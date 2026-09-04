Krishna Janmashtami: सोमनाथमधून लुटलेल्या चांदीच्या दरवाजांना मराठ्यांनी लाहोरहून उज्जैनला कसं आणलं ? जाणून घ्या गोपाल मंदिराची थरारक गाथा

महाकालाची नगरी म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या उज्जैनमध्ये अनेक ऐतिहासिक आणि धार्मिक स्थळे आहेत. त्यापैकी द्वारकाधीश गोपाल मंदिर हे मराठा स्थापत्यकला, धार्मिक श्रद्धा आणि इतिहासाच्या अनेक रंजक आठवणी जपणारे महत्त्वाचे मंदिर आहे.या मंदिराशी संबंधित सर्वांत चर्चेत असलेली बाब म्हणजे गर्भगृहातील चांदीचे दरवाजे. सोमनाथपासून सुरू झालेला या दरवाजांचा प्रवास गझनी, लाहोर असा होत अखेर उज्जैनमध्ये पोहोचल्याची प्रचलित ऐतिहासिक कथा सांगितली जाते..सोमनाथ ते उज्जैन असा झाला दरवाजांचा प्रवासमध्य प्रदेश पुरातत्त्व विभागाच्या माहितीनुसार प्रचलित असलेल्या ऐतिहासिक कथेनुसार, सोमनाथ मंदिरावरील आक्रमणाच्या काळात महंमद गझनवीने मंदिरातील चांदीने मढवलेले दरवाजे लुटून गझनीला नेले.यानंतरच्या काळात हे दरवाजे अफगाण शासक अहमद शाह अब्दालीच्या काळात लाहोरला पोहोचले, अशी माहिती दिली जाते.१९व्या शतकात शिंदे राजघराण्याच्या काळात हे दरवाजे भारतात परत आणण्यात आले. त्यानंतर महाराजा दौलतराव शिंदे यांच्या पत्नी बायजाबाई शिंदे यांनी उज्जैनमध्ये उभारलेल्या द्वारकाधीश गोपाल मंदिराच्या गर्भगृहात हे दरवाजे बसवण्यात आले.मात्र, या दरवाजांच्या इतिहासाबाबत विविध ऐतिहासिक दावे आणि मते आढळतात. त्यामुळे ही माहिती मंदिराशी संबंधित प्रचलित ऐतिहासिक परंपरा म्हणून पाहिली जाते..जन्माष्टमीनंतर ५ दिवस शयन आरती का होत नाही?गोपाल मंदिराची आणखी एक अनोखी परंपरा म्हणजे जन्माष्टमीपासून गोवत्स द्वादशीपर्यंत शयन आरती केली जात नाही.मंदिरातील पुजाऱ्यांच्या माहितीनुसार, जन्माष्टमीच्या दिवशी श्रीकृष्णाचा जन्म झाल्यानंतर त्यांना बालस्वरूपात पूजले जाते. लहान बाळाच्या झोपण्याची आणि जागे होण्याची ठरावीक वेळ नसते, या भावनेतून या काळात शयन आरती केली जात नाही.गोवत्स द्वादशी अर्थात बछ बारसच्या दिवशी दुपारी १२ वाजता मटकी फोडण्याचा कार्यक्रम झाल्यानंतर शयन आरती केली जाते. त्यानंतर त्रयोदशीपासून रात्री ९ वाजता नियमित शयन आरतीची परंपरा पुन्हा सुरू होते..बायजाबाई शिंदेंचा स्थापत्य वारसागोपाल मंदिराची उभारणी शिंदे घराण्यातील बायजाबाई शिंदे यांनी केली. त्यामुळे मंदिराच्या वास्तूत मराठा स्थापत्यशैलीची वैशिष्ट्ये पाहायला मिळतात.गर्भगृहात गोपालकृष्णासोबत राधा आणि रुक्मिणी यांच्या चांदीच्या मूर्ती आहेत. मंदिर परिसरात शिव-पार्वतींची संगमरवरी मूर्ती तसेच बायजाबाई शिंदे यांची प्रतिमाही आहे.सभामंडपात काळ्या पाषाणातील मुरलीधराची मूर्ती असून गणपती, गरुड, जय-विजय आणि मारुतीरायांच्या मूर्तीही आहेत..४ सप्टेंबरला जन्माष्टमीचा भव्य सोहळाजन्माष्टमीच्या निमित्ताने गोपाल मंदिरात विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. सकाळच्या राजभोग आरतीदरम्यान भाविकांना १,१०० किलो पेढ्यांचा महाप्रसाद वितरित केला जाणार आहे.संध्याकाळच्या आरतीनंतर श्रीकृष्णाचा महाअभिषेक करण्यात येईल. त्यानंतर मध्यरात्री बरोबर १२ वाजता कृष्णजन्माची महाआरती होईल.जन्मोत्सवानंतर रात्री २ वाजेपर्यंत भाविकांना श्रीकृष्णाचे दर्शन घेता येणार आहे. त्यामुळे जन्माष्टमीच्या निमित्ताने उज्जैनमधील गोपाल मंदिरात भक्तिमय वातावरण पाहायला मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.