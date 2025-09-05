Shardiya Navratri 2025: यंदा 22 की 23 शारदीय नवरात्री कधी? जाणून घ्या घटस्थापनेचा शुभ मुहूर्त अन् वेळ

शारदीय नवरात्री 2025 ची सुरुवात 22 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. घटस्थापनेचा शुभ मुहूर्त सकाळी 06:09 ते 08:06 पर्यंत आहे. या नवरात्रीत देवीच्या नऊ रूपांची पूजा केली जाते. उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आणि बंगालमध्ये हा सण मोठ्या उत्साहाने साजरा केला जातो..Shardiya Navratri 2025 dates and Ghatsthapana muhurat: हिंदू पंचागानुसार शारदीय नवरात्र आश्विन महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या प्रतिपदा तिथीपासून सुरू होते. हिंदू धर्मात हा सण खूप महत्त्वाचा मानला जातो आणि दरवर्षी देशभर मोठ्या उत्साहाने आणि आनंदाने साजरा केला जातो. उत्तर भारत आणि पूर्व भारतातील अनेक राज्यांमध्ये जसे की उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आणि बंगालमध्ये हा सण मोठ्या उत्साहाने आणि भक्तीने साजरा केला जातो. नऊ दिवस भाविक देवीच्या नऊ रूपांची पूजा करतात. या दरम्यान भाविक पूर्ण विधींनी उपवास करतात आणि माता दुर्गेच्या नऊ रूपांची पूजा करतात. यंदा वर्षी शारदीय नवरात्र कधी सुरू होत आहे हे जाणून घेऊया. .शारदीय नवरात्री कधी ?यंदा शारदीय नवरात्री 22 सप्टेंबर 2025 पासून सुरू होणार आहे. नवरात्राची सुरुवात घटस्थापनेने होते. तसेच 2 ऑक्टोबर 2025 रोजी संपेल..शारदीय नवरात्री 2025 घटस्थापनेचा मुहूर्तपंचांगानुसार, शारदीय नवरात्री सोमवार 22 सप्टेंबर 2025 पासून सुरू होईल. या दिवशी घटस्थापना केली जाईल. वैदिक पंचांगानुसार, या दिवशी घटस्थापनेचा शुभ मुहूर्त सकाळी 06:09 पासून सुरू होईल आणि सकाळी 08:06 पर्यंत राहील. त्याच वेळी, या दिवशी अभिजीत मुहूर्त सकाळी 11:49 ते दुपारी 12:38 पर्यंत आहे. पूजा करण्यासाठी हा वेळ शुभ मानला जाईल. .शारदीय नवरात्रीच्या तारखांची यादी22 सप्टेंबर 2025 - प्रतिपदा तिथी, माता शैलपुत्री पूजा23 सप्टेंबर 2025 - द्वितीया तिथी, मा ब्रह्मचारिणी पूजा24 सप्टेंबर 2025 - तृतीया तिथी, माँ चंद्रघंटा25 सप्टेंबर 2025 - तृतीया तिथी 26 सप्टेंबर 2025 - चतुर्थी तिथी माता कूष्मांडा27 सप्टेंबर 2025 – पंचमी तिथी, माँ स्कंदमाता पूजा28 सप्टेंबर 2025 – षष्ठी तिथी, मां कात्यायनी पूजा29 सप्टेंबर 2025 – सप्तमी तिथी, माँ कालरात्री पूजा30 सप्टेंबर 2025 – महाअष्टमी तिथी, माँ महागौरी1 ऑक्टोबर 2025 – महानवमी माँ महागौरी2 ऑक्टोबर 2025 – नवरात्रीचे व्रत पारण, दुर्गा विसर्जन, दसरा .पुढील चुका करू नकाघटस्थापना करताना कोणाबद्दलही चुकीचे विचार करू नका.कोणाशीही वाद घालू नका.काळे कपडे घालू नका.घर आणि मंदिराच्या स्वच्छतेची विशेष काळजी घ्या.सात्विक जेवण स्वीकारावे. .शारदीय नवरात्री 2025 कधी सुरू होत आहे? शारदीय नवरात्री 22 सप्टेंबर 2025 पासून सुरू होईल, कारण वैदिक पंचांगानुसार प्रतिपदा तिथी 22 सप्टेंबर रोजी रात्री 1:23 पासून सुरू होईल. .घटस्थापनेचा शुभ मुहूर्त कोणता आहे? 22 सप्टेंबर 2025 रोजी घटस्थापनेसाठी सकाळी 6:09 ते 8:06 आणि अभिजीत मुहूर्त दुपारी 11:49 ते 12:38 पर्यंत आहे..घटस्थापनेसाठी कोणती सावधगिरी घ्यावी? घटस्थापना करताना घर स्वच्छ ठेवावे, काळे कपडे घालू नयेत आणि कोणाशीही वाद-विवाद टाळावा..घटस्थापना करताना घर स्वच्छ ठेवावे, काळे कपडे घालू नयेत आणि कोणाशीही वाद-विवाद टाळावा.2025 मध्ये माता दुर्गेची सवारी काय आहे? 2025 मध्ये माता दुर्गा हत्तीवर स्वार होऊन येणार आहेत, जे सुख-समृद्धी आणि शांतीचे प्रतीक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.