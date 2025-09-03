संस्कृती

Parivartini Ekadashi 2025: परिवर्तिनी एकादशीला तुळशीपूजन अन् धूप दानाचे जाणून घ्या महत्त्व

Parivartini Ekadashi: हिंदू धर्मात परिवर्तनी एकादशीला खुप महत्व आहे. या दिवशी भगवान विष्णूची मनोभावे पूजा केल्यास सर्व समस्या दूर होतात. तसेच या दिवशी काही पुढील काही गोष्टींचे दान करणे शुभ मानले जाते.
Sakal
पुजा बोनकिले
Updated on
Summary

परिवर्तिनी एकादशीला भगवान विष्णू शेषनागाच्या शय्येवर वळतात, म्हणून या दिवशी तुळशीपूजन आणि दीपदानाचे विशेष महत्त्व आहे.

३ सप्टेंबरला साजरी होणारी ही एकादशी जीवनातील अडचणी दूर करण्यासाठी उपयुक्त आहे.

तुळशीची पूजा आणि दान केल्याने भक्ती वाढते आणि पापांचा नाश होतो.

Parivartini Ekadashi: धार्मिक श्रद्धेनुसार परिवर्तिनी एकादशीच्या दिवशी भगवान विष्णू शेषनागाच्या शय्येवर वळतात. म्हणूनच याला परिवर्तिनी म्हणतात. या दिवशी उपवास, तुळशी पूजा आणि दीपदान यांचे विशेष महत्त्व आहे. यंदा ३ सप्टेंबरला परिवर्तिनी एकादशी साजरी केली जात आहे. या दिवशी काही उपाय केल्यास जीवनातील समस्या आणि अडचणी दूर होतात.

