Shani Jayanti 2026: यंदा 15 की 16 मे, कधी आहे 'शनि अमावस्या'? जाणून घ्या योग्य तारीख, पूजा विधी आणि धार्मिक महत्त्व

Shani Jayanti 2026 Date, Muhurt, Puja Vidhi: शनि देवांचे नाव घेताच अनेकांच्या मनात भीती, साडेसाती आणि कठीण काळाचे विचार येतात. पण खरं तर शनि देव हा न्याय आणि कर्माचा देव मानला जाताो. व्यक्तीच्या कर्मानुसार फळ देणारा शनि देव प्रसन्न असेल तर जीवनात यश, प्रगती आणि सुख मिळते, अशी श्रद्धा आहे. त्यामुळेच शनि अमावस्येचा दिवस हिंदू धर्मात अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. या दिवशी भक्त उपवास, पूजा आणि दानधर्म करून शनि देवाची कृपा मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. यंदा शनि अमावस्या कधी आहे, तिचं महत्त्व आणि पूजा विधी काय आहेत ते जाणून घेऊया..शनि जयंती कधी आहे? दरवर्षी शनि अमावस्या ही ज्येष्ठ महिन्यातील अमावस्येला शनि जयंती साजरी केली जाते. त्यामुळे याला शनि अमावस्या देखील म्हणतात. यंदा ही अमावस्या शनिवारी म्हणजेच 16 मे रोजी साजरी केली जाणार आहे.अमावस्या तिथीअमावस्या सुरू : 16 मे 2026 रोजी सकाळी 5:11 वाजताअमावस्या समाप्त : 17 मे 2026 रोजी रात्री 1:30 वाजता.शनि अमावस्येचं महत्त्वधार्मिक मान्यतेनुसार शनि देव, सूर्यदेव आणि छाय म्हणजेच स्वर्णा यांचे पुत्र आहेत. तसेच शनि देवाकडून व्यक्तीच्या कर्मानुसार फळ मिळतात, त्यामुळे त्यांना न्यायचे देव म्हटले जाते. ज्यांच्या कुंडलीमध्ये शनीची साडेसाती सुरू असते, त्यांनी यादिवशी विशेष पूजा करणं फलदायी मानलं जातं. या दिवशी भक्त शनि देवांची मनोभावे पूजा करून जीवनातील अडचणी, दुःख आणि संकटांपासून मुक्ती मिळावी अशी प्रार्थना करतात..शनि अमावस्येचा पूजा विधीशनि मंदिरात जाऊन मोहरीच्या तेलाचा दिवा लावावा.शांती आणि सुखासाठी शनि शांती पूजा करावी.पिंपळाच्या झाडाखाली तेलाचा दिवा लावणे शुभ मानले जाते.“ॐ शं शनैश्चराय नमः” या मंत्राचा 108 वेळा जप करावा.काळे तीळ, उडीद डाळ आणि तेल अर्पण करावे.गरीब आणि गरजू लोकांना अन्न, कपडे किंवा चप्पल दान करणे पुण्यकारक मानले जाते.शनि जयंतीच्या दिवशी श्रद्धेने पूजा केल्यास शनि देवांची कृपा मिळते आणि जीवनातील अडथळे कमी होतात, अशी धार्मिक श्रद्धा आहे..'या' ठिकाणी साजरी होते शनि अमावस्यादेशभरात शनि जयंती मोठ्या भक्तिभावाने साजरी केली जाते. मात्र महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि उत्तर भारतात अनेक ठिकाणी शनि देवांची विशेष पूजा केली जाते.महाराष्ट्रातील शनि शिंगणापूर (Shani Shinganapur) येथे दर्शनासाठी हजारो भक्त येतात. तसेच थीरूनल्लार शनि मंदिर (Thirunallar Shani Temple) आणि कोकिलवन धाम शनि देव मंदिर (Kokilavan Dham Sani Dev Temple) ही शनि देवांची प्रसिद्ध मंदिरे आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.