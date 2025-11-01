संस्कृती

Panchang 1 November 2025: आजच्या दिवशी काळे तिळ किंवा हळद वनस्पतीचे चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे

गौरव देशपांडे
*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:३८

☀ सूर्यास्त – १७:५८

🌞 चंद्रोदय – १४:५७

⭐ प्रात: संध्या – ०५:२६ ते ०६:३८

⭐ सायं संध्या – १७:५८ ते १९:१०

⭐ अपराण्हकाळ – १३:२६ ते १५:४२

⭐ प्रदोषकाळ – १७:५८ ते २०:३०

⭐ निशीथ काळ – २३:५२ ते ००:४३

⭐ राहु काळ – ०९:२८ ते १०:५३

⭐ यमघंट काळ – १३:४३ ते १५:०८

