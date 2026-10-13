Navratri Day Three: आज नवरात्रीची तिसरी माळ! करा देवी चंद्रघंटेची पूजा; जाणून घ्या कथा, पूजाविधी, नैवेद्य आणि मंत्र

आज, १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी शारदीय नवरात्रीचा तिसरा दिवस आहे. या दिवशी दुर्गा मातेच्या तिसऱ्या रूपाची म्हणजेच देवी चंद्रघंटाची पूजा केली जाते. धार्मिक मान्यतेनुसार, देवी चंद्रघंटाची मनापासून पूजा केल्याने भक्तांच्या आयुष्यातील अडचणी दूर होतात आणि त्यांना धैर्य व शक्ती मिळते. देवीचे हे रूप शांत, मायेने भरलेले आणि भक्तांचे रक्षण करणारे मानले जाते..देवी चंद्रघंटेचे स्वरूप कसे आहे?देवी चंद्रघंटेच्या कपाळावर घंटेच्या आकाराचा अर्धचंद्र आहे. त्यामुळे त्यांना चंद्रघंटा असे नाव पडले. देवी सिंहावर स्वार असते. त्यांच्या दहा हातांमध्ये त्रिशूळ, तलवार, ढाल, गदा, चक्र, धनुष्य, बाण, पाश आणि इतर शस्त्रे असतात. देवीचे हे रूप वाईट शक्तींचा नाश करणारे आणि भक्तांचे रक्षण करणारे मानले जाते..देवी चंद्रघंटेची कथापौराणिक कथेनुसार, महिषासुर नावाच्या राक्षसाने आपल्या शक्तीच्या जोरावर देवांना त्रास देण्यास सुरुवात केली. एवढेच नव्हे, तर त्याने स्वर्गावरही ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे सर्व देव चिंतेत पडले. महिषासुराचा पराभव करण्यासाठी त्यांनी ब्रह्मदेव, विष्णू आणि महादेव यांच्याकडे मदत मागितली.देवांची अडचण दूर करण्यासाठी तिन्ही देवांच्या आणि इतर देवतांच्या शक्तीतून एका दिव्य देवीचा जन्म झाला. सर्व देवांनी देवीला आपापल्या शक्तीनुसार शस्त्रे दिली. महादेवांनी त्रिशूळ, भगवान विष्णूंनी चक्र, तर इंद्रदेवांनी घंटा दिली.अनेक शस्त्रांनी सज्ज झालेल्या देवीने महिषासुराशी युद्ध केले. या युद्धात देवीने महिषासुराचा वध केला आणि देवांना त्याच्या त्रासातून मुक्त केले. या कथेतून वाईटावर चांगल्याचा विजय होतो आणि सत्याचे रक्षण करण्यासाठी शक्तीचा वापर केला पाहिजे, असा संदेश मिळतो..देवी चंद्रघंटेचा आवडता नैवेद्यधार्मिक मान्यतेनुसार, देवी चंद्रघंटेला दूध आणि दुधापासून बनवलेले पदार्थ प्रिय आहेत. त्यामुळे नवरात्रीच्या तिसऱ्या दिवशी देवीला खिरीचा नैवेद्य दाखवला जातो. याशिवाय केशर, वेलची आणि सुकामेवा घालून बनवलेले गोड पदार्थही अर्पण केले जातात.नैवेद्य तयार करताना स्वच्छतेची काळजी घ्यावी आणि श्रद्धेने देवीला अर्पण करावा..देवी चंद्रघंटेचा मंत्रनवरात्रीच्या तिसऱ्या दिवशी देवी चंद्रघंटेची पूजा करताना पुढील मंत्राचा जप केला जातो.मंत्र:पिण्डजप्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रकैर्युता।प्रसादं तनुते मह्यं चंद्रघण्टेति विश्रुता॥धार्मिक मान्यतेनुसार, या मंत्राचा जप केल्याने मनाला शांती मिळते आणि देवीचा आशीर्वाद प्राप्त होतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.