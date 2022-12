Kuldevta Spiritual Tips : कुळदेवता म्हणजे नेमकं काय? महत्व जाणून घ्या

What Is Kuldevta and Its Importance In Hindu Religion : हिंदू धर्मात विविध धार्मिक उपक्रम, पूजा, अर्चा सांगितलेल्या आहेत. या कार्यांमध्ये किंवा अगदी रोजच्या पुजेतही कुळदेवी-देवतेच्या पुजेला अनन्य साधारण महत्व देण्यात आलं आहे. पण हे कुळ देवी किंवा देवता म्हणजे नक्की काय असतं? त्यांच्या पुजेला एवढं काय महत्व आहे जाणून घेऊया.

हल्लीची तरूणपिढी या सगळ्या गोष्टी विसरली आहे. पण सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर 'द सायबर झील' या नावाने इंस्टाग्राम अकाउंट असून त्यांनी 'युवर पर्सनल गॉड' या नावाने एक पोस्ट टाकली आहे. त्यात त्यांनी कुळदेवता याविषयावर माहिती दिली आहे.

कुळदेवता म्हणजे काय?

प्रत्येकाच्या कुटुंबाची कुठून तरी सुरूवात झालेली असेल हे सर्वमान्य सत्य आहे. एका समुहापासून हा वंश वाढत वाढत तुमच्या पिढीपर्यंत आला असेल. तर जिथून हा वंश सुरू झाला त्यांच्यापासून एका ठराविक देवतेची पुजा पिढी दर पिढी चालत आलेली असते. त्याला कुळदेवी किंवा देवता म्हणतात.

का करता कुळदेवी/देवतेची पुजा?

अध्यात्मावर विश्वास ठेवणाऱ्या लोकांना हे समजू शकेल की, सकारात्मकता एका ठिकाणी केंद्रित केल्यावर त्याचं सकारात्मक फळ मिळू लागते. तेच कुळदेवी, देवतांवर ठेवलेल्या श्रध्देच्या बाबत अनुभवायला येते.

