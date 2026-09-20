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Vastu Benefits of Shankh: घरात शंख ठेवण्याचे 'हे' आहेत फायदे; वास्तुशास्त्रानुसार जाणून घ्या शंखाचा योग्य प्रकार अन् दिशा!

Vastu Tips: शंख वाजवल्याने अन् पूजेत ठेवल्याने काय होतो फायदा? कोणता शंख आणेल घरात समृद्धी? तुमच्या घरात असलेला शंख योग्य आहे का? पाहा ३ प्रकार!
Shankh Vastu Tips: Types & Benefits of Keeping Shankh at Home

Shankh Vastu Tips: Types & Benefits of Keeping Shankh at Home

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Shankh Vastu Tips: भारतीय परंपरेत शंखाला अत्यंत पवित्र व उच्च स्थान देण्यात आले आहे. प्राचीन काळापासून कोणत्याही मंगलकार्याची किंवा शुभ प्रसंगाची सुरुवात शंखनादाने करण्याची परंपरा आहे. वास्तुशास्त्रानुसार घरात शंख ठेवल्याने फक्त नकारात्मक ऊर्जा दूर होत नाही, तर धन, आरोग्य आणि समृद्धीचा मार्ग सुकर होतो. शंखात साक्षात देवी-देवतांचा वास असतो, अशी धार्मिक श्रद्धा आहे. वास्तुदोष निवारणासाठी शंखाचा वापर कसा करावा आणि याचे विविध प्रकार कोणते, याविषयी सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे-

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