स्मृती–पलाशच्या इंस्टाग्रामवर ‘Evil Eye’ इमोजी; चाहत्यांमध्ये नव्या चर्चांना उधाण, 'हा आहे त्याचा अर्थ

Smruti Palash News: सध्या भारतीय क्रिकेट संघाची वाइस कॅप्टन स्मृती मानधना आणि म्युझिक कम्पोझर(Music Composer) पालाश मुच्छल हे त्यांच्या लग्नासंबंधी चर्चेत आहेत. त्यातच आता त्या दोघांनी त्यांच्या Instagram अकाऊंटच्या Bioमध्ये एकसारखंच नजरेचं म्हणजेच Evil Eyeचं इमोजी लावलं आहे, त्यामुळे नव्या चर्चांना उधाण आलं आहे. दोघांच्या लग्नाच्या तयारीदरम्यान अचानक समोर आलेल्या ब्रेकअप आणि रद्द झालेल्या विवाहाच्या चर्चांमध्ये या बदलानं सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. .23 नोव्हेंबरला होणार असलेलं स्मृती आणि पलाशचं लग्न स्थगित झाल्याची माहिती आधी स्मृतीच्या वडिलांची तब्येत बिघडल्यामुळे दिली गेली. नंतर सोशल मीडियावर अनेक अप्रमाणित दावे, व्हायरल चॅट्स आणि अफवा पसरल्या. मात्र, यातील कोणत्याही गोष्टीला अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही..Smriti Mandhana Father: स्मृती मानधनाच्या वडिलांची प्रकृती आता कशी आहे? डॉक्टरांनी दिली महत्त्वाचे अपडेट्स.लग्न पुढे ढकलल्यानंतर स्मृतीने हळद आणि मेहंदी कार्यक्रमाचे काही फोटो Instagram वरून काढून टाकले. त्यानंतर दोघांनीही आपल्या प्रोफाइलवर निळे नजरेचे इमोजी Evil Eye लावले आहे, जे परंपरेनुसार वाईट नजरेपासून संरक्षण करते, म्हणूनच चाहत्यांमध्ये याबाबत वेगवेगळ्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत..याच दरम्यान काही दिवसांपूर्वी पलाश मुच्छलची आई अमिता मुच्छल यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यात त्या म्हणाल्या सर्व काही ठरल्याप्रमाणेच होईल. पलाश आणि स्मृतीच्या वडिलांमध्ये अतिशय आपुलकीचं नातं आहे. त्यांच्या तब्येतीचा विचार करून लग्न पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला..Nazar Dosh Remedy: इडा पिडा टळो! नवविवाहीतांना लागू शकते नजर; नकारात्मक ऊर्जेपासून वाचण्यासाठी करा 'हे' सोपे उपाय.Evil Eye म्हणजे काय?"इव्हिल आय" म्हणजेच "वाईट नजर". असा एक समज आहे की एखाद्याकडे ईर्ष्येने किंवा रागाने पाहिलं तर त्याचा वाईट परिणाम त्या व्यक्तीवर होऊ शकतो, त्रास किंवा नुकसान होऊ शकतं. ही जुनी मान्यता अनेक देशांच्या संस्कृतींमध्ये आढळते. या नकारात्मक नजरेपासून बचाव करण्यासाठी लोक निळ्या डोळ्यासारखा ताईत वापरतात. असा विश्वास आहे की हे ताईत वाईट किंवा नकारात्मक ऊर्जा दूर ठेवतं आणि वाइट नजर टाकणाऱ्या व्यक्तीकडेच परत वळवतं.