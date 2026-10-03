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Sarva Pitri Amavasya 2026: यंदा सर्वपित्री अमावस्या कधी आहे? जाणून घ्या शुभ तिथी, तर्पण मुहूर्त आणि धार्मिक महत्त्व

Sarva Pitri Amavasya: पूर्वजांचा आशीर्वाद मिळवण्याची शेवटची संधी! अज्ञात तिथीच्या पितरांचे श्राद्ध अन् दोष निवारणाचा महायोग; पाहा सर्वपित्री अमावस्येचे पूर्ण वेळापत्रक!
Sarva Pitri Amavasya 2026 Date, Shradh Muhurat, and Rituals

Sarva Pitri Amavasya 2026: Date, Shradh Muhurat, and Rituals

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Sarva Pitri Amavasya 2026: हिंदू धर्मशास्त्रामध्ये पितृपक्ष पंधरवड्याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. भाद्रपद पौर्णिमेपासून सुरू होणाऱ्या या पंधरवड्याची सांगता 'सर्वपित्री अमावस्येला' होते. या तिथीला 'महालय अमावस्या' (Mahalaya Amavasya) असेही म्हंटले जाते. पितृपक्षातील हा सर्वात महत्त्वाचा आणि शेवटचा दिवस मानला जातो, ज्या दिवशी संपूर्ण श्रद्धाभावाने सर्व पूर्वजांना अन् पितरांना निरोप दिला जातो.

ज्या लोकांना आपल्या पूर्वजांची किंवा मृत नातेवाईकांची नेमकी पुण्यतिथी माहिती नसते, त्यांचे श्राद्ध, तर्पण आणि पिंडदान या सर्वपित्री अमावस्येच्या दिवशी केले जाते. यामुळे सर्वपित्री अमावस्येला धार्मिक दृष्टीने विशेष स्थान प्राप्त झाले आहे.

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