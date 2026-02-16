संस्कृती

Surya Grahan 2026: फाल्गुन अमावस्या खास ठरणार! भारतात सूतक नसल्याने ‘या’ शुभ गोष्टी नक्की करा

Surya Grahan 2026 sutak timing in India: हे ग्रहण भारतात दिसणार नाही, त्यामुळे देशात सुतक राहणार नाही. फाल्गुन अमावस्येशी संबंधित शुभ कार्ये दिवसभर करता येतील
Sakal

Puja Bonkile
Updated on

Surya Grahan 2026: यंदा मंगळवार, १७ फेब्रुवारी फाल्गुन अमावस्येला सूर्यग्रहण होणार आहे. हे ग्रहण भारतात दिसणार नाही, त्यामुळे देशात सुतक राहणार नाही. फाल्गुन अमावस्येशी संबंधित शुभ कार्ये दिवसभर करता येतील. १७ फेब्रुवारी रोजी सूर्यग्रहण होईल. हे सूर्यग्रहण कंकणाकृती दिसेल, म्हणजेच चंद्र सूर्याला पूर्णपणे झाकू शकत नाही, ज्यामुळे सूर्याचा बाह्य पृष्ठभाग एका तेजस्वी वलय म्हणून दिसेल. ही खगोलीय घटना घडते जेव्हा चंद्र पृथ्वी आणि सूर्याच्या मध्ये जातो, ज्यामुळे सूर्यप्रकाश पृथ्वीवर पोहोचण्यापासून अंशतः रोखला जातो. कंकणाकृती ग्रहणामध्ये, चंद्र सूर्यापेक्षा थोडा लहान दिसतो, म्हणून जरी तो सूर्याच्या केंद्राला अस्पष्ट करतो, तरी तो पूर्णपणे अस्पष्ट करत नाही, ज्यामुळे प्रकाशाचा एक वर्तुळाकार चमक निर्माण होते.

