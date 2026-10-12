Navratri Second Day: आज नवरात्रीचा दुसरा दिवस; देवी ब्रह्मचारिणीची पूजा! पाहा मुहूर्त, नैवेद्य अन् पांढऱ्या रंगाचे खास महत्त्व...

Navratri 2026 Day 2: शारदीय नवरात्रोत्सवाला उत्साहात सुरुवात झाली असून आज नवरात्रीची दुसरी माळ आहे. नवरात्रीच्या नऊ दिवसांच्या या पवित्र पर्वात आदिशक्ती दुर्गा मातेच्या वेगवेगळ्या नऊ रूपांचे मनोभावे पूजन केले जाते. नवरात्रीच्या दुसऱ्या दिवशी दुर्गा देवीचे द्वितीय स्वरूप असलेल्या देवी ब्रह्मचारिणीची पूजा करण्याची परंपरा आहे.कठोर तपस्या, आत्मसंयम आणि ध्येयाप्रती निष्ठा यांचे प्रतीक मानल्या जाणाऱ्या देवी ब्रह्मचारिणीची महती, पूजेचा शुभ मुहूर्त, मंत्र आणि या दिवसाचे धार्मिक महत्त्व सविस्तर जाणून घेऊया..कोण आहेत देवी ब्रह्मचारिणी?पौराणिक मान्यतेनुसार, माता पार्वतीने भगवान शिव यांना पती म्हणून प्राप्त करण्यासाठी अत्यंत कठोर तपस्या केली होती. त्यांच्या याच तपस्वी आणि साधना करणाऱ्या स्वरूपाला 'ब्रह्मचारिणी' या नावाने ओळखले जाते. देवीच्या उजव्या हातात जपमाळ आणि डाव्या हातात कमंडलू शोभून दिसतो. 'ब्रह्म' म्हणजे तपस्या आणि 'चारिणी' म्हणजे त्याचे आचरण करणारी, असा याचा अर्थ होतो. देवी ब्रह्मचारिणीच्या उपासनेमुळे भक्तांमध्ये संयम, धैर्य, आत्मविश्वास आणि कठीण काळातही अडकून न राहण्याची ऊर्जा निर्माण होते..Navratri 2026: ११ ऑक्टोबरपासून नवरात्रोत्सव सुरु; नऊ दिवसांच्या व्रतात काय करावे अन् काय टाळावे? जाणून घ्या नियम... .आजचा शुभ रंग आणि त्याचे महत्त्वधार्मिक मान्यतेनुसार, नवरात्रीच्या दुसऱ्या दिवशी पांढरा रंग अत्यंत शुभ मानला जातो. पांढरा रंग हा पवित्रता, शांती आणि साधेपणाचे प्रतीक आहे. या दिवशी अनेक भाविक पांढरे, फिकट पांढरे किंवा पिंगट रंगाचे वस्त्र परिधान करून देवीची आराधना करतात. पांढरा रंग माणसाला जीवनात संयम शिकवतो आणि नकारात्मक प्रवृत्तींपासून दूर ठेवतो..पूजाविधी आणि नैवेद्यसकाळची पूजा: सकाळी लवकर उठून स्नान करावे आणि पूजेची जागा स्वच्छ करून पाटावर देवीची प्रतिष्ठापना करावी.साहित्य अर्पण: देवीच्या प्रतिमेसमोर दिवा आणि धूप प्रज्वलित करून फुले, अक्षता, चंदन अर्पण करावे.नैवेद्य: देवी ब्रह्मचारिणीला दुधापासून तयार केलेले पदार्थ, खडीसाखर, मिश्री, पंचामृत किंवा ताजी फळे यांचा नैवेद्य दाखवण्याची प्रथा आहे. साखरेचा किंवा खडीसाखरेचा नैवेद्य दाखवल्याने देवी लवकर प्रसन्न होते, अशी श्रद्धा आहे.मंत्र जप: पूजेच्या वेळी खालील मंत्राचा जप करावा-या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।किंवाॐ देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः।.आजचा पूजेचा शुभ मुहूर्तपंचांगानुसार, नवरात्रीच्या दुसऱ्या दिवशी पूजा करण्यासाठी सकाळी स्नान करून कधीही विधी करता येतो. पुणे आणि परिसरासाठी अभिजित मुहूर्त सकाळी ११ वाजून ५७ मिनिटांपासून दुपारी १२ वाजून ४४ मिनिटांपर्यंत असेल. तसेच दुपारी २ वाजून ३५ मिनिटांपासून ४ वाजून १६ मिनिटांपर्यंत अमृत काळ असणार आहे. पूजा करताना स्थानिक पंचांगानुसार मुहूर्ताची वेळ तपासून घेणे योग्य ठरते..कधी आहे दुर्गाष्टमी, महालक्ष्मी पूजन अन् दसरा? जाणून घ्या पूजेच्या तारखा आणि मुहूर्त.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.