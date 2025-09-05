संस्कृती

Shardiya Navratri 2025: यंदा 22 की 23 शारदीय नवरात्री कधी? जाणून घ्या घटस्थापनेचा शुभ मुहूर्त अन् वेळ

When is Shardiya Navratri 2025 starting : यंदा शारदीय नवरात्र कधी साजरी होईल ते जाणून घेऊया, तसेच घटस्थापनेचा शुभ मुहुर्त काय आहे हे जाणून घेऊया.
शारदीय नवरात्री 2025 ची सुरुवात 22 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. घटस्थापनेचा शुभ मुहूर्त सकाळी 06:09 ते 08:06 पर्यंत आहे. या नवरात्रीत देवीच्या नऊ रूपांची पूजा केली जाते. उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आणि बंगालमध्ये हा सण मोठ्या उत्साहाने साजरा केला जातो.

Shardiya Navratri 2025 dates and Ghatsthapana muhurat: हिंदू पंचागानुसार शारदीय नवरात्र आश्विन महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या प्रतिपदा तिथीपासून सुरू होते. हिंदू धर्मात हा सण खूप महत्त्वाचा मानला जातो आणि दरवर्षी देशभर मोठ्या उत्साहाने आणि आनंदाने साजरा केला जातो.

उत्तर भारत आणि पूर्व भारतातील अनेक राज्यांमध्ये जसे की उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आणि बंगालमध्ये हा सण मोठ्या उत्साहाने आणि भक्तीने साजरा केला जातो. नऊ दिवस भाविक देवीच्या नऊ रूपांची पूजा करतात. या दरम्यान भाविक पूर्ण विधींनी उपवास करतात आणि माता दुर्गेच्या नऊ रूपांची पूजा करतात. यंदा वर्षी शारदीय नवरात्र कधी सुरू होत आहे हे जाणून घेऊया.

