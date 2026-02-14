संस्कृती
Somvati Amavasya 2026: यंदा सोमवती अमावस्या कधी आहे? जाणून घ्या योग्य तारीख, शुभ मुहूर्त आणि पूजा विधी
Somvati Amavasya Puja Vidhi Step-by-Step: सोमवती अमावस्या व्रत हे विवाहित स्त्रिया आपल्या पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी ठेवतात. या खास दिवशी पार्वती आणि शिवाची पूजा केली जाते. पंचांगानुसार, अमावस्या तिथी १६ फेब्रुवारी आहे. असे मानले जाते की या दिवशी पवित्र नदीत स्नान-दान केल्यास पितृ दोषातून मुक्तता मिळू शकते. वाचा याबाबत अधिक सविस्तर माहिती