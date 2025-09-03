Parivartini Ekadashi 2025: परिवर्तिनी एकादशीला तुळशीपूजन अन् धूप दानाचे जाणून घ्या महत्त्व

परिवर्तिनी एकादशीला भगवान विष्णू शेषनागाच्या शय्येवर वळतात, म्हणून या दिवशी तुळशीपूजन आणि दीपदानाचे विशेष महत्त्व आहे. ३ सप्टेंबरला साजरी होणारी ही एकादशी जीवनातील अडचणी दूर करण्यासाठी उपयुक्त आहे. तुळशीची पूजा आणि दान केल्याने भक्ती वाढते आणि पापांचा नाश होतो..Parivartini Ekadashi: धार्मिक श्रद्धेनुसार परिवर्तिनी एकादशीच्या दिवशी भगवान विष्णू शेषनागाच्या शय्येवर वळतात. म्हणूनच याला परिवर्तिनी म्हणतात. या दिवशी उपवास, तुळशी पूजा आणि दीपदान यांचे विशेष महत्त्व आहे. यंदा ३ सप्टेंबरला परिवर्तिनी एकादशी साजरी केली जात आहे. या दिवशी काही उपाय केल्यास जीवनातील समस्या आणि अडचणी दूर होतात. .दानाचे महत्त्वपरिवर्तिनी एकादशीच्या दिवशी पूजेसोबतच दान करण्याला ही खुप महत्व आहे. भगवान विष्णूला तूळस प्रिय आहे. म्हणूनच, एकादशीला माता तुळशीची पूजा करणे आणि तुळशीशी संबंधित काही उपाय करणे देखील फायदेशीर आहे..तुळशीची पानेपरिवर्तिनी एकादशीच्या पूजेदरम्यान तुम्ही भगवान विष्णूला तुळशीची पाने किंवा तुळशीच्या मंजुळा अर्पण करावा. यामुळे भगवान तुमचा नैवेद्य स्वीकारतील आणि तुम्हाला उपवास आणि पूजेचे फळ मिळेल..चांगले फळएकादशी तिथीला दान करणे देखील महत्त्वाचे आहे. या दिवशी केलेले दान चांगले फळ देते तसेच जीवनात यश येते. परिवर्तिनी एकादशीला संध्याकाळी दिवे लावावे. यामुळे घरात सुख-समृद्धी येते आणि नकारात्मकता दूर होते..गरीब आणि गरजूंना दानपरिवर्तिनी एकादशीला तुमच्या क्षमतेनुसार गरीब आणि गरजूंना अन्न, कपडे किंवा धान्य इत्यादी दान करा. यामुळे पापांचा नाश होतो आणि जीवनात नवीन मार्ग उघडतात..परिवर्तिनी एकादशी म्हणजे काय आणि तिचे महत्त्व काय आहे?परिवर्तिनी एकादशी ही भाद्रपद महिन्यातील शुक्ल पक्षातील अकराव्या तिथीला साजरी केली जाते. ही एकादशी भगवान विष्णूच्या वामन अवताराशी संबंधित आहे आणि ती आध्यात्मिक शुद्धी, भक्ती आणि पापमुक्तीसाठी महत्त्वाची मानली जाते. AttributionQuestion Attribution.परिवर्तिनी एकादशीला तुळशीपूजन का केले जाते? तुळशीपूजन हे भगवान विष्णूंशी निगडित आहे, कारण तुळस ही विष्णूला अत्यंत प्रिय आहे. परिवर्तिनी एकादशीला तुळशीपूजन केल्याने भक्ती वाढते, मन शुद्ध होते आणि दैवी कृपा प्राप्त होते..धूप दानाचे या दिवशी काय महत्त्व आहे? धूप दान केल्याने वातावरण शुद्ध होते आणि नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होते. परिवर्तिनी एकादशीला धूप दान केल्याने भगवान विष्णू प्रसन्न होतात आणि भक्तांना आध्यात्मिक लाभ मिळतात..परिवर्तिनी एकादशीचे व्रत कसे पाळावे?या व्रतात सकाळी स्नान करून भगवान विष्णू आणि तुळशीची पूजा करावी. उपवास पाळावा, धूप दान करावा आणि विष्णू मंत्रांचा जप करावा. रात्री जागरण करून भक्ती भजन गावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.