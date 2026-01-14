संस्कृती

Shattila Ekadashi 2026 : आज षटतिला एकादशी, 'हे' सोपे उपाय केल्यास आयुष्यात लाभेल सुख-समृद्धी

Shattila Ekadashi Simple Remedies for Prosperity: आज षटतिला एकादशी साजरी केली जात आहे. या दिवशी भगवान विष्णूंची पूजा केली जाते. असं मानलं जातं या दिवशी काही सोपे उपाय केल्यास आयुष्यातील पाप कमी होतात आणि सुख-समृद्धी लाभते.
