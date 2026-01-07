संस्कृती

Siddheshwar Yatra 2026: यंदा सिद्धरामेश्वरांचा अक्षता सोहळा 13 की 14 जानेवारी? जाणून घ्या मुख्य पूजा विधी

Religious Significance of Siddharameshwar Yatra Solapur: दरवर्षी सोलापुरात मकर संक्रांतीच्या वेळी श्री शिवयोगी सिद्धरामेश्वरांची यात्रा भरते. याची ९०० वर्षाच्या परंपरेने चालणारी ही यात्रा शहरातील ६८ लिंगावर होणाऱ्या तेलाभिषेकाने सुरू होते. चला तर जाणून घेऊया, यंदा अक्षता सोहळा कधी आहे
Monika Shinde
Siddharameshwar Akshata Sohala 2026: सोलापूरचे ग्रामदैवत श्री शिवयोगी सिद्धरामेश्वर महाराजांची ही यात्रा दरवर्षी मकर संक्रांतीच्या काळात मोठ्या भक्तिभावात साजरी केली जाते. या यात्रेसाठी मुंबई, पुणे, हैद्राबाद सह कर्नाटकातील अनेक भागातून भाविक मोठ्या संख्येने उपस्थित राहतात.

