Locker Vastu Tips: तिजोरी ठेवण्याची योग्य दिशा कोणती? संपत्ती वाढवण्यासाठी 'हे' वास्तू नियम करा फॉलो

locker vastu tips for money growth in marathi: वास्तुशास्त्रानुसार, जेव्हा घरातील वस्तू योग्य दिशेने, आकारात आणि संतुलनात ठेवल्या जातात तेव्हा जीवनात आनंद, शांती आणि आर्थिक समृद्धी येते. वास्तु नियमांकडे दुर्लक्ष केल्याने आर्थिक नुकसान, मानसिक ताण आणि कौटुंबिक समस्या उद्भवू शकतात. तिजोरी किंवा लॉकरची योग्य दिशा बचत आणि संपत्ती वाढवण्याशी थेट जोडली जाते असे मानले जाते. तिजोरी ठेवण्याची योग्य दिशा कोणती हे जाणून घेऊया..उत्तर दिशाउत्तर दिशेला तिजोरी ठेवणं सर्वात शुभ मानलं जातं. वास्तुशास्त्रानुसार, उत्तर दिशेला धनाची देवता कुबेराची दिशा मानली जाते. उत्तरेकडे ठेवलेल्या तिजोरीत धन असतं असं मानलं जातं. पूर्व किंवा ईशान्य दिशा जर तिजोरी उत्तरेकडे ठेवणं शक्य नसेल, तर तुम्ही ती पूर्वेकडे देखील ठेवू शकता. ईशान्य दिशेला तिजोरी ठेवणं देखील शुभ आहे. ही दिशा सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करते आणि संपत्ती वाढवते..तिजोरीचा दरवाजा कोणत्या दिशेने उघडावा?वास्तुनुसार तिजोरी किंवा लॉकरचा दरवाजा उत्तरेकडे उघडला पाहिजे. यामुळे पैशाचा प्रवाह चालू राहतो आणि अनावश्यक खर्च आणि आर्थिक अडचणी कमी होतात.एकच दरवाजा असलेली रुम ज्या खोलीत तिजोरी ठेवली आहे त्या खोलीत फक्त एकच दरवाजा असावा.धनस्थानासाठी खूप जास्त दरवाजे किंवा खिडक्या असणे शुभ मानले जात नाही. तिजोरीचा शुभ रंग सोनेरी रंग शुभ आहे.पिवळा आणि पांढरा हे शुभ रंग आहेत.काळा आणि गडद रंग वापरु नका.तिजोरीत कोणत्या गोष्टी ठेऊ नयेजुनी बिलेफायलीनिरुपयोगी कागदपत्रेनिरुपयोगी वस्तू.पुढील गोष्टी ठेवा लक्षाततिजोरी नेहमी स्वच्छ ठेवावी. अस्वच्छ हातांनी तिजोरी उघडू नका.दक्षिण दिशेला तिजोरी ठेवणे टाळावे.दक्षिण दिशेला तिजोरी ठेवल्याने आर्थिक नुकसान होऊ शकते..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.