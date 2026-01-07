संस्कृती

Shakun Shastra : डोळे फडफडणे, तळहात खाजवणे, अंग थरथरणे शुभ की अशुभ? शकुन शास्त्रातील रहस्य काय सांगते पाहा..

Shakun Shastra body signs of future happenings in life : शकुन शास्त्रप्रमाणे, डोळे लववणे, तळहात खाजवणे, अंग थरथरणे शुभ की अशुभ लक्षण आहे? शकुन शास्त्रातील रहस्ये आणि शरीराचे संकेत समजून घ्या
body parts with omens in Shakun Shastra, showing eye twitching and itchy palms as signs of future events in traditional Indian beliefs.

Saisimran Ghashi
शकुन शास्त्रानुसार शरीराच्या विविध भागांची हालचाल किंवा होणारे बदल (जसे की डोळे लववणे किंवा तळहात खाजवणे) हे भविष्यातील घटनांचे संकेत मानले जातात. हे संकेत कधी शुभ असतात, तर कधी सावध राहण्याचा इशारा देतात.  चला तर मग हे शास्त्र काय आहे समजून जाणून घेऊया शकुन संकेतांबद्दल..

