Siddheshwar Yatra 2026: यंदा सिद्धरामेश्वरांचा अक्षता सोहळा 13 की 14 जानेवारी? जाणून घ्या मुख्य पूजा विधी

Siddharameshwar Akshata Sohala 2026: सोलापूरचे ग्रामदैवत श्री शिवयोगी सिद्धरामेश्वर महाराजांची ही यात्रा दरवर्षी मकर संक्रांतीच्या काळात मोठ्या भक्तिभावात साजरी केली जाते. या यात्रेसाठी मुंबई, पुणे, हैद्राबाद सह कर्नाटकातील अनेक भागातून भाविक मोठ्या संख्येने उपस्थित राहतात..यात्रेची सुरुवात सिद्धरामेश्वरानी शहरात स्थापन केलेल्या ६८ लिंगांवर तेलाभिषेक करण्यापासून होते. याविधीत स्थानिक भाविक पारंपरिक बाराबंदी वेशभूषा परिधान करून मोठ्या श्रद्धेने सहभागी होतात. ही यात्रा केवळ धार्मिक सोहळा नसून, समाजात एकता, भक्ती आणि परंपरेचे दर्शन घडवणारी एक महत्त्वाची परंपरा आहे. यात्रेदरम्यान विविध धार्मिक विधी, प्रार्थना, भजन-कीर्तन आणि दर्शनाचे कार्यक्रम आयोजित केले जातात..Marathi Daily Horoscope: गोल्डन टाइम! मेषसह 'या' राशींना 7 जानेवारीपासून करिअर व धनसंपत्तीत होणार मोठा फायदा.बस्ता बांधण्याचा कार्यक्रमशिवयोगी श्री सिद्धरामेश्वर महाराज यात्रेतील अक्षता सोहळा व इतर धार्मिक विधींचे प्रतीक असलेला बस्ता बांधण्याचा कार्यक्रम आज, ७ जानेवारी २०२५ रोजी होणार आहे. परंपरेप्रमाणे लागणारे पोषाख व इतर वस्तूंची खरेदी करण्यासाठी मानकऱ्यांची सेवा आजपासून सुरू होईल. यात्रेतील प्रमुख मानकरी आणि सिद्धेश्वर देवस्थान समितीचे पदाधिकारी वाजत-गाजत बाजारपेठेतील विविध दुकानांमध्ये जातात. दुकानाचे मालक मानकऱ्यांचा सत्कार करतात. त्यानंतर विधीवत बस्ता बांधला जातो. बस्ता खरेदी केल्यानंतर तो मंदिरात नेऊन देवाच्या चरणी अर्पण केला जातो. या सोहळ्यासाठी मानकरी, हिरेमठ कुटुंबीय आणि भक्तगणांमध्ये उत्साह पाहायला मिळत आहे..मुख्य यात्रा विधी८ जानेवारी (गुरुवार): मानकऱ्यांच्या घरी सकाळी ९ वा. हिरेहब्बू, दर्गोपाटील, धुम्मा, मसरे, मुस्तारे, कळके, इटाणे आदी मानकऱ्यांच्या घरी नंदादीप प्रज्व लन विधी पार पडेल. पुरणपोळीचा नैवेद्य दाखवून मानकऱ्यांना महाप्रसाद देण्यात येईल.१० जानेवारी (शनिवारी): सकाळी ११ वाजता शेटे वाड्यात योगदंड पूजन आणि कुंभारवाड्यातून ५ घागरींची मिरवणूक काढण्यात येईल.११ जानेवारी (रविवारी): नंदीध्वजांना अलंकार, साज चढविण्यात येईल.१२ जानेवारी (सोमवार) : ६८ लिंगांना तैलाभिषेक म्हणजे यण्णीमज्ञ्जन विधी.१३ जानेवारी (मंगळवार): सात नंदीध्वजांची शहरातून मिरवणूक, मंदिर परिसरातील संमती कट्ट्यावर श्री सिद्धेश्वर महाराज आणि कुंभार कन्येचा प्रतीकात्मक विवाह म्हणजेच मुख्य 'अक्षता सोहळा' पार पडेल.१४ जानेवारी (बुधवार) : संक्रांतीच्या मुख्य दिवशी रात्री सोन्या मारूती येथे नागफणी बांधून विद्युत रोषणाई, त्यानंतर सायंकाळी नंदीध्वज होम मैदानात आल्यावर होमप्रदीपन, प्रज्वलीत अग्निभोवती नंदीध्वज प्रदक्षिणा सोहळा, त्यानंतर भाकणूक.१५ जानेवारी (गुरुवार) किंक्रांत: सायंकाळी होम मैदानावर शोभेचे दारूकाम१६ जानेवारी (शुक्रवार) : कप्पडकळी मल्लिकार्जुन मंदिर..Mussoorie Tourism: लाँग वीकेंड प्लॅन? 24 ते 26 जानेवारीला मसूरीच्या 5 Must-Visit ठिकाणांना भेट द्या!.काय असते बस्ता खरेदीत?नऊवारी साड्या आणि रेशमी वस्त्रे देवी आणि मानाच्या काठ्यांसाठी खास रेशमी वस्त्रे आणि नऊवारी साड्यांची खरेदी केली जाते.पागोटे आणि फेटे : सात मानाच्या नंदीध्वजांसोबत चालणाऱ्या मान-कऱ्यांसाठी पारंपरिक फेटे आणि पागोटे घेतले जातात.दागिने : नंदीध्वजांच्या सजावटीसाठी लागणारी चांदीची भूषणे आणि अन्य सुवर्ण अलंकार.सौभाग्य अलंकार : विवाहाचा विधी असल्याने मंगळसूत्र, जोडवी आणि इतर सौभाग्य लेणी यांचीही खरेदी केली जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.