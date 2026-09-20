Vastu Benefits of Shankh: घरात शंख ठेवण्याचे 'हे' आहेत फायदे; वास्तुशास्त्रानुसार जाणून घ्या शंखाचा योग्य प्रकार अन् दिशा!

Shankh Vastu Tips: भारतीय परंपरेत शंखाला अत्यंत पवित्र व उच्च स्थान देण्यात आले आहे. प्राचीन काळापासून कोणत्याही मंगलकार्याची किंवा शुभ प्रसंगाची सुरुवात शंखनादाने करण्याची परंपरा आहे. वास्तुशास्त्रानुसार घरात शंख ठेवल्याने फक्त नकारात्मक ऊर्जा दूर होत नाही, तर धन, आरोग्य आणि समृद्धीचा मार्ग सुकर होतो. शंखात साक्षात देवी-देवतांचा वास असतो, अशी धार्मिक श्रद्धा आहे. वास्तुदोष निवारणासाठी शंखाचा वापर कसा करावा आणि याचे विविध प्रकार कोणते, याविषयी सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे- .शंखाचे धार्मिक अन् वास्तुशास्त्रानुसार महत्त्वभारतीय परंपरेनुसार शंखाच्या विविध भागात देवतांचा निवास असतो. शंखाच्या मध्य भागात वरुण देव, मागील भागात ब्रह्मदेव तर अग्र म्हणजेच पुढील भागात गंगा आणि सरस्वती नदीचा वास मानला जातो.सकारात्मक ऊर्जेचा संचार: वास्तुशास्त्रानुसार, घरात शंख ठेवल्याने वातावरणातील नकारात्मकता कमी होऊन सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होते.वास्तुदोषातून मुक्ती: घराच्या कोणत्याही कोपऱ्यात वास्तुदोष असल्यास किंवा ऊर्जा असंतुलित असल्यास, त्या ठिकाणी शंख ठेवल्याने तेथील वातावरण संतुलित होते आणि मानसिक शांतता लाभते..Vastu Tips: सात पळणाऱ्या घोड्यांचा फोटो घरात लावल्यावर काय होते? 'ही' १ चूक थांबवेल प्रगती, जाणून घ्या वास्तूचे महत्त्वाचे नियम!.शंखाचे ३ प्रमुख प्रकार अन् त्यांचे वैशिष्ट्यशास्त्रात शंखाचे मुख्यत्वे तीन प्रकार सांगण्यात आले आहेत-दक्षिणावर्ती शंख: जो शंख धरताना त्याचे तोंड उजव्या हाताच्या बाजूला असते, त्याला 'दक्षिणावर्ती शंख' म्हणतात.मध्यावर्ती शंख: ज्या शंखाचे तोंड अगदी मध्यभागी उघडते, त्याला 'मध्यावर्ती शंख' म्हटले जाते.वामावर्ती शंख: जो शंख डाव्या हाताने पकडला जातो किंवा ज्याचे तोंड डाव्या बाजूला असते, तो 'वामावर्ती शंख' म्हणून ओळखला जातो..'दक्षिणावर्ती शंख' - लक्ष्मी प्राप्ती अन् समृद्धीचे प्रतीकया सर्व प्रकारांमध्ये दक्षिणावर्ती शंखाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे, कारण हा शंख थेट माता लक्ष्मीशी जोडलेला मानला जातो.आर्थिक स्थैर्य: घरामध्ये किंवा तिजोरीच्या ठिकाणी योग्य पद्धतीने दक्षिणावर्ती शंख ठेवल्यास धन-संपत्तीत वाढ होते आणि आर्थिक अडचणी दूर होतात.आरोग्य अन् समृद्धी: वास्तुनुसार योग्य दिशेला आणि योग्य ठिकाणी ठेवलेला शंख घरातील सदस्यांना उत्तम आरोग्य, मानसिक प्रसन्नता आणि समृद्धी प्रदान करतो.जर तुमच्या घरात सतत वास्तुदोषामुळे अडचणी येत असतील किंवा आर्थिक प्रगती खोळंबली असेल, तर योग्य शंखाची स्थापना करून घरातील वास्तुदोष सहज दूर करता येऊ शकतात.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Vastu Tips: घरातील देव्हाऱ्यात गणपतीच्या २ मूर्ती ठेवल्या तर काय घडते? वास्तुशास्त्र काय सांगते? जाणून घ्या नियम... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.