Somvati Amavasya 2026: पितरांच्या शांततेसाठी खास दिवस! यंदा 14 की 15 जून, कधी असेल सोमवती अमावस्या? जाणून घ्या नेमकी तारीख, महत्त्व अन् पूजा विधी

Why Somvati Amavasya is Auspicious Day Is Important for Ancestors: अमावस्या हा हिंदू धर्मात अत्यंत पवित्र आणि आध्यात्मिकदृष्ट्या महत्त्वाचा दिवस मानला जातो. या दिवशी चंद्र आकाशात दिसत नाही आणि अनेकजण पितरांच्या शांतीसाठी विशेष पूजा, तर्पण आणि दानधर्म करतात. अशाच अमावस्यांपैकी सोमवारी येणारी अमावस्या म्हणजेच सोमवती अमावस्या अधिक शुभ आणि फलदायी मानली जाते. .2026 मध्ये ही विशेष अमावस्या 14 की 15 जूनला येणार याबाबत अनेकांच्या मनात संभ्रम आहे. नेमकी तारीख कोणती, तिचं धार्मिक महत्त्व काय आणि या दिवशी कोणते विधी करावेत, हे जाणून घेणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे..Vat Purnima 2026: अधिक मासामुळे वटपौर्णिमा उशिरा; जाणून घ्या योग्य तारिख, पूजेचा शुभ मुहूर्त आणि संपूर्ण विधी.सोमवती अमावस्या 2026 तारीख2026 मध्ये सोमवती अमावस्येची तिथी 14 जूनला दुपारी 12:19 वाजता सुरु होणार आहे आणि 15 जूनला सकाळी 08:23 वाजता संपणार आहे. पण उदय तिथी 15 जूनला असल्यामुळे सोमवारी ही अमावस्या पाळली जाईल..सोमवती अमावस्येचं महत्त्वया दिवशी पूर्वजांची पूजा केली जाते. पितृ तर्पण, पिंडदान आणि शांतीसाठी विशेष विधी केले जातात. असे मानले जाते की या दिवशी केलेल्या पूजेमुळे पितरांना शांती मिळते आणि घरात सुख-समृद्धी येते.हिंदू धर्मात अमावस्या आत्मचिंतन, नवीन सुरुवात आणि आध्यात्मिक प्रगतीचे प्रतीक मानली जाते. सोमवारी येणारी अमावस्या विशेष शुभ मानली जाते, कारण ती भगवान शंकर आणि भगवान विष्णूच्या उपासनेशी जोडलेली असते..Auspicious June 2026: यंदाचा जून महिना धार्मिकदृष्ट्या विशेष; जाणून घ्या काय आहे त्यामागचं कारण.सोमवती अमावस्या पूजा विधीसकाळी लवकर उठून स्नान करावेघरातील पूजाघरात तुपाचा दिवा लावावा आणि पूर्वजांचे स्मरण करावेपितृ तर्पणासाठी ब्राह्मण किंवा पुजाऱ्याला आमंत्रित करावेत्यांना भोजन, वस्त्र आणि दान (दक्षिणा) द्यावेपिंडदान आणि पितृपूजन करावेभगवान शंकर आणि भगवान विष्णूचे मंत्र जप करावेतगरजूंना अन्न, कपडे आणि मदत द्यावीहा दिवस दान, श्रद्धा आणि आध्यात्मिक साधनेसाठी अत्यंत शुभ मानला जातो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.