संस्कृती

Somvati Amavasya 2026: पितरांच्या शांततेसाठी खास दिवस! यंदा 14 की 15 जून, कधी असेल सोमवती अमावस्या? जाणून घ्या नेमकी तारीख, महत्त्व अन् पूजा विधी

Somvati Amavasya 2026 Date, Timings, Significance: सोमवती अमावस्या 2026 ची नेमकी तारीख, धार्मिक महत्त्व आणि पितृ तर्पण व पूजा विधी जाणून घ्या.
Somvati Amavasya 2026: Date, Timings, Significance and Puja Vidhi Explained

Somvati Amavasya 2026: Date, Timings, Significance and Puja Vidhi Explained

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

Why Somvati Amavasya is Auspicious Day Is Important for Ancestors: अमावस्या हा हिंदू धर्मात अत्यंत पवित्र आणि आध्यात्मिकदृष्ट्या महत्त्वाचा दिवस मानला जातो. या दिवशी चंद्र आकाशात दिसत नाही आणि अनेकजण पितरांच्या शांतीसाठी विशेष पूजा, तर्पण आणि दानधर्म करतात. अशाच अमावस्यांपैकी सोमवारी येणारी अमावस्या म्हणजेच सोमवती अमावस्या अधिक शुभ आणि फलदायी मानली जाते.

Loading content, please wait...
culture
amavasya