखवतो. तुकारामांच्या अभंगांमुळे भक्तांना आत्मिक समाधान आणि मुक्तीचा अनुभव मिळतो.सामाजिक महत्व: तुकारामांनी समता, दया आणि नैतिकतेचा संदेश दिला. हा दिवस जातिभेद नष्ट करून समाजात ऐक्य निर्माण करतो.सांस्कृतिक महत्व: वारकरी परंपरेत या दिवशी अभंग गायन आणि कीर्तनाचा विशेष कार्यक्रम होतो. महात्मा गांधींनीही तुकारामांच्या अभंगांचे भाषांतर केले होते.देहूतील चमत्कार: देहूतल्या नंदुरकी वृक्षाला हलल्याचा विश्वास या दिवशी बाळगला जातो, जो संत तुकारामांच्या कृपेचे प्रतीक मानला जातो.तुकाराम बीज हा दिवस भक्तांसाठी श्रद्धा, भक्ती आणि सामाजिक संदेश यांचा संगम आहे, आणि या दिवशी संत तुकारामांच्या शिकवणुकीची आठवण करून दिली जाते.