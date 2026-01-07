Shakun Shastra : डोळे फडफडणे, तळहात खाजवणे, अंग थरथरणे शुभ की अशुभ? शकुन शास्त्रातील रहस्य काय सांगते पाहा..

शकुन शास्त्रानुसार शरीराच्या विविध भागांची हालचाल किंवा होणारे बदल (जसे की डोळे लववणे किंवा तळहात खाजवणे) हे भविष्यातील घटनांचे संकेत मानले जातात. हे संकेत कधी शुभ असतात, तर कधी सावध राहण्याचा इशारा देतात. चला तर मग हे शास्त्र काय आहे समजून जाणून घेऊया शकुन संकेतांबद्दल...१. डोळे लववणे/फडफडणे(Eye Twitching)डोळ्यांचे लववणे हे स्त्री आणि पुरुष दोघांसाठी वेगवेगळे अर्थ सूचित करतेपुरुषांसाठी: पुरुषांचा उजवा डोळा लववणे अत्यंत शुभ मानले जाते. हे धनलाभ, पदोन्नती किंवा रखडलेली कामे पूर्ण होण्याचे संकेत आहेत. याउलट, डावा डोळा लववणे अशुभ मानले जाते; यामुळे काही शारीरिक त्रास किंवा कामात अडथळे येऊ शकतात.स्त्रियांसाठी: स्त्रियांचा डावा डोळा लववणे शुभ असते. हे सुखद बातमी मिळण्याचे किंवा धनप्राप्तीचे लक्षण आहे. मात्र स्त्रियांचा उजवा डोळा लववणे संकटाचे किंवा तणावाचे संकेत मानले जाते. .Horoscope : 5 ते 11 जानेवारी दरम्यान बनतोय केंद्र योग; चार राशींना होईल धनलाभ, करियरमध्ये प्रगती, वाचा टैरो कार्ड्स राशिभविष्य.२. तळहाताला खाज सुटणे (Itchy Palms)तळहाताची खाज थेट आर्थिक व्यवहारांशी जोडली जातेउजवा तळहात: पुरुषांच्या उजव्या तळहाताला खाज सुटली, तर लवकरच धनप्राप्ती होणार असल्याचे ते लक्षण आहे. परंतु, स्त्रियांच्या बाबतीत उजवा हात खाजवणे म्हणजे पैसे खर्च होण्याचे संकेत आहेत.डावा तळहात: पुरुषांच्या डाव्या तळहाताला खाज सुटणे म्हणजे हातातून पैसे जाणे किंवा विनाकारण खर्च होणे होय. स्त्रियांसाठी मात्र डावा हात खाजवणे हे धनलाभाचे प्रतीक मानले जाते.३. अंगाचा थरकाप किंवा स्फुरण (Body Part Twitching)कपाळ थरथरणे: कपाळ किंवा कपाळाचा मध्यभाग थरथरत असेल, तर तुम्हाला भौतिक सुखे मिळण्याची शक्यता असते आणि समाजात मान-सन्मान वाढतो.ओठ थरथरणे: ओठांचे स्फुरण हे एखाद्या प्रिय व्यक्तीची भेट होणार असल्याचे किंवा नवीन मित्र मिळणार असल्याचे संकेत देते.खांदे थरथरणे: उजवा खांदा लववणे म्हणजे लवकरच मोठे यश किंवा अधिकार मिळणार आहेत..Marriage Astrology : नवऱ्याला यशस्वी अन् धनवान बनवायचंय? मग बायकोने नक्की करावीत 'ही' 3 सोपी कामे.४. तळपायाला खाज सुटणेतळपायाला खाज सुटणे हे प्रवासाचे संकेत देते. जर तुमच्या उजव्या तळपायाला खाज येत असेल तर तुमचा प्रवास आनंददायी आणि यशस्वी होईल. डाव्या पायाला खाज येत असेल तर प्रवासात अडचणी येऊ शकतात किंवा तो प्रवास निष्फळ ठरू शकतो.५. नाकाला खाज सुटणेनाकावर खाज येणे हे सूचित करते की लवकरच तुम्हाला कोणीतरी भेटायला येणार आहे किंवा एखादा गोड पदार्थ खाण्याची संधी मिळणार आहे. काही ठिकाणी नाकाला खाज येणे म्हणजे तुमच्याबद्दल कोणीतरी निंदा करत आहे, असाही अर्थ घेतला जातो.Discalaimer : शकुन शास्त्र हे परंपरेने चालत आलेल्या समजुतींवर आधारित आहे. सकाळ माध्यम समूह याची पुष्टी करत नाही आणि कोणतीही अंधश्रद्धा पसारवण्याचा हेतु नाही . विज्ञानाच्या दृष्टीने डोळे लववणे किंवा खाज येणे हे व्हिटॅमिनची कमतरता, थकवा, कोरडी त्वचा किंवा ॲलर्जीमुळेही असू शकते. त्यामुळे सतत त्रास होत असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.