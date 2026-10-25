शरद पौर्णिमेची रात्र का मानली जाते विशेष? लक्ष्मीपूजा ते चंद्रदर्शनापर्यंत; वाचा नियम आणि चंद्र दोष निवारणाचे सोपे उपाय!

Kojagiri Purnima: वैदिक पंचांगानुसार, यंदा शरद पौर्णिमा आज (Sharad Purnima 2026) २५ ऑक्टोबर २०२६ ला साजरी केली जात आहे. धर्मात शरद पौर्णिमेच्या सणाला अत्यंत पवित्र आणि विशेष स्थान आहे. या दिवशी संपत्तीची देवी माता लक्ष्मी, चंद्रदेव आणि भगवान श्रीकृष्ण यांची विधिवत पूजा करण्याची परंपरा आहे. धार्मिक मान्यतेनुसार, या पवित्र रात्री चंद्र आपल्या सर्व सोळा कलांनी परिपूर्ण असतो आणि आकाशातून अमृतवर्षा होत असते. शरद पौर्णिमेचे धार्मिक महत्त्व, पूजा-विधी आणि आर्थिक समृद्धीसाठी करावयाचे उपाय खालीलप्रमाणे आहेत-.का विशेष मानली जाते शरद पौर्णिमेची रात्री?ज्योतिषीय आणि धार्मिक दृष्टिकोनातून शरद पौर्णिमेच्या रात्रीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. याविषयी काही प्रमुख बाबी खालीलप्रमाणे आहेत-चंद्राची सर्वात जवळची स्थिती: या विशेष रात्री चंद्र पृथ्वीच्या सर्वात जवळ असतो आणि तो आपल्या संपूर्ण सोळा कलांनी परिपूर्ण राहतो.अमृतवर्षा आणि आरोग्य: शास्त्रानुसार, या रात्री चंद्राच्या किरणांमधून अमृतवर्षा होत असते, जी मानवी शरीर आणि मनाला उत्तम आरोग्य प्रदान करते.मानसिक शांतता: ज्योतिषशास्त्रात चंद्र हा मनाचा कारक मानला जातो. ज्या जातकांच्या कुंडलीत चंद्र कमजोर असतो किंवा जे मानसिक तणावाने त्रस्त आहेत, त्यांच्यासाठी या रात्री चंद्र दर्शन घेणे आणि ध्यान करणे अत्यंत लाभदायक ठरते..Kojagiri Purnima 2026: यंदा कधी आहे कोजागिरी पौर्णिमेचा मुहूर्त? जाणून घ्या पूजा विधी आणि पौराणिक कथा.माता लक्ष्मीचा जन्मोत्सव आणि जागरणाचे महत्त्वपौराणिक कथेनुसार, समुद्र मंथनाच्या वेळी शरद पौर्णिमेच्या दिवशीच माता लक्ष्मी प्रकट झाली होती, त्यामुळे या दिवशी माता लक्ष्मीचा जन्मोत्सव साजरा केला जातो.रात्रीचे जागरण: या शुभ रात्री झोपण्याऐवजी देवी लक्ष्मीची आराधना करावी आणि रात्री जागरण करून महालक्ष्मी स्तोत्र, कनकधारा स्तोत्र किंवा श्री सूक्त यांचे पठण करावे. यामुळे घरातील आर्थिक समृद्धीचे दरवाजे उघडतात.मंत्र जप: या रात्री माता लक्ष्मीच्या मूल मंत्राचा 'ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' सतत जप करावा, ज्यामुळे घरात सुख-शांती नांदते..दानधर्म आणि चंद्र दोष निवारणाचे उपायगरजू लोकांना दान: शरद पौर्णिमेच्या दिवशी दूध, तांदूळ, पांढरे वस्त्र किंवा अन्नाचे दान करणे अत्यंत पुण्यकारक मानले जाते.चंद्र दोष दूर होतो: अशा प्रकारे दानधर्म केल्यामुळे जन्मकुंडलीतील चंद्र दोष शांत होतो आणि घरात अखंड सुख-समृद्धी वास करते..Kojagiri Purnima 2025: कोजागिरी पौर्णिमेला दुधात चंद्र दर्शनाची प्रथा का? जाणून घ्या रहस्य.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.