Panchang 1 March 2026: आजच्या दिवशी आदित्य हृदय स्तोत्राचे पठण आणि ‘श्री सूर्याय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

गौरव देशपांडे
*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:५७

☀ सूर्यास्त – १८:३७

🌞 चंद्रोदय – १६:४९

⭐ प्रात: संध्या – ०५:४५ ते ०६:५७

⭐ सायं संध्या – १८:३७ ते १९:४९

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५७ ते १६:१७

⭐ प्रदोषकाळ – १८:३७ ते २१:०५

⭐ निशीथ काळ – ००:२२ ते ०१:११

⭐ राहु काळ – १७:०९ ते १८:३७

⭐ यमघंट काळ – १२:४७ ते १४:१४

