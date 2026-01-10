संस्कृती

Locker Vastu Tips: तिजोरी ठेवण्याची योग्य दिशा कोणती? संपत्ती वाढवण्यासाठी 'हे' वास्तू नियम करा फॉलो

Home Locker Vastu Tips: तुमच्या घराच्या तिजोरीची किंवा लॉकरची योग्य दिशा बचत आणि संपत्ती वाढवण्यासाठी फायदेशीर ठरु शकते. याबाबत वास्तूशास्त्रात खास उपाय सांगितले आहेत.
Locker Vastu Tips:

Locker Vastu Tips:

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

locker vastu tips for money growth in marathi: वास्तुशास्त्रानुसार, जेव्हा घरातील वस्तू योग्य दिशेने, आकारात आणि संतुलनात ठेवल्या जातात तेव्हा जीवनात आनंद, शांती आणि आर्थिक समृद्धी येते. वास्तु नियमांकडे दुर्लक्ष केल्याने आर्थिक नुकसान, मानसिक ताण आणि कौटुंबिक समस्या उद्भवू शकतात. तिजोरी किंवा लॉकरची योग्य दिशा बचत आणि संपत्ती वाढवण्याशी थेट जोडली जाते असे मानले जाते. तिजोरी ठेवण्याची योग्य दिशा कोणती हे जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
gold
money
Finance
property
vastu tips
Vastu Shastra guidelines

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com