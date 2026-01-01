संस्कृती

Panchang 1 January 2026: आजच्या दिवशी दत्तात्रेय वज्रकवच स्तोत्राचे पठण व 'बृं बृहस्पतये नमः' या मंत्राचा जप करावा

Sakal

गौरव देशपांडे
*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०७:११

☀ सूर्यास्त – १८:०५

🌞 चंद्रोदय – १५:५६

⭐ प्रात: संध्या – ०५:५९ ते ०७:११

⭐ सायं संध्या – १८:०५ ते १९:१७

⭐ अपराण्हकाळ – १३:४३ ते १५:५४

⭐ प्रदोषकाळ – १८:०५ ते २०:४२

⭐ निशीथ काळ – ००:११ ते ०१:०४

⭐ राहु काळ – १३:५९ ते १५:२१

⭐ यमघंट काळ – ०७:११ ते ०८:३२

