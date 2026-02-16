Surya Grahan 2026: फाल्गुन अमावस्या खास ठरणार! भारतात सूतक नसल्याने ‘या’ शुभ गोष्टी नक्की करा

Surya Grahan 2026: यंदा मंगळवार, १७ फेब्रुवारी फाल्गुन अमावस्येला सूर्यग्रहण होणार आहे. हे ग्रहण भारतात दिसणार नाही, त्यामुळे देशात सुतक राहणार नाही. फाल्गुन अमावस्येशी संबंधित शुभ कार्ये दिवसभर करता येतील. १७ फेब्रुवारी रोजी सूर्यग्रहण होईल. हे सूर्यग्रहण कंकणाकृती दिसेल, म्हणजेच चंद्र सूर्याला पूर्णपणे झाकू शकत नाही, ज्यामुळे सूर्याचा बाह्य पृष्ठभाग एका तेजस्वी वलय म्हणून दिसेल. ही खगोलीय घटना घडते जेव्हा चंद्र पृथ्वी आणि सूर्याच्या मध्ये जातो, ज्यामुळे सूर्यप्रकाश पृथ्वीवर पोहोचण्यापासून अंशतः रोखला जातो. कंकणाकृती ग्रहणामध्ये, चंद्र सूर्यापेक्षा थोडा लहान दिसतो, म्हणून जरी तो सूर्याच्या केंद्राला अस्पष्ट करतो, तरी तो पूर्णपणे अस्पष्ट करत नाही, ज्यामुळे प्रकाशाचा एक वर्तुळाकार चमक निर्माण होते..फाल्गुन अमावस्येला करा पुढील कामेया सूर्यग्रहणासाठी सुतक राहणार नाही, म्हणून फाल्गुन पौर्णिमेशी संबंधित धार्मिक कार्ये दिवसभर करता येतील. या दिवशी तुम्ही नदीत स्नान करू शकता, दान करू शकता, पूजा करू शकता आणि तुमच्या पूर्वजांसाठी श्राद्ध करू शकता.भगवान हनुमानजीसमोर दिवा लावा आणि हनुमान चालीसा आणि सुंदरकांड पाठ करा..शिवलिंगाला पाणी आणि दूध अर्पण करा. बिल्व पाने, अंजीर फुले, धतुरा आणि गुलाब अर्पण करा. देवतेला चंदनाचा लेप लावा. धूप आणि दिवे लावा. मिठाई अर्पण करा. आरती करा. ओम नमः शिवाय मंत्राचा जप करा.भगवान विष्णू आणि महालक्ष्मीला अभिषेक करा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय या मंत्राचा जप करा..बाल गोपाळांना लोणी आणि साखरेचा अर्पण करा. "कृं कृष्णाय नमः" हा मंत्र म्हणा. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.