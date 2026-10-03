Sarva Pitri Amavasya 2026: यंदा सर्वपित्री अमावस्या कधी आहे? जाणून घ्या शुभ तिथी, तर्पण मुहूर्त आणि धार्मिक महत्त्व

Sarva Pitri Amavasya 2026: हिंदू धर्मशास्त्रामध्ये पितृपक्ष पंधरवड्याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. भाद्रपद पौर्णिमेपासून सुरू होणाऱ्या या पंधरवड्याची सांगता 'सर्वपित्री अमावस्येला' होते. या तिथीला 'महालय अमावस्या' (Mahalaya Amavasya) असेही म्हंटले जाते. पितृपक्षातील हा सर्वात महत्त्वाचा आणि शेवटचा दिवस मानला जातो, ज्या दिवशी संपूर्ण श्रद्धाभावाने सर्व पूर्वजांना अन् पितरांना निरोप दिला जातो.ज्या लोकांना आपल्या पूर्वजांची किंवा मृत नातेवाईकांची नेमकी पुण्यतिथी माहिती नसते, त्यांचे श्राद्ध, तर्पण आणि पिंडदान या सर्वपित्री अमावस्येच्या दिवशी केले जाते. यामुळे सर्वपित्री अमावस्येला धार्मिक दृष्टीने विशेष स्थान प्राप्त झाले आहे..सर्वपित्री अमावस्या २०२६: कधी आहे तिथी आणि मुहूर्त?पंचांगानुसार, यंदा सर्वपित्री अमावस्येची तिथी २ दिवसांत विभागलेली असणार आहे-अमावस्या तिथी प्रारंभ: ९ ऑक्टोबर २०२६ ला रात्री ९.३६ वाजता.अमावस्या तिथी समाप्ती: १० ऑक्टोबर २०२६ ला रात्री ९.१९ वाजेपर्यंत.उदय तिथीनुसार निर्णय: हिंदू धर्मशास्त्रातील उदय तिथीच्या नियमानुसार, सर्वपित्री अमावस्या १० ऑक्टोबर २०२६ ला असेल आणि याच दिवशी सर्वपित्री श्राद्धाचे मुख्य धार्मिक विधी केले जातील..Pitru Paksha 2026: कावळ्याने अन्नाला स्पर्श केला नाही तर श्राद्ध अपूर्ण मानतात का? जाणून घ्या धर्मशास्त्रातील नियम व पर्याय.सर्वपित्री अमावस्येचे धार्मिक महत्त्वसर्वपित्री अमावस्या हा दिवस फक्त पूर्वजांच्या स्मरणाचा नसून पितृदोषापासून मुक्ती मिळवण्याचा एक उत्तम योग मानला जातो.अज्ञात तिथीच्या पितरांचे श्राद्ध: कुटुंबातील ज्या पूर्वजांची मृत्यू तिथी आठवत नसेल किंवा माहिती नसेल, अशा सर्व पितरांच्या नावाने या दिवशी पूर्ण भक्तीभावाने नैवेद्य अर्पण केला जातो.पंचबली नैवेद्य: या दिवशी पितर सूक्ष्म रूपात पृथ्वीवर येतात, अशी धार्मिक मान्यता आहे. त्यामुळे अन्नाचा पहिला भाग गाय, कावळा, कुत्रा, मुंगी आणि ब्राह्मणाला दिला जातो. कावळ्याने किंवा गायीने अन्न ग्रहण केल्यास पितरांपर्यंत थेट तृप्ती पोहोचते, असा विश्वास आहे.पितृदोष निवारण: ज्यांच्या पत्रिकेत पितृदोष आहे किंवा कुटुंबात वारंवार अडचणी येत आहेत, त्यांनी या दिवशी विशेष तर्पण, दानधर्म आणि पिंडदानाचा विधी केल्यास पूर्वजांचा आशीर्वाद प्राप्त होतो आणि सर्व संकटे दूर होतात..या दिवशी काय करावे?- सकाळी अंघोळ करून पितरांच्या नावाने तिळाचे पाणी आणि अर्घ्य द्यावे.- ब्राह्मणाला आदराने घरी बोलावून सात्विक भोजनाचा नैवेद्य दाखवावा व दान-दक्षिणा द्यावी.- अन्नदान, वस्त्रदान आणि छत्री किंवा पादत्राणांचे दान या दिवशी अत्यंत पुण्यदायी मानले जाते.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Pitru Paksha 2026: पहिले श्राद्ध कोणी केले? मुलाने नाही तर एका वडिलांनी केली होती श्राद्धाची सुरुवात! जाणून घ्या पितृ पंधरवड्याची गोष्ट... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.